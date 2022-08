Nachschlag: »Waffennarren« auf der Spur

Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa Vor Beginn des Prozesses gegen einen Polizisten im Zusammenhang mit der »Nordkreuz«-Gruppe

Das Fragezeichen im Titel hätte getrost beiseite gelassen werden können. Eine wichtige Dokumentation – bereits zwei Jahre alt, aber an Aktualität hat sie nichts verloren. Exemplarisch arbeitet ein ZDF-Team den Fall um die Gruppe »Nordkreuz« und den Schießplatz in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern auf. Spezialeinheiten der Polizei und der Bundeswehr trafen sich dort, wie auch der ehemalige Innenminister des Landes, Lorenz Caffier, der dem örtlichen Schießtrainer eine Knarre abkaufte. Eigenartigerweise verschwand aus diesen Einheiten jede Menge Munition, deren Herkunft nach Razzien anhand der Seriennummern ermittelt wurde. Die Journalisten sind hartnäckig – an Caffier kommen sie nicht ran, bis sie aus dem Ministerium herausfliegen, in Bayern und in Staatsanwaltschaften im Norden gibt es zaghafte Versuche der Aufklärung. Doch die scheitert immer wieder an der Verschleppungstaktik der politischen Entscheider. Es geht ja nur um »Waffennarren«. (mme)