Vorerst das Fünffache

Stefan Sauer/dpa »Drei Tage Wartung«: Empfangsstation der Pipeline Nord Stream 1 in Lubmin

Seit Mittwoch, drei Uhr, fließt kein Gas mehr durch die Ostseepipeline Nord Stream 1. Betreiber Gasprom hat eine dreitägige Wartung der letzten noch laufenden Turbine in der Kompressorstation Portowaja angekündigt. Im derzeitigen Notbetrieb sei das alle 1.000 Arbeitsstunden nötig, teilte der russische Staatskonzern mit. Das nächste Mal wäre das Mitte Oktober.

Alle technischen Probleme gehen laut Gasprom auf die Sanktionen des Westens zurück. Die wirken ansonsten vor allem an Europas größter Erdgasbörse TTF. Bei mehr als 500 Prozent liegt der Preissprung im Jahresvergleich. Gut auch für Gasprom. Im ersten Halbjahr erzielte der Konzern 2,5 Billionen Rubel (41,63 Milliarden Euro) Rekordgewinn, wie er am Dienstag mitteilte. Zum ersten Mal in der Firmengeschichte soll eine Zwischendividende ausgeschüttet werden, 51 Rubel je Aktie für die ersten sechs Monate. Das Gasprom-Papier stieg nach der Mitteilung um rund ein Drittel auf 275 Rubel.

Den Rekordgewinn erzielte das Unternehmen mit sehr viel geringeren Liefermengen. Auch Nord Stream 1 war seit Ende Juli nur noch zu 20 Prozent ausgelastet. Aber Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, sieht keinen Anlass zur Sorge. Die Gasspeicher seien »zu fast 95 Prozent befüllt«, twitterte er am Mittwoch. An neuen Terminals werde Flüssigerdgas aus Belgien, Norwegen und bald auch Frankreich fließen (Subtext: wie andernorts Milch und Honig). Den Deutschen müsse nicht bange sein vor dem Winter.

Wann die Terminals fertig werden, ist offen. Wann der Gaspreis sinkt, auch. Stadtwerke müssten ihre Preise zum Teil schon »mehr als verdoppeln« und kalkulierten mit bis zu 15 Prozent Forderungsausfällen, zitierten Funke-Zeitungen am Mittwoch den Verband kommunaler Unternehmen (VKU). Millionen Deutschen droht mittelfristig der Ruin, Millionen Polen schon im Winter ein Ausfall der Grundversorgung. Warschau sei mit einer gleichwohl »vorbildlichen« Sanktionierung Russlands »gescheitert«, schrieb das Handelsblatt am Mittwoch. Die neue Pipeline nach Skandinavien werde »bis auf weiteres leer bleiben«, weil der Staatskonzern sich das Gas nicht leisten könne. »Sollen wir Norwegen 110 Euro pro Megawattstunde zahlen?« habe Premier Mateusz Morawiecki »kürzlich« geschimpft: »Das ist doch krank.«