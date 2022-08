»Aufrüstung führt zu Kriegen und Konflikten«

F.Boillot/snapshot-photography/imago images Widerworte für den Frieden: Demonstration unter dem Motto »Kein Krieg zwischen USA und dem Iran« am Brandenburger Tor (Berlin, 11.1.2020)

An diesem Donnerstag ist Antikriegstag. Selten ist das Thema Krieg und Frieden so präsent gewesen wie gegenwärtig. Welche Forderungen sind die wichtigsten in diesem Jahr?

Die Aktionen zum Antikriegstag werden dezentral von Gewerkschaften und Friedensgruppen organisiert. Deshalb gibt es nicht die eine Forderung, von der man sagen könnte, dass sie die wichtigste ist. Was sich aber in vielen Aufrufen wiederfindet, sind die Punkte, die auch der DGB in seinem Aufruf zum Antikriegstag adressiert: die Verurteilung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, die Absage an Wettrüsten sowie die Forderungen nach einer kooperativ ausgerichteten Sicherheitspolitik und dem Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag.

An wie vielen Orten in der BRD wollen Menschen an diesem 1. September auf die Straßen gehen? Und mit was für einer Beteiligung rechnen Sie?

Die Kundgebungen zum Antikriegstag sind in der Regel keine Massenveranstaltungen. Die Qualität bemisst sich daran, dass sie flächendeckend in ganz Deutschland stattfinden. Uns wurden weit über 200 Termine in diesem Jahr gemeldet. Es ist wahrscheinlich, dass die Beteiligung jetzt höher ausfällt.

Nicht erst mit dem Ukraine-Krieg ist die Dämonisierung Russlands und speziell des russischen Präsidenten in bürgerlichen Medien und Parteien omnipräsent. Im selben Atemzug werden dort immer neue Waffenlieferungen an Kiew gefordert. Was können Antimilitaristen dem entgegensetzen?

Außer Frage steht, dass die Ukraine das Recht hat, sich gegen die russische Aggression zur Wehr zu setzen. Nichtsdestotrotz muss die Möglichkeit einer Beendigung des Krieges durch Friedensverhandlungen endlich wieder verstärkt in den Blick genommen werden. Jenseits der moralisch-ethischen Dimension bei der Frage nach Waffenlieferungen ist vor allem wichtig zu klären, ob diese wirklich helfen, oder ob damit nur etwas gegen das Gefühl der Ohnmacht getan werden soll.

Wer in diesen Tagen für Verhandlungen mit Russland eintritt, muss mit einem Shitstorm aus dem Lager der »grünen« Bellizisten rechnen, das vor Kriegsmüdigkeit hierzulande warnt. Wie bewerten Sie die Rolle der Bundesregierung in diesem Krieg?

Wir machen uns momentan mehr Gedanken über die Bellizisten in Moskau als bei den Grünen. Bei der Bundesregierung sehen wir, dass viele Entscheidungen möglicherweise aus Angst getroffen werden. Allerdings können und dürfen politische Beschlüsse, die die Verteidigungspolitik auf Jahrzehnte prägen werden, nicht aus emotionalen Gründen getroffen werden. Auf lange Sicht führen Militarisierung, Aufrüstung und schlechte Rüstungskontrolle immer wieder zu Kriegen und Konflikten. Wir fordern, dass sich die Bundesregierung für diplomatische Initiativen einsetzt.

Das Netzwerk Friedenskooperative versteht sich laut Eigendarstellung als »Service- und Informationsbüro für die Friedensbewegung«. Nach Ihren Beobachtungen: Wie haben die Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg und die Aufrüstungspolitik der Bundesregierung Ihre Arbeit verändert?

Die Stimmung ist seit Februar eindeutig polarisierter. Das bekommen auch wir zu spüren. Auf der einen Seite gibt es viele, die ihre Haltungen überdenken oder zumindest ins Hadern kommen. Auf der anderen Seite gibt es bei vielen das Bedürfnis, gerade jetzt aktiv zu werden, weil sie die erhebliche Aufrüstung nicht mittragen.

Angesichts der steigenden Preise für Energie und Lebensmittel wird vielerorts ein »heißer Herbst« vorhergesagt. Welche Rolle muss die Friedensbewegung in den sozialen Protesten spielen?

Wir würden uns wünschen, dass sich die Friedensbewegung aktiv in Sozialproteste einbringt. Es kann nicht angehen, dass für die Aufrüstung ein sogenanntes Sondervermögen bereitgestellt wird, während viele Menschen im Alltag nicht mehr über die Runden kommen. Alles Geld, das für Aufrüstung ausgegeben wird, droht an anderer Stelle zu fehlen – wie etwa für die Finanzierung der sozial-ökologischen Transformation. Für uns steht fest: Wir sind immer offen für emanzipatorische Projekte, aber für Proteste mit rechten und populistischen Kräften gibt es keine Unterstützung.