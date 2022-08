Eurowings-Piloten zu Streiks bereit

Frankfurt am Main. Die Piloten der Lufthansa-Tochter Eurowings sind zu Streiks bereit. In einer am Mittwoch beendeten Urabstimmung votierten 97,9 Prozent für einen Arbeitskampf, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mitteilte. Die Wahlbeteiligung habe bei knapp 90 Prozent gelegen. Ein Termin für den Ausstand wurde nicht genannt. In der kommenden Woche sind noch Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag geplant. Die VC verlangt unter anderem einen automatisierten Inflationsausgleich ab 2023. (dpa/jW)