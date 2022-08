Mehr als 2,5 Millionen Arbeitslose

Nürnberg. Die offizielle Zahl der Arbeitslosen in der BRD ist im August auf über 2,5 Millionen Menschen gestiegen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg bekanntgab. Laut BA stieg die Arbeitslosenzahl von Juli bis August um 77.000 auf 2,547 Millionen. Die Quote legte um 0,2 Punkte auf 5,6 Prozent zu. Unter Herausrechnung saisonbedingter Schwankungen stieg die Zahl laut BA um 28.000 auf 2,497 Millionen. (Reuters/jW)