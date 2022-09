Daniel, Heiner und der NDR

Frank Peter/IMAGO

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk kommt aus der Krise nicht raus. Nach der Affäre um Filz und Vetternwirtschaft beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) ist nun als nächstes der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mit Vorwürfen konfrontiert. Zuerst hatte am Sonntag das Onlinemedium Business Insider (BI) über die Vorwürfe berichtet, im Laufe der Woche legte der Stern nach.

Business Insider hatte aus einem internen Bericht des Redaktionsausschusses zitiert, einem Gremium mit mehr als 20 gewählten freien und festen Journalisten, das als Anlaufstelle für interne Beschwerden dient. Journalisten hatten demnach erklärt, beim NDR in Kiel gebe es einen »politischen Filter«; Führungskräfte würden wie »Pressesprecher der Ministerien« agieren und kritischen Themen frühzeitig die Relevanz absprechen. »Autoren würden abgezogen und Beiträge in den Abnahmen massiv verändert«, hieß es in dem Bericht weiter.

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe wandten sich 72 NDR-Mitarbeiter in einem Brandbrief an die Spitze des Hauses. Nach Informationen des Stern fordern die Unterzeichner »eine lückenlose und transparente Aufarbeitung aller Vorwürfe«, um das verlorengegangene Vertrauen bei Journalisten, Zuschauern und Zuhörern wiederherzustellen.

Inzwischen sind mehrere Beiträge zu Fällen veröffentlicht worden, die den Verdacht stützen sollen, die NDR-Führung habe sich regelmäßig schützend vor Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) gestellt. Laut BI-Bericht zeigt sich eine gewisse Nähe zur Landesregierung schon in der Art, in der beim Sender bis Ende Juni über den Ministerpräsidenten und seinen Stellvertreter Heinrich »Heiner« Garg gesprochen werde. Amtsbezeichnungen spielten da keine Rolle, statt dessen sei nur von »Daniel« und »Heiner« die Rede.

Einer der Fälle, der Zweifel an der journalistischen Arbeit im NDR begründen soll, wird auf das Jahr 2020 datiert. Damals entließ Günther den Innenminister Hans-Joachim Grote. Die beiden Autoren eines NDR-Beitrags zum Thema sollen ein Zitat von Grote mit scharfer Kritik am Regierungschef eingebaut haben. Doch kurz vor der Ausstrahlung soll Abteilungsleiterin Julia Stein veranlasst haben, dieses Zitat aus dem Beitrag zu entfernen.

In einem anderen Fall ging es um den einstigen CDU-Abgeordneten Hans-Jörn Arp, der als enger Vertrauten von Günther galt. Im Jahr 2019 war Arp an einem Unfall beteiligt, anschließend trank er an einer Bar weiter und hatte schließlich 1,6 Promille im Blut. Der NDR berichtete damals nicht über den Vorfall, bezeichnete das in einer aktuellen Stellungnahme gegenüber dem Stern als Versäumnis.

»Das grenzt schon an Hofberichterstattung«, erklärte ein namentlich nicht genanntes Redaktionsmitglied gegenüber dem Stern. »Ständig« werde »die Regierung befragt«. Deren Verlautbarungen würden rund um die Uhr gesendet, kritische Wortmeldungen von Opposition oder Verbänden dagegen so gut wie nie gebracht. »Inhalte werden gefiltert, die Redaktionsspitze ist nicht mehr objektiv«. Die Chefs in Redaktionen und Funkhaus wollten »ihre gut dotierten Verträge behalten oder weiter vorankommen«, deshalb niemandem mit Einfluss auf die Füße treten.

Der Chefredakteur des NDR für Schleswig-Holstein, Norbert Lorentzen, wies den Vorwurf politischer Einflussnahme zurück. Der Rundfunk äußerte sich in einem Statement vom 24. August ähnlich: »Den Vorwurf, es gebe einen ›politischen Filter‹ im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein, weist der NDR zurück«. Die Berichterstattung sei »unvoreingenommen und unabhängig«.

Inzwischen hat der Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein eine Prüfung der Vorgänge eingeleitet. »Wir als allein zuständiges Kontrollgremium werden diese Prüfung durchführen und dort, wo es notwendig ist, externen Sachverstand hinzuziehen«, erklärte die Vorsitzende Laura Pooth nach einer Sondersitzung. Man wolle Unterlagen und weitere Informationen einholen und die erforderlichen Gespräche führen.

Das Ganze könnte auch noch ein parlamentarisches Nachspiel haben. Die Sozialdemokraten kündigten eine kleine Anfrage im Landtag Schleswig-Holstein an. Mit ihr wollen sie transparent machen, »welche Kontakte zwischen dem Kabinett mit seinen Staatssekretärinnen und Staatssekretären sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des NDR mit Leitungsfunktion zwischen April 2020 und Juni 2022 stattgefunden haben«.