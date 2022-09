Im Krieg gegen die Weißen

Nachlass Martin Schuster/Archiv Martin Meier Martin Schuster (Aufnahme von 1913)

Am 21. Februar 1918 veröffentlichte der Rat der Volkskommissare in Petrograd das Dekret »Das sozialistische Vaterland in Gefahr«. Deutsche Truppen rückten vor und drohten, der jungen Sowjetrepublik den Garaus zu machen. Infolge des Dekrets schlossen sich Zehntausende Ausländer der Roten Armee an. Oft waren es ehemalige Kriegsgefangene, die in die Reihen der bolschewistischen Streitkräfte traten, unter ihnen neben nahezu 80.000 Ungarn auch viele Deutsche. Wie hoch deren Zahl war, bleibt ungewiss, da für die deutschen Internationalisten keine Statistik überliefert zu sein scheint. Der Historiker Basil Spiru vertrat in einem 1967 publizierten Aufsatz die Auffassung, die »Rolle der Internationalisten, schon gar die der deutschen, in den Klassenkämpfen und in der sozialistischen Revolution in Russland« dürfe nicht überschätzt werden.1 Ende 1918 habe die Rote Armee 800.000 Mann gezählt. »Innerhalb dieser Massen waren die Internationalisten wie ein Tropfen im Meer«, so Spiru.

Gleichwohl zeichneten sich die aus verschiedenen Ländern stammenden Freiwilligen durch ein hohes Maß an Tapferkeit und Treue zur Revolution aus und genossen Anerkennung. Zu ihnen gehörte auch der 1895 in Markranstädt geborene Martin Schuster. Er entstammte einfachen Verhältnissen; sein Vater und beide Großväter waren Arbeiter, und so erlernte Schuster früh den Beruf des Kürschners, also des Pelzzurichters. Er trat am 1. Dezember 1913 in die Sozialdemokratische Partei ein. Sein Mitgliedsbuch vermerkt unter Staatsangehörigkeit »Sachse«. Es erinnert somit auch daran, dass das 1871 gegründete Deutsche Reich ein Staatenbund blieb. Dieser verfügte auch über kein einheitliches Militärwesen, und so wurde Schuster 1915 in die Sächsische Armee zum 9. Infanterieregiment 133 einberufen, diente später im Infanterieregiment 474 und erwies sich an der Ostfront als tapferer Soldat, dem im Juli 1916 die Friedrich-August-Medaille für besondere Verdienste im Felde verliehen wurde. In der Begründung hieß es: »für Ihre zu jeder Zeit, insbesondere anlässlich der letzten Patroullienunternehmung, bewiesene Tapferkeit vor dem Feinde.«

An der Seite der Roten Armee

Im August 1917 geriet Martin Schuster bei Ikala in Gefangenschaft und wurde in das Kriegsgefangenenlager Pensa überstellt. Hier erfuhr er Ende desselben Jahres von der Revolution, die bald das gesamte Russische Reich erfasste. Schuster und andere sozialdemokratische Genossen hofften auf eine baldige Möglichkeit, sich den revolutionären Truppen anzuschließen. Er war damals der Auffassung, dass der von imperialistischen Mächten unterstützte weißgardistische Widerstand nur gebrochen werden konnte, wenn jeder Genosse auf seiten der Roten Armee in den Kampf eintrat. Bald ergab sich hierzu Gelegenheit. Schuster erteilt diesbezüglich in einer unadressierten Notiz Auskunft: »Die Große Sozialistische Oktoberrevolution erlebte ich als Kriegsgefangener in Pensa auf einer Arbeitsstelle. Gute Freundschaftsbeziehungen bestanden zwischen uns und den russischen Arbeitern. Eines Tages erfuhren wir, die Russische Revolution hat gesiegt, die Arbeiter und Bauern haben die Macht. Als meine Arbeitsstelle aufgelöst wurde, ging ich in sowjetischen Dienst. Februar 1918 folgte ich dem Aufruf Lenins ›Die Sowjetmacht ist in Gefahr‹. Da stellte ich mich in die Reihen der Roten Armee«.

Schuster focht an der Seite seiner Genossen zunächst gegen das Tschechoslowakische Korps, einem aus ehemaligen Kriegsgefangenen bestehenden weißgardistischen Verband. Seine Geschichte reicht in die vorrevolutionäre Zeit zurück. Die vormalige zaristische Regierung hatte etwa 140.000 Tschechen und Slowaken in die russische Armee als sogenannte Druschina (slawische Heerfolge) eingegliedert, tschechoslowakische Legionen, die gegen die k. u. k Monarchie kämpften, um eine Autonomie ihrer Heimat zu erzwingen. Nach der Oktoberrevolution war es zu schweren Auseinandersetzungen mit der Roten Garde und der Roten Armee gekommen, in deren Verlauf die Weißtschechen ab Mai 1918 große Teile des südrussischen und sibirischen Bahnnetzes in ihre Hände brachten. Im Zuge der Konterrevolution erwiesen sich Weißtschechen ob ihrer Tapferkeit als ernstzunehmende Gegner, die zugleich überaus grausam agierten und bolschewistische Gefangene erschossen, wo immer sie ihnen in die Hände fielen. Besonders energisch bemühten sie sich, ehemalige Kriegsgefangene vom Eintritt in die Rote Armee abzubringen. Auch unpolitischen Gefangenen gegenüber agierten sie mit äußerster Härte. Überhaupt trug die ablehnende Haltung weißgardistischer Truppen den Gefangenen gegenüber dazu bei, dass ein erheblicher Teil derselben sich den Roten anschloss. Beispielhaft hierfür ist die Haltung des konterrevolutionären Admirals Kol­tschak, der sowohl ausländische Interventionen als auch den Frieden von Brest-Litowsk ablehnte und eine Freilassung österreichisch-ungarischer Kriegsgefangener verweigerte.

Im Zuge der Kämpfe mit Weißtschechen wurde Martin Schusters Einheit im Juni 1918 nahezu vollständig aufgerieben. Er und zwei weitere deutsche Genossen bemühten sich, als Versprengte wieder Anschluss zu gewinnen. In Pensa, etwa 550 Kilometer südöstlich von Moskau, trafen sie auf Truppen Alibi Dschangildins, denen sie sich anschlossen. Lenin hatte den 34jährigen Anfang 1918 zum Kommissar für das Gebiet Torgai ernannt. Dschangildins Verband war ein ethnisch bunt gemischter Haufen, dem neben Deutschen auch Ungarn, Russen, Kasachen und Tataren angehörten. Angesichts der Multinationalität seiner Einheit schien die Verständigung schwer. Schuster schreibt hierzu: »Trotz der verschiedenen Sprachen herrschte unter uns eine gute Freundschaft.« Die ehemaligen Kriegsgefangenen konnten sich halbwegs auf russisch verständigen, da sie überwiegend zuvor in Betrieben und der Landwirtschaft Zwangsarbeit verrichtet hatten.

Dschangildin selbst war Kiptschake, Sohn eines armen Hirten, der jedoch schon seit seiner Schulzeit sehr gut russisch sprach. Im Alter von zwölf Jahren war er den ärmlichen Verhältnissen seines Dorfes entflohen und durch die Unterstützung eines Priesters auf eine kirchliche Schule gelangt. Hier erlernte er Lesen und Schreiben und entwickelte zunächst den Wunsch, selbst Geistlicher zu werden. Er begann an der Moskauer Geistlichen Akademie ein Geschichtsstudium, aus dem er jedoch aufgrund revolutionärer Umtriebe bald entfernt wurde. Er verdiente sein Geld als Fotograf und bereiste zahlreiche Länder. Der Balkan, die Türkei, Ägypten, Äthiopien, Indien, Thailand, China, Japan und die USA waren nur einige Stationen dieser Reisen. Dschangildin war also mit den internationalen Verhältnissen vertraut. Er galt als wichtiger Vertrauter Lenins und war führend an der Revolution in Mittelasien beteiligt.

Befreiung Astrachans

Mitte 1918 geriet die Rote Armee unter anderem an der Akjukubinsker Front in starke Bedrängnis. Es fehlte an Waffen und Munition. Als es schließlich den Weißgardisten gelang, die Sowjets von den Getreidefeldern an der Wolga und in Sibirien sowie von den Rohstoffen des Dongebietes und Bakus Erdölfeldern abzuschneiden, gewann die Lage in Kasachstan strategische Bedeutung. Dschangildin erhielt Anfang Juli 1918 den Auftrag, mit einer aus Pferden und Ochsengespannen bestehenden Karawane Waffen, Munition und Proviant in das Gebiet um Tschelkar zu transportieren. Nachdem Schuster und seine Genossen sich bei Pensa Dschangildin angeschlossen hatten, bewegte sich die Karawane zunächst auf dem Landweg nach Saratow und wurde dort eingeschifft, um die Wolga hinab die Reise auf dem Seeweg bis Astrachan fortzusetzen. Unweit Astrachans begegnete der Wolgadampfer, auf dem sich auch Schuster befand, vier Kriegsschiffen. Dschangildin hatte Schusters Bericht zu Folge vergessen, die rote Fahne zu hissen, so dass auf den zur roten Astrachanisch-Kaspischen Kriegsflotte gehörenden Schiffen plötzlich das Kommando gegeben worden sei: »Klar zum Gefecht«. In letzter Minute habe man noch reagieren können und die Fahne der Revolution gehisst.

Unmittelbar vor ihrem Eintreffen brach in Astrachan ein weißgardistischer Aufstand unter Führung des Generals Sacharow aus. Ihm war es gelungen, sich Teile der Stadt und der Festung zu bemächtigen. Dschangildin entschloss sich, die eigenen Truppen vor Ort zu unterstützen und so nahm Schuster an den schweren Kämpfen um die Stadt am Wolgadelta teil. Nach erbitterten Orts- und Häuserkämpfen ergaben sich die Aufständischen, und Schuster wohnte der Erschießung der weißgardistischen Anführer bei. General Sacharow selbst wurde gefangengenommen. Er berichtete später in einem Buch über »Die Tschechischen Legionen in Sibirien«2: »Ich erinnere mich jener entsetzlichen Depression, die während meiner mehrmonatigen Gefangenschaft in Astrachan herrschte. Die Kommunisten regierten mit unerhörter Grausamkeit, nachdem ein Aufstand der Kosaken missglückt war. Wer nicht ermordet worden war, schmachtete in Gefängnissen oder versuchte angstvoll, sich verborgen zu halten.« Die von Sacharows Männern zuvor verübten Grausamkeiten verschweigt der enge Vertraute Koltschaks und letzte Oberbefehlshaber der Weißen Armee in Sibirien geflissentlich.

Dschangildin ließ nach der Niederschlagung des Aufstandes in der Stadt einige Veranstaltungen abhalten, um neue Soldaten anzuwerben. Zahlreiche Kasachen meldeten sich freiwillig. Dschangildin wählte insgesamt einhundert gute Reiter (Dschingiten). Sie brachten den übrigen Soldaten der Karawane das Kunstreiten bei, und es scheint kaum übertrieben zu vermuten, dass der 3.000 Kilometer lange Marsch, der der Karawane noch bevorstand, nicht ohne diese Schulungen zu bewältigen gewesen wäre. Der Weg führte die Truppe auf dem Seeweg weiter nach Alexandrowsk (heute Schewtschenko am Ostufer des Kaspischen Meeres). Hier lag eine kleine, 70köpfige weißgardistische Besatzung, die überwiegend aus Konstitutionellen Demokraten (Kadetten) und Sozialrevolutionären bestand. Dschangildin stellte ein Ultimatum, das der Kommandant der Feste Osman Kobijew sofort annahm. Die kleine Festung und der Ort wurde so ohne Verluste eingenommen. Die vormals weißgardistische Besatzung trat teilweise in den Dienst der Roten Armee oder wurde vertrieben.

Zu diesem Zeitpunkt standen Dschangildin nur noch wenige Lasttiere zur Verfügung. Hinzu kam, dass erhebliche Teile der Bevölkerung geflohen waren und sich vor Ort weder Kamele noch Pferde auftreiben ließen – Folge einer Missernte und der hieraus resultierenden Hungersnot in der Region. Mit Hilfe einiger Fischer gelang es, Kontakt zu kasachischen Nomaden aufzunehmen. Der schwierigste Teil der Reise stand nun bevor. Steppe, Salzwüste und Wüste lagen vor Schuster und seinen Genossen. Der beschwerliche Marsch führte zu Ausfällen unter den Mannschaften. Einige sahen sich genötigt, den Marsch abzubrechen und umzukehren. Die einheimische Bevölkerung war bemüht, Dschangildins Truppe auszuweichen. So trieb der nomadische Stamm der Adjawezen bei Herannahen der Rotarmisten sämtliches Vieh in entlegene Gegenden. Dschangildin bemühte sich um Kontaktaufnahme zu Aksakalen, den Führern der Adjawezen und anderer kasachischer Stämme. Es gelang ihm, nicht zuletzt aufgrund seiner eigenen Herkunft, sie zu einer Versammlung in sein Lager in Karatobe einzuladen. Die Adjawezen, Tabynzen und Kuschpelen, strenggläubige Muslime, befragten zunächst Dschangildin, dann habe der Zeit für seine Rede erhalten, die die beiden überzeugte.

Qualvoller Marsch

So schildert es Günter Hesse im Jahre 1967. Die Stammesführer hätten sich freiwillig bereit erklärt, Tiere, die sie eine Zeit entbehren könnten, und Bewaffnete zur Verfügung zu stellen. Insgesamt kamen 600 Kamele und 1.200 Pferde zusammen. Auch eine erhebliche Zahl an Schafen führte die Karawane nun mit sich. Ein 75jähriger Aksandale ritt als Ortskundiger mit. Dschangildins Truppe bestand aus dem Stab, der Politabteilung, der Wirtschaftsabteilung, zwei Infanteriekompanien, einer MG-Kompanie und der Dschingitenkompanie.

Nachlass Martin Schuster/Archiv Martin Meier »Heimkehr aus Turkestan«. Deutsche Soldaten im Durchgangslager Kreckow in Mecklenburg (3.10.1920)

Dank der guten militärischen Absicherung kam die Karawane zunächst zügig voran. Dschangildin ließ die Dschingitenhundertschaft als Vorausabteilung vor der Karawane reiten, die Flanken waren mit je einer weiteren Kompanie gesichert, die Maschinengewehrkompanie blieb ständig in Gefechtsbereitschaft. Nach Erreichen des Plateaus von Ustjurt wurde der Weg enorm beschwerlich. Die Entbehrungen, die Schuster und seine Genossen hier auf sich nahmen, lassen sich nur schwer vorstellen. Obgleich die Kasachen aufgrund der strengen Hitze dazu rieten, nur sehr wenig zu trinken, hielten sich Dschangildins Männer nicht an den Rat. Innerhalb kurzer Zeit war der Wasservorrat verbraucht. Dank des mitreitenden Aksandalen fanden einige Dschingiten versteckte Brunnen. Die mit Steinen bedeckten Brunnen lagen jeweils etwa 100 Kilometer auseinander. Die Kasachen zeigten den Rotarmisten, wie man durch das Lutschen kleiner Steinchen die Mundhöhle feucht halten konnte.

Die täglichen Märsche durch das unwirtliche Land erschöpften Mannschaft und Tiere, von denen viele auf dem beschwerlichen Weg starben. Günter Hesse schildert eindrucksvoll die Situation der Karawane: »In ihren Vertiefungen strahlte und zuckte die Wüste mit blitzenden Feuern aus Millionen Kristallen. Salz – eine mordende Schönheit. Schneeschmelze und Frühjahrsregen schwemmten alljährlich die Mineralien der Berge in die Ebenen und Senken. (…) der Wind trug die Kristalle über die Wüste. Milliarden winziger Partikel drangen in Münder und Nasen, in Ohren und Augen, drangen in die Poren der Haut, stachen und brannten entsetzlich. Viele Soldaten litten an üblen Entzündungen, hatten Geschwüre und Furunkel.«3 Schuster und die beiden anderen Deutschen blieben hiervon verschont. Fata Morganen, die den Soldaten Städte vortäuschten, trieben Rotarmisten in den Wahn. 71 Tage dauerte der grausame Marsch. Auf ihrem Weg wurde die Karawane mehrfach von Truppen des Hetman Dutow angegriffen. Zudem breitete sich unter den muslimischen Soldaten Unmut aus, unter anderem, weil die Karawane Hammel nicht halal schlachtete. Dschangildin scheint dieses Problem zunächst nicht bewusst gewesen zu sein, er reagierte jedoch, als eine Revolte auszubrechen drohte und ließ Tiere nur noch von Muslimen schlachten.

Nahe Tschelkar kam es zu schweren Gefechten mit weißgardistischen Kosaken des Generals Tolstoi. Dieser und weitere Angriffe konnten abgewiesen werden. In Tschelkar, beim Stab der I. Turkestanischen Armee, hatte man bereits Ende September von der nahenden Karawane erfahren und einen Streiftrupp zur Kontaktaufnahme gesandt. Hierüber berichtet das Stabsmitglied der I. Turkestanischen Armee Proskin später, der Spähtrupp sei zwei Wochen entlang der Salzseen durch die Sandwüste auf der Suche gewesen, bis sie einem Kasachen begegneten, der 800 Kamele in umliegenden Dörfern zu organisieren versuchte. Einige Tage später begegnete der Streiftrupp einem dreiköpfigen Voraustrupp der Karawane Dschangildins, der aus einem Deutschen, einem Tataren und einem Kasachen bestand, so Proskin. Der Streiftrupp führte die Karawane schließlich nach Tschelkar, wo sie am 11. November 1918 bei der zur Roten Armee gehörenden I. Turkestanischen Armee eintraf.

Basil Spiru berichtet in einem 1967 veröffentlichten Artikel in der Leipziger Volkszeitung: »Die Karawane Dschangildins, die ihre ›Ware‹ nun auf 800 Kamele verladen konnte bestand aus 162 Rotarmisten (…) Die ›Ware‹ aber das waren Uniformen, Waffen, 1,5 Millionen Patronen.« Sie hätten, so Spiru, der Neuaufstellung roter Regimenter gedient, die gegen die Uralkosaken kämpfen sollten. Spirus Angaben zum Personalbestand bei Ankunft der Karawane sind entweder zu niedrig oder aber sie zeigen die hohen Verluste, die Dschangildin erlitten haben muss. Dass letzteres der Fall zu sein scheint, legt Spirus spätere Darstellung nahe, in der er davon berichtet, dass 500 Angehörige der Abteilung Dschangildins am Kampf um Astrachan teilgenommen hätten. Die Ankunft der Karawane in Tschelkar habe, so schrieb der Leipziger Professor, selbst einst Revolutionär der ersten Stunde, wesentlich zur Hebung des Kampfgeistes der Turkestanischen Armee beigetragen.

Schuster berichtete 1968 in einem in der Jungen Welt erschienen Artikel über den letzten Abschnitt der abenteuerlichen Reise: »Losgezogen sind wir mit 600 Kamelen und 700 Pferden. Die Lasten überstiegen aber die Leistungsfähigkeit der Tiere. Wir hatten die in Astrachan hinzukommenden Artilleriegeschosse, einige hundert an der Zahl, und sonstige Munition nicht einkalkuliert. Dazu kamen hunderte Säcke guten Mehls, aus dem wir Bosaki, das landesübliche Brot, in Wirklichkeit eine Art Pfannkuchen, buken. Und schließlich hatten wir die Mühsal deswegen, die Hitze bei Tag und Kälte bei Nacht unterschätzt. Es waren wieder viele Kranke, Verwundete auf den Tieren transportiert worden. Diese fielen eines nach dem anderen. So kam es, dass der Bestand an Pferden, Kamelen und Dromedars allmählich zusammenschrumpfte. Man wechselte sie zwar, aber auf die Dauer genügte das nicht. Deshalb die Aktion »800 Kamele«. Der Deutsche, von dem Proskin spricht, war übrigens der Österreicher Peukert«. Martin Schuster und seine Genossen wurden in die Verbände der I. Turkestanischen Armee eingegliedert. Sie nahmen bis 1920 unter anderem an den Kämpfen um Orenburg teil.

Rückkehr nach Deutschland

In eben jenem Jahre wurde Schuster aus sowjetischem Dienst entlassen und kehrte nach Deutschland zurück. Hier übte er wieder den Beruf des Pelzzurichters aus. Er trat in die USPD ein, ob später auch in die KPD, bleibt ungewiss, liegen doch über die Jahre nach seiner Rückkehr nur wenige Unterlagen vor. Die Jahre 1933–45 liegen gänzlich im Dunklen. Günter Queißer teilte in einem kurzen ND-Beitrag 1987 mit, Schuster habe den antifaschistischen Kampf unterstützt. Dass diese Aussage ganz offensichtlich falsch ist, beweisen Aufzeichnungen Schusters, in denen er notiert: »Während der Weimarer Republik war ich aktiv in der Kampfstaffel der SPD, dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, tätig. In der Zeit des Faschismus gehörte ich keiner Gliederung der NSDAP an. Am organisierten antifaschistischen Widerstandskampf beteiligte ich mich nicht, da ich keine Verbindung zu illegalen kämpfenden Gruppen hatte«. Er wird in dieser Zeit wie zahllose andere Kommunisten und Sozialdemokraten bemüht gewesen sein, möglichst nicht aufzufallen, ohne seine politische Auffassung aufzugeben. Offensichtlich erhielt Schuster trotz seiner politischen Biographie das 1934 gestiftete Ehrenkreuz des Weltkrieges. Zumindest enthält sein Nachlass dasselbe.

Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete Martin Schuster weiter bescheiden als Pelzzurichter und genoss Anerkennung in der Bevölkerung Markranstädts. 1977 wurde ihm der Vaterländische Verdienstorden der DDR in Bronze verliehen. Einige Zeitungsbeiträge erschienen und schließlich ein kleines Heft in der Tatsachenreihe des Militärverlages. Schuster starb 1988 im Alter von 92 Jahren in seiner Heimatstadt.

