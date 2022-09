Reale Nähe, Zwang zur Distanz

Ole Spata/dpa Volkswagen erzielt gut 40 Prozent seines Umsatzes in China (Schnellstraße in Shanghai)

Gleich von »mehr als einem halben Dutzend hochrangiger Regierungsmitglieder« hat das Handelsblatt es sich bestätigen lassen: Das Bundeswirtschaftsministerium unter Robert Habeck, so berichtete es die Zeitung Ende vergangener Woche, bereitet einen Kurswechsel im Umgang mit China vor. Bislang ist es so, dass zwar chinesische Investitionen in der Bundesrepublik untersagt werden können, wenn sie aus Sicht der Bundesregierung chinesischen Investoren einen allzu großen Einfluss in sensiblen Bereichen verschaffen. So zieht Habeck zur Zeit ein Veto gegen den Einstieg des chinesischen Terminalbetreibers Cosco beim Hamburger Containerterminal Tollerort in Betracht. Deutsche Unternehmen aber können aus Berliner Sicht in China investieren, wo sie wollen – ganz wie in jedem anderen Land. Bislang jedenfalls. Geht es nach Habeck, könnte sich das ändern.

Wieso? Nun, die bisherigen Bemühungen der Bundesregierung, die hohe Bedeutung des China-Geschäfts für die deutsche Wirtschaft zu verringern, sind weitgehend gescheitert. Erst Mitte August kam das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in einer Untersuchung der jüngsten deutschen Außenwirtschaftsstatistik zu dem Schluss, die hiesige Industrie binde sich eher noch enger an die Volksrepublik als bisher. So sei nicht nur die Einfuhr aus China auf den Rekordwert von 12,4 Prozent des Gesamtimports gestiegen und liege vier Prozentpunkte vor der Einfuhr aus dem Staat Nummer zwei, den Niederlanden, dessen Häfen hohe Bedeutung für den deutschen Import aus aller Welt haben. Zugleich seien die deutschen Investitionen in der Volksrepublik auf stolze zehn Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2022 in die Höhe geschnellt – mehr denn je zuvor, ein Resultat der »Lokalisierung« deutscher Unternehmen in China.

Berlin missfällt nicht nur, dass gleichzeitig der Export in die Volksrepublik anteilsmäßig gesunken ist, von 7,9 Prozent der Gesamtausfuhr im Jahr 2020 auf nur noch 7,4 Prozent im ersten Halbjahr 2022 – ein Rückschlag für die deutsche Exportindustrie. Vor allem ist der Bundesregierung ein Dorn im Auge, dass mit dem Wachstum von Investitionen und Import die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China steigt – in einer Zeit, in der der Machtkampf zwischen dem Westen und Beijing in ähnlicher Weise zu eskalieren droht wie der zwischen dem Westen und Moskau. Treffen schon die Sanktionen gegen Russland die deutsche Wirtschaft hart, so hätten Sanktionen gegen die Volksrepublik vermutlich noch deutlich größere Schäden zur Folge.

Vergleichsweise harmlos nehmen sich Resultate einer Untersuchung des Münchener Ifo-Instituts aus. Es kam Anfang August zu dem Schluss, ein Handelskrieg des Westens gegen China kostete die Bundesrepublik mindestens 0,76 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung; weitete man den Handelskrieg auf andere, mit China kooperierende »autoritäre« Staaten aus, dann müsse man mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um mindestens 1,69 Prozent rechnen. Sei die deutsche Industrie gezwungen, ihre chinesischen Standorte in Staaten rings um die EU zu verlagern, dann stehe ein Wirtschaftseinbruch um mindestens 4,17 Prozent bevor.

In einer Reaktion auf die Publikation der Ifo-Ergebnisse wies der Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Guntram Wolff, darauf hin, die »Makroeffekte eines Handelskriegs mit China« seien wohl gar nicht einmal entscheidend. Deutlich schwerer wögen die »Klumpenrisiken in gewissen kritischen Bereichen«; Wolff nannte als Beispiele Batterien und spezielle Rohstoffe. Zur Zeit haben sechs der zehn größten Batteriehersteller weltweit ihren Sitz in der Volksrepublik, darunter CATL mit einem Weltmarktanteil von 34,8 Prozent. Bei der Lithium-Herstellungskette kontrolliert China zwei Drittel des Weltmarkts. Schnitten China-Sanktionen die deutsche Wirtschaft davon ab, hätte dies in der Summe womöglich noch schwerere Folgen als der Verlust des russischen Erdgases.

Und es kommt hinzu, dass deutsche Konzerne mit profitablen Standorten in China bei einem Wirtschaftskrieg zwischen dem Westen und der Volksrepublik einen bedeutenden Teil ihres globalen Geschäfts einbüßten. Volkswagen etwa erzielt gut 40 Prozent seines Umsatzes in China; Mercedes und BMW verkaufen dort fast ein Drittel ihrer Fahrzeuge. Immer mehr Unternehmen haben zudem begonnen, Forschung und Entwicklung in der Volksrepublik durchzuführen. Was, wenn all dies wegbricht? Schwere Einbußen stünden bevor, urteilte erst kürzlich Klaus-Jürgen Gern vom Institut für Weltwirtschaft (IfW) Kiel. Alle würden ärmer: »Wir müssen einsehen«, forderte er, »dass wir nicht mehr so viel für unsere Einkommen bekommen wie früher.«

Das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet nun dem Handelsblatt zufolge daran, deutsche Unternehmen mit handfesten Mitteln zur Abkehr von ­China zu veranlassen, um die Abhängigkeit von der Volksrepublik so rasch wie möglich zu reduzieren. Demnach ist geplant, Investitionsgarantien zu streichen. Das gelte, heißt es, auch für die Verlängerung schon bestehender Garantien. Darüber hinaus zieht das Ministerium unter Habeck Schritte in Betracht, die, deutsche Investitionen in der Volksrepublik behördlicher Kontrolle unterwerfen sollen. Habecks Vorbild sind aktuelle Bestrebungen der Biden-Regierung, Investitionen von US-Konzernen in China einer Meldepflicht zu unterwerfen und sie per Präsidialdekret verbieten zu können. Widerstand gegen die Pläne kommt noch aus der Wirtschaft, die fürchtet, damit vom bedeutendsten Zukunftsmarkt weltweit abgeschnitten zu werden – mit kaum absehbaren Folgen. Hardliner im Wirtschaftsministerium treiben das Vorhaben dennoch energisch voran.