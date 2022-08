Rot ist eine schöne Farbe

Markus Koob/Schramm Film/Salzgeber »Mag sein, dass ich verloren habe« – Sophie Rois (als Richterin)

In Brechts selten gespieltem Stück »Die Tage der Commune«, das 1956 an den Städtischen Bühnen Karl-Marx-Stadt uraufgeführt wurde, gibt es einen deutschen Kürassier, der im Krieg von 1870/71 in französische Gefangenschaft gerät, in Paris Kommunarde wird und zuletzt der Konterrevolution zum Opfer fällt. Von dieser unscharf umrissenen Randfigur hat sich Max Linz nach eigenen Angaben dazu inspirieren lassen, in »L’état et moi« nun ebenfalls einen Deutschen inmitten des historischen Pariser Aufstandes auftreten zu lassen: Hans List (Sophie Rois) ist, wie wir erst im nachhinein erfahren, mit der Komposition einer Oper über die Kommune beauftragt, als er bei deren Niederschlagung gefangengenommen wird. Damit ist die Frankreich-Episode dieses Films, kaum dass er begonnen hat, auch schon zu Ende. Denn der 1984 geborene deutsche Filmemacher versetzt seinen Protagonisten kurzerhand ins Berlin der Gegenwart, wo die Staatsoper gerade eine Premiere seines fragmentarisch gebliebenem Werks unter dem Titel »Die Elenden« plant.

Bis zur Schlussszene des Films sagt List praktisch kein Wort, sondern singt nur gelegentlich ein paar Zeilen eines selbstverfassten Lieds. Diese Verschwiegenheit erinnert in Kombination mit einer tolpatschigen Unbekümmertheit, deren Unfallfolgen prompt einen übereifrigen Wachtmeister (Bernhard Schütz) auf den Plan rufen, gewiss nicht zufällig an Komiker der Stummfilmzeit. Jerry Lewis dient dagegen so unverkennbar als Vorbild für die zweite Hauptfigur, dass er folgerichtig auch Namenspatron dieses ständig stolpernden Rechtsreferendars Yushi Lewis (Jeremy Mockridge) ist.

Logik der Sabotage

Vordergründig haben wir es also mit einer Klamotte zu tun, wobei Linz’ Drehbuch und Regie sich den ohnehin kaum ausgeprägten Gesetzmäßigkeiten dieses Genres aber beharrlich verweigern. Der Slapstick gewinnt zwar mitunter eine elegante Beiläufigkeit, doch der Klamauk wird nicht dramaturgisch verkettet, so dass sich auch nie eine chaotische Eigendynamik entwickelt. Die Sabotage fast aller Kinokonventionen hat allerdings – zumal in der Theorie – ihre Logik. Jedenfalls war der Filmemacher schon in seinen vorangegangenen Spielfilmen »Ich will mich nicht künstlich aufregen« und »Weitermachen Sanssouci« konsequent darum bemüht, sich und seinem Publikum Reflexionsspielräume zu schaffen, die die etablierten Formen des gegenwärtigen Kinos – zumal das deutschen – kaum zulassen.

Einem Maximum an formaler Zwanglosigkeit sollen wohl auch in Linz’ drittem Spielfilm die Lässigkeit von Erzählton und Rhythmus dienen, ferner die damit einhergehende Nachlässigkeit in der Entwicklung des hauchdünnen Plots. Das gleiche gilt für die betonten Unterschiede im Schauspiel und im Sprechen, die sich nicht zuletzt aus dem Einsatz von Laien und Profis ergeben. Zu den vergleichsweise pflichtschuldig wirkenden Verfremdungseffekten gehört indes, dass Kaiser Wilhelm (ebenfalls: Bernhard Schütz) in einer frühen Szene direkt in die Kamera blickt und sich dem Objektiv dann neugierig nähert, bis seine Gesichtszüge vorübergehend verschwimmen. Oder dass eine Richterin (ebenfalls: Sophie Rois) beim Betreten eines Berliner Gerichtssaals verwundert dessen Kulissencharakter bemerkt und zu Protokoll gibt, sich »auf einer Tribüne, in einer Puppenkiste« zu befinden.

Machtlose Nostalgie

Nachdem Linz’ vorherige Filme den Kunstbetrieb beziehungsweise die Wissenschaft thematisiert haben, ist in »L’état et moi« nun das Rechtssystem an der Reihe. Dabei reichen einige wenige Dialogsätze aus, um wirkungsvoll die Frage in den Raum zu stellen, weshalb das Deutsche Strafgesetzbuch in seinen Grundzügen seit 1871 bestehen konnte und inwiefern seine Neuschöpfung bloß eine Frage idealistischen Wollens wäre. Im Kontrast dazu scheint die Pariser Kommune um so mehr von machtloser Nostalgie umflort, wenn Lists leise gesungenes Lied in den Refrainzeilen mündet: »Mag sein, dass ich verloren habe, doch Rot bleibt eine schöne Farbe.« Gerade weil die wundersame Wiederauferstehung des Komponisten von der Regie mit größtmöglicher dramaturgischer Nonchalance abgehandelt wird, stellt sich uns indes die Frage, ob für eine Wiedererweckung der einstigen revolutionären Kräfte wohl eine konkretere Basis bestehen mag.

Die Offenheit der gewählten filmischen Form lässt derweil den schärfsten Witz so subtil wirken, dass er womöglich überhört werden könnte. Am Rande der Handlung zeichnen sich in »L’état et moi« jedenfalls immer wieder offizielle Festivitäten ab, mit denen in Berlin gerade die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland gefeiert wird. Wie eine Nebenfigur uns wissen lässt, handelt es sich ausgerechnet um eine »Kommemoration 150 Jahre deutsch-französische Beziehungen« – wobei der unerhört undiplomatische Bezug auf den deutschen Kriegssieg beziehungsweise auf die Mithilfe Bismarcks bei der Niederschlagung der Kommune die gekippten Kräfteverhältnisse zwischen beiden Staaten ebenso treffend spiegeln dürfte wie den eigentlichen, schnöden Zweck der EU, in der die Regierungen beider Staaten das maßgebliche »Tandem« bilden.