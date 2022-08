Uneins bei Einreisestopp

Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/dpa Ungern gesehene Gäste in der EU: Russische Touristen, hier am Flughafen Moskau-Scheremetjewo (1.8.2020)

Die Europäische Union hat sich beim Außenministertreffen in Prag darauf geeinigt, das Abkommen mit Russland zu Visaerleichterungen von 2007 aufzukündigen. Wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrel am Mittwoch erklärte, werde duch den Kompromiss die Zahl neuer Visa für russische Staatsbürger »erheblich reduziert«. Zuvor hatten Finnland, Polen und die baltischen Staaten nach einem Bericht der britischen Tageszeitung Financial Times angedroht, Einreisen russischer Bürger mit Schengen-Visa aus anderen Mitgliedstaaten an ihren Außengrenzen selbst zu verhindern, wenn die EU sich nicht auf eine Visasperre einigen könne. Damit wäre das Schengen-System ausgehebelt, das Passkontrollen nur noch an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten vorsieht und implizit voraussetzt, von einem Mitgliedsland erteilte Visa innerhalb der Vertragsstaaten zu akzeptieren.

Deutschland, Österreich und Frankreich zählen dagegen zu den EU-Ländern, die weiter in ausgewählten Fällen russischen Staatsbürgern Visa ausstellen wollen. Argumentiert wird dabei vor allem damit, dass bei einer vollständigen Sperre auch die Aufnahme von in Russland unter Repressionsdruck stehenden Gegnern von Präsident Wladimir Putin sowie politisch erwünschte Aktivitäten, wie etwa Schulungen von Vertretern der russischen »Zivilgesellschaft« in der EU nicht mehr möglich wären.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) hatte den nun geschlossenen Kompromiss vorgeschlagen. Finnland hat bereits angekündigt, künftig in seinen Konsulaten in Russland nur noch an einem Tag in der Woche Anträge auf Touristenvisa entgegenzunehmen. Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba rief die EU zu einer völligen Visasperre auf. Sie sei nötig, weil die Mehrheit der russischen Bevölkerung den Ukraine-Krieg billige. Nur eine »harte und konsequente« Politik könne noch helfen, so Kuleba in seinem Schreiben, aus dem die Agentur Reuters zitierte.

Der Visastreit könnte schon in den kommenden Tagen unerwünschte Folgen für die EU haben: So ist fraglich, ob und welche Politiker aus EU-Ländern sich bei der bevorstehenden Beerdigung des ehemaligen sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow fotografieren lassen können. Russland hat als Antwort auf die westlichen Sanktionen seinerseits Einreisesperren für die meisten führenden Politiker aus der EU verhängt.

Unabhängig von der Frage der Visavergabe hat Baerbock ihren EU-Kollegen einen Vorschlag für eine »strategische Neuausrichtung« Brüssels gegenüber Russland vorgelegt. Das gemeinsam mit Frankreich erstellte Papier geht davon aus, dass »eine Rückkehr zum Zustand vor dem 24. Februar«, dem Kriegsbeginn in der Ukraine, ausgeschlossen sei. Die EU müsse als Konsequenz daraus ihre eigene Wehrhaftigkeit steigern, russische »Regimegegner« sowie die Ukraine noch stärker unterstützen und mehr internationale Verbündete für die »Verteidigung des internationalen Rechts« mobilisieren. Insbesondere mit dem letzteren Punkt trifft der Westen im Rest der Welt auf wenig Gegenliebe. In der UNO unterstützt in der Regel nur etwa ein Drittel der Mitgliedstaaten antirussische Beschlussvorlagen.

Baerbock schreibt in dem Papier weiter, Russland müsse im Ukraine-Krieg »strategisch scheitern«. Dieses Scheitern werde aber weiter als nur militärisch definiert und umfasse insbesondere die Abkopplung der EU-Staaten von russischen Energieträgern.

In der Ukraine wird vor allem im Süden weitergekämpft. Aus insgesamt spärlichen Informationen geht hervor, dass die Ukraine weiterhin versucht, Orte nordöstlich des russisch besetzten Cherson zu erobern, und dass sie die Fährverbindungen, die die russische Armee nach der Beschädigung der wichtigsten Brücken über den Dnipro eingerichtet hat, mit Artillerie beschießt. Der Erfolg der Vorstöße und des Beschusses wird auf beiden Seiten unterschiedlich dargestellt. Für mediale Aufmerksamkeit sorgte jedoch die Nachricht, dass sich der Vizechef der russischen Besatzungsverwaltung des Bezirks Cherson, Kirill Stremussow, möglicherweise nach Russland abgesetzt hat. Seine Follower in sozialen Medien schlossen aus dem Bildhintergrund, dass seine Videos in den vergangenen Tagen nicht mehr aus Cherson, sondern aus der russischen Stadt Woronesch abgesetzt wurden. Inzwischen gab Stremussow zu, dass er sich für »einige Tage« zu einer Schulung in Woronesch aufhält. Er versprach aber, »sehr bald« nach Cherson zurückzukehren.