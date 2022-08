Twitter: Ein Zeuge für Elon Musk

New York. Elon Musk hat eine weitere Begründung für die Absage der Twitter-Übernahme gefunden. Es seien Fakten ans Licht gekommen, die eine zusätzliche und eindeutige Grundlage für die Beendigung der Übernahme lieferten, teilten Musks Anwälte am Dienstag in New York mit. Twitter habe dem »Nutzerwachstum Vorrang vor der Reduzierung von Spam« eingeräumt, erklärten die Anwälte unter Berufung auf den ehemaligen Sicherheitschef von Twitter, Peiter Zatko. Musk war im Juli mit Verweis auf Falschaussagen zur Anzahl der Scheinkonten auf der Plattform vom Kauf zurückgetreten. Der Kurzbotschaftendienst will die Übernahme zum vereinbarten Preis von 44 Milliarden Dollar gerichtlich durchsetzen. (Reuters/jW)