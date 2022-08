Österreich: Milliardenkredit für Wien Energie

Wien. Die österreichische Regierung stützt den Versorger Wien Energie mit einem Kredit über zwei Milliarden Euro, wie Kanzler Karl Nehammer am Mittwoch mitteilte. Das sei eine »außergewöhnliche Rettungsmaßnahme«, um die Zahlungsfähigkeit des größten Versorgers des Landes zu gewährleisten. Wien Energie versorgt rund zwei Millionen Haushalte vor allem in der Hauptstadt mit Gas und Strom. Der Konzern hatte um Staatshilfen gebeten und seine Schieflage mit »extremen Schwankungen« an Gas- und Strommärkten begründet. (dpa/jW)