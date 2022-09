Wasserkrise trifft Schwarze

Carlos Barria/REUTERS Bis auf weiteres müssen Wasserflaschen an die Einwohner Jacksons verteilt werden (31.8.2022)

Während die USA ein milliardenschweres Waffenpaket nach dem anderen für ihre Verbündeten in Osteuropa und -asien verabschieden, trägt die Last der geopolitischen Ambitionen die arme, vor allem nichtweiße Bevölkerung in den Vereinigten Staaten. Jahrelang war für die Wasserinfrastruktur von Jackson, der Hauptstadt des südlichen US-Bundesstaats Mississippi, kein Geld da. Die Folge: Etwa 180.000 Menschen haben seit Tagen kein Trinkwasser, können nicht duschen, die Toiletten spülen oder ihre Zähne putzen. Wegen der Krise rief die US-Regierung am Mittwoch (Ortszeit) den Notstand in Jackson aus und beauftragte die Katastrophenschutzbehörde FEMA, Hilfsmaßnahmen zu koordinieren.

Am Montag hatte der Gouverneur des Bundesstaates, Tate Reeves, von schwerwiegenden Problemen im Wasseraufbereitungssystem berichtet. »Trinken Sie das Wasser nicht«, warnte er laut dpa mit Blick auf die Flüssigkeit, die noch durch die Leitungen kam. Er kündigte die Versorgung der Bevölkerung mit Wasserflaschen an. Allerdings: Der erste Versuch am Dienstag ging mehr als schief. Obwohl noch Tausende in der Schlange am Hawkins Field Airport nach den Wasserkisten anstanden, waren diese nach zwei Stunden zur Neige gegangen. Der Rest der Wartenden wurde mit leeren Händen zurück nach Hause geschickt.

Wie die US-Tageszeitung Washington Post berichtete, ist die bröckelnde Wasserinfrastruktur der Stadt das Ergebnis jahrzehntelang unterlassener Wartungsarbeiten, was durch die zuletzt starken Regenfälle verschärft wurde. In deren Rahmen kam zu Überschwemmungen, die wiederum die Wasseraufbereitungsanlage der Stadt belasteten. Pumpausfälle sorgten schließlich dafür, dass kein stetiger Strom sicheren Wassers geliefert werden konnte. Sinkt der Wasserdruck, können Verunreinigungen in das System gelangen. In Jackson fiel er so weit ab, dass das Wasser nicht nur nicht mehr trinkbar war, sondern nicht einmal mehr die Enden der Rohre erreichen konnte.

Wann die Trinkwasserversorgung in Jackson wiederhergestellt sein wird, ist unklar. Bürgermeister Chokwe Antar Lumumba gab sich am Mittwoch gegenüber dem Sender CNN optimistisch und erklärte, dass es noch diese Woche soweit sein könnte. Fest steht jedoch: Die Krise in der größten Stadt Mississippis wird nicht die letzte sein. 2014 wurden bereits in Flint im Bundesstaat Michigan 100.000 Menschen durch bleiverseuchtes Trinkwasser vergiftet. Auch treten die Auswirkungen der Klimakrise immer deutlicher hervor und überlasten die maroden Systeme in zunehmendem Maße. Bei anhaltender Trockenheit können nicht nur Algenblüten und überschüssige Sedimente die Stauseen des Landes verschmutzen. Auch sind Kläranlagen durch den Anstieg des Meeresspiegels gefährdet. Als 2018 die Waldbrände in Kalifornien die Stadt Paradise zerstörten, wurden im Trinkwasser krebserregende Stoffe wie Benzol festgestellt.

Von den Folgen sind zumeist arme und nichtweiße Gemeinden betroffen. Eine Studie der Zeitschrift Annals of the American Association of Geographers aus dem Jahr 2019 ergab, dass Haushalte von Schwarzen, Latinos und Indigenen überproportional häufig unter »Sanitärarmut« leiden. So auch in Jackson: Nach der »Rassenintegration« an öffentlichen Schulen im Jahr 1970 verließen die wohlhabenden weißen Einwohner die Stadt in Richtung abgeschotteter Vororte, wodurch der Kommune ein Großteil der Steuereinnahmen verlorenging. Heute sind mehr als 80 Prozent der Einwohner Jacksons schwarz, ein Viertel lebt in schwerer Armut. Für Aaron Packman, Professor für Umwelttechnik an der Northwestern University, ist die Wasserkrise in Jackson daher kein Zufall. Gegenüber dem Onlineportal The Black Wall Street Times erklärte er, dass nichtweiße Gemeinden »systematisch unterversorgt« würden und deshalb in Zukunft noch öfter mit Infrastrukturausfällen konfrontiert sein werden.