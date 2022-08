Ein Törchen für Venezuela

Daniela Porcelli/Sports Press Photo/IMAGO Machte schon zur Pause alles klar: Die spanische U20-Auswahl nach ihrem WM-Triumph (28.8.2022)

In Costa Rica ging am Sonntag nach knapp drei Wochen die zehnte U20-WM der Frauen zu Ende. In der Hauptstadt San José sowie in Alajuela (Conurbano) wurden insgesamt 86 Spiele ausgetragen. Titelverteidiger war Japan. Die anderen Titelträger hießen bis dato USA und Deutschland (drei) und Nordkorea (zwei).

Ursprünglich sollte das Campeonat gemeinsam mit Panama und außerdem bereits 2020 ausgerichtet werden. Eine Pandemie kam dazwischen und sorgte am Sitz der FIFA am Spritzensee in Zürich für Hektik und schmutziges Treiben. Bereits qualifizierte Länder sollten sich neu qualifizieren. Panama blieb auf der Strecke, dafür rückte Kanada nach. Die UEFA scherte mal wieder aus und bestimmte ihre Teilnehmerinnen auf Grundlage der Koeffizientenrangliste. Der zweimalige Weltmeister Nordkorea sagte die Teilnahme letztlich ab, wofür der asiatische Fußballverband AFC Australien zur WM schickte. Von den 16 Teilnehmern waren vier bislang bei jeder WM vertreten. Neben den USA und Deutschland auch der zweimalige Vizeweltmeister Nigeria sowie die Auswahl Brasiliens, deren bestes Abschneiden bislang der dritte Platz bei der Russland-WM 2006 war.

Die ersten beiden jeder Gruppe qualifizierten sich für die Viertelfinals. Bei ihrer dritten WM-Teilnahme hofften die von dem Venezolaner José Catoya gecoachten Gastgeberinnen erstmals die Gruppenphase zu überstehen. Nun, gewollt ist noch nicht gekonnt. Es bestand auch eigentlich kein Anlass für allzuviel Zuversicht, denn in derselben Gruppe befand sich auch Vizeweltmeister Spanien sowie Südamerikameister Brasilien. Todesgruppe nennt sich so was. »La Sele« zahlte Lehrgeld. Immerhin, bei der Auftaktniederlage gegen Australien gelang ihnen ein Törchen. Das einzige, denn die anderen Matches gingen jeweils 0:5 in die Hose. Indes kamen Spanien und Brasilien ohne Gegentreffer weiter.

Das WM-Auftaktspiel bestritten Deutschland und Kolumbien. Die Elfinnen von Kathrin Peter wären gut beraten gewesen, hätten sie meinen Beitrag zur Copa América der Frauen in dieser Zeitung nachhaltig studiert. Dort lobte ich die 17jährige Linda Caicedo über den Klee und beschied ihr eine Karriere als Weltstar. Deutschland verlor das Spiel vor 1.158 Zuguckern durch einen Treffer von Mariana Muñoz und Linda Caicedo wurde zur MVP bestimmt. Die Peter-Frauen hatten sie schlichtweg nicht auf dem Schirm gehabt. Das folgende Match gewannen die deutschen Frauen gegen Neuseeland zwar mit 3:0 und sie hatten gegen Mexiko Matchball. Selbst ein Remis hätte gereicht. Doch nach einer Stunde fingen sie sich das einzige Tor des Spiels durch Villanueva ein und durften ihre Koffer packen.

Die Französinnen wurden gleich im ersten Spiel von den Falconets kalt erwischt, der von Christopher Danjuma Musa gecoachten Auswahl Nigerias. Den einzigen Treffer notierte Sabastine fünf Minuten vor Schluss. Auch Frankreich erhielt seinen Matchball und im entscheidenden Spiel gegen Südkorea gelang Esther Mbakem-Niaro schließlich das goldene Tor. Kanada verlor alle Spiele.

Die USA waren neben den Deutschen die große Enttäuschung der WM, sie gewannen nur ein Spiel. Japan kassierte lediglich einen Gegentreffer, und die Niederlande qualifizierten sich auch bei ihrer erst zweiten WM für das Viertelfinale, wo die Jeugd vrouwen dann ebenso sensationell die Falconets eliminierten. Mexiko verlor gegen Spanien und Kolumbien vor fast 8.000 Zuguckern gegen Brasilien (je 0:1). Im besten Spiel der Copa bezwang Japan die Französinnen. Nach der Verlängerung stand es 3:3, und beim Elferballern vergab Frankreich gleich den ersten, während sich die Mädchengang von Futoshi Ikeda keine Blöße gab.

In den Semis war für die Niederländerinnen Endstation gegen Spanien (1:2), vor allem, weil die Rojita mit Inma Gabarro über eine Futbolista von einem anderen Stern verfügt. Brasilien knickte kurz vor Feierabend gegen Japan ein (1:2), ein Drama.

Doch im Spiel um Platz drei (16.000 Zugucker) gegen die Niederlande glänzte die Canarinha von Jonas Urias und hüpfte aufs Podium des Wettbewerbs. Zur Pause stand es noch 1:1. Nach einer Stunde gelang Tarciane mit einer Chilena (Fallrückzieher) das 2:1, 20 Minuten darauf gelang ihr per Strafstoß die Entscheidung, am Ende stand es 4:1. Tarciane erhielt anschließend den Bronzenen Fußball des Turniers.

Das Finale war eine Neuauflage von Frankreich 2018. Spanien führte bereits zur Pause gegen Japan vor 30.000 Zuguckern uneinholbar mit 3:0 (Endstand 3:1). Den Goldenen Ball erhielt Maika Hamano (Japan), den Goldenen Schuh Inma Gabarro (acht Tore, erfolgreichste Torschützin seit Alexandra Popp 2010), der Goldene Handschuh ging an die erst 17jährige spanische Weltmeisterin Txell Font (nur zwei Gegentore). Der Fairplay-Preis ging nach Japan. Im Schnitt sahen die Spiele 5.500 Zuschauer, der Tordurchschnitt betrug 2,7 pro Match.