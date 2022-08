ZUMA Press/imago/Montage jW

Skandalöses Verhalten

Zu jW vom 27./28.8.: »Neukölln-Komplex: Nebenklage zugelassen«

Muss man erst verbrennen, damit die Tötungsabsicht erkannt wird? Im Fall Neukölln ist das polizeiliche und juristische Versagen nicht zu übersehen! Wenn man bedenkt, dass hierzulande immer wieder Menschen von Polizisten erschossen werden, da sie sich in »Lebensgefahr« sehen und unfähig sind, mit diversen Situationen fertig zu werden. Fünf Polizisten konnten einen psychisch kranken Jugendlichen nicht »bändigen« und töteten diesen lieber. Dass die Berliner Justiz sich derart skandalös verhält, ist zu offensichtlich und mehr als bedenklich! Das sah ich ja auch schon beim Prozess gegen mich 2016 wegen »politisch motivierter Beschädigung« und das Urteil schreckte mich nicht ab, ich mache weiter!

Irmela Mensah-Schramm, Berlin

»Allianz der Vernünftigen«

Zu jW vom 27./28.8.: »Im Geiste von Willy Brandt«

In einer Zeit, die von Russenhass, Sanktionen und Waffengeschrei geprägt ist, erinnern sich linke SPD-Mitglieder an die erfolgreiche, von Willy Brandt geprägte Ostpolitik. Sie heben endlich die friedenspolitische Fahne der Partei auf und fordern die Rückkehr einer Politik der diplomatischen Konfliktbewältigung. Ihre Willensbekundung zielt auf die Notwendigkeit des Einzuges von Vernunft in die Politik der Ampelregierung und der Akzeptanz des Machbaren. Dass dies eine heftige Reaktion der Bellizisten bei den etablierten Parteien hervorruft, verwundert nicht. Um so mehr gilt es, sich mit den sozialdemokratischen Friedensaktivisten – fernab aller ideologischen Gegensätze – zu solidarisieren und diesen Keim einer realistischen Konfliktbewältigung zu unterstützen, zu hegen und zu pflegen. Dies auch im Angesicht des Weltfriedenstages am 1. September. Es gilt eine Allianz der Vernünftigen zu schmieden – gegen Hass und Krieg! Eine lebenserhaltende und dankenswerte Aufgabe für eine wirklich politische Linke in Deutschland.

Raimon Brete, Chemnitz

Ausbau des Schienennetzes

Zu jW vom 23.8.: »Schluss mit Mobilität«

(…) Der Weg aus der Klimafalle kann nur über eine deutliche Zurückdrängung des Individualverkehrs und die massive Stärkung des ÖPNV führen. Soweit, so richtig. Aber die DB AG (und die anderen Bahngesellschaften) sowie die Kommunen mit ihren Angeboten an öffentlichem Verkehr müssen zunächst die Voraussetzungen schaffen, um attraktive Angebote machen zu können, die niemand ablehnen kann. Dazu gehört ein moderner, klimatisierter Wagenpark, schnelle Takte, ein motiviertes sowie ausreichend vorhandenes Personal und auch neue Strecken, die ein Pendeln mit dem Auto weitestgehend überflüssig machen. Dass dies nur über massive Investitionen des Bundes erreicht werden kann, versteht sich von selbst. Der Autolobbyist Christian Lindner hat verlauten lassen, dass die Verlängerung des Tickets 14 Milliarden Euro kosten würde, die der Bund nicht habe. Was für eine leicht durchschaubare Lüge, denkt man nur an die 100-Milliarden-Verschuldung für die militärische Aufrüstung und die Geldströme, die pausenlos an ein korruptes Regime in der Ukraine fließen, nur um einen Krieg am Laufen zu halten.

Erich Rainer Kral, Potsdam

Gedenkort

Zu jW vom 27./28.8.: »›Stets gern für Sie beschäftigt …‹«

Es ist gut, an die Verbrechen von Topf und Söhne zu erinnern. Leider wurde nicht erwähnt, dass es den Gedenkort in Erfurt nur gibt, weil das bis dahin leerstehende Gebäude 2001 von Antifaschistinnen und Antifaschisten besetzt wurde. Sie haben sich sehr stark mit der Geschichte von Topf und Söhne befasst, Filme und Rundgänge gemacht. Das Haus wurde geräumt, aber ohne sie hätte es heute den Gedenkort dort nicht gegeben.

Peter Nowak, Berlin

Treibender Rock und einfacher Boogie

Zu jW vom 27./28.8.: »Am Rande der Klippe«

Frank Schäfers Beitrag in der Wochenendbeilage der jW ist ein informativer und schlussendlich persönlich gehaltener Artikel über Rory Gallagher. Dem Autor ist zu danken. Die Zeitschrift Rolling Stone verortet Gallagher leider nur auf Platz 57 der größten Gitarristen aller Zeiten, obwohl er Eric Clapton und Brian May stark beeinflusste. Selbst war er hauptsächlich von Muddy Waters, Woody Guthrie, Big Bill Broonzy und Lead Belly beeinflusst worden.

Meine ersten musikalischen Erfahrungen machte ich ab 1965 mit Blues, Hard- und Psychedelic-Rock, was mich in der Folge veranlasste, alle Veröffentlichungen aus der Frühzeit der Kinks und Who, aber dann vor allem der Yardbirds, Cream, Jimi Hendrix, der legendären Blind Faith (die leider nur ein Album produzierten), natürlich Led Zeppelin oder auch Steppenwolf zu erwerben. So begegnete mir Rory Gallagher mit seinem unter der Bewunderung von John Lennon 1966 gegründeten Bluesrock- und R-&-B-Powertrio Taste und dem Song »Born on the Wrong Side of Time« 1969 sowie »What’s Going on« aus dem zweiten Album »On the Boards« 1970, obwohl letzterer Titel bereits im revolutionären Jahr 1968 produziert wurde. Der Song wurde als Single von Tastes-Manager Eddie Kennedy und Polydor ohne Gallaghers Wissen in Deutschland veröffentlicht, nicht jedoch in Großbritannien. Der Song landete direkt auf Platz eins. Die vorherige Single »Born on the Wrong Side of Time« war bereits ein Hit, bevor Gallagher überhaupt etwas davon wusste. Als Gallagher sich bei Polydor beschwert hatte, war die Single auch in den britischen Top 10 und nicht mehr aufzuhalten.

Gallagher, der das Image des Trios um ernsthafte Bluesmusik und nicht um Rock herum aufbauen wollte, war nicht glücklich darüber, dass die Plattenfirma das Mitspracherecht bei der Auswahl der »kommerziellen« Singles hatten, und die anderen beiden Mitglieder des Trios, John Wilson und Charlie McCracken, standen ihm mit dieser Meinung zur Seite. Er wollte weg vom treibenden Rock (»What’s Going on«, »I’ll Remember«) und hin zum einfachen Boogie (»Morning Sun«, »If I Don’t Sing I’ll Cry«).

Sarah Rosenstern, Salzburg/Berlin