BRD: Rüstungsexporte für fünf Milliarden Euro

Meseberg. Die Ampelregierung hat im laufenden Jahr bislang Rüstungsexporte im Wert von knapp 5,1 Milliarden Euro genehmigt. Das geht aus ergänzenden Informationen des Bundeswirtschaftsministeriums zum Rüstungsexportbericht für das vergangene Jahr hervor, den das Kabinett am Mittwoch in Meseberg verabschiedete. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum erlaubte die schwarz-»rote« Koalition den Angaben zufolge Exporte im Wert von etwa 2,9 Milliarden Euro.

Rund drei Viertel (76 Prozent) des Wertes der von der Regierung aus SPD, Grünen und FDP im laufenden Jahr genehmigten Exporte gingen laut Ministerium an EU- und NATO-Staaten sowie an Länder, die der NATO gleichgestellt sind, also Australien, Japan, Neuseeland und die Schweiz. Die verbleibenden 24 Prozent gingen an Drittstaaten. Unter diesen war die Ukraine mit 56 Prozent des Exportwerts die wichtigste Empfängerin. (dpa/jW)