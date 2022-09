Arbeitskampf bei Lufthansa

Uwe Anspach/picture alliance/dpa Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat mehr als 5.000 Lufthansa-Piloten zum Streik aufgerufen

Man habe kein ausreichendes Angebot erhalten, kommentierte Matthias Baier erneut gescheiterte Tarifverhandlungen mit der Lufthansa. Der Sprecher der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) nannte die Gespräche mit der Fluggesellschaft am späten Mittwoch abend in einer Mitteilung »ernüchternd« und »eine vertane Chance«. Die VC rief gleichzeitig mehr als 5.000 Piloten bei der Deutschen Lufthansa AG und der Lufthansa Cargo für diesen Freitag zum Streik »zwischen 0:01 und 23:59« Uhr auf.

Die während der Coronapandemie mit Milliarden Euro Staatshilfe gestützte Airline hatte für das zweite Quartal 2022 einen operativen Gewinn von 393 Millionen Euro verbucht. Die Vereinigung fordert in der Auseinandersetzung 5,5 Prozent mehr Gehalt im laufenden Jahr für Kapitäne und Erste Offiziere sowie einen automatischen Inflationsausgleich ab 2023. Doch Streitpunkt ist nicht nur die Vergütung: Die Lufthansa hatte Cockpit die Garantie einer Mindestflottengröße von 325 Flugzeugen im vergangenen Jahr aufgekündigt und mit dem Aufbau einer neuen Gesellschaft mit schlechteren Tarifbedingungen begonnen.

Die Airline kündigte als Reaktion auf den Streik die Streichung von 800 Flügen am Freitag an. Für den Arbeitskampf fehle »jedes Verständnis«, äußerte sich Lufthansa-Personalchef Michael Niggemann und verwies am Donnerstag per Mitteilung auf ein »sehr gutes und sozial ausgewogenes Angebot«. Den Piloten sei ein monatliches Plus von 900 Euro bei einer Laufzeit von 18 Monaten angeboten worden, was eine Steigerung von 18 Prozent für Berufseinsteiger und fünf Prozent für Kapitäne bedeute. Die Cockpit-Forderungen würden die Personalkosten um 900 Millionen Euro, demnach mehr als 40 Prozent, steigern.

Auch bei Konzerntochter Eurowings kündigen sich derweil Streiks an. In einer Urabstimmung votierten am Mittwoch knapp 98 Prozent der Pilotinnen und Piloten für eine Unterstützung der Tarifkommission. Es handle sich dabei noch nicht um einen Streikbeschluss, betonte gleichentags VC-Tarifvorstand Marcel Gröls. Es sei jedoch »das verschärfte Signal, quasi die Gelbe Karte an Eurowings«.