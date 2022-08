Endlich Ruhe

Tom Weller/dpa Hoffenheims Trainer André Breitenreiter mit Spieler Grischa Prömel nach dem 1:0-Heimspiel gegen Augsburg (Sinsheim, 27.8.2022)

Das am kommenden Freitag abend (20.30 Uhr) anstehende Spiel zwischen den Fußballbundesligisten Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim ist laut Tabelle ein Duell auf Augenhöhe. Beide Teams haben neun Punkte in vier Spielen geholt. Für die TSG und ihren neuen Trainer André Breitenreiter ist das ein mehr als passabler Start in die neue Saison.

Emphatischer Typ

Der 48jährige hatte vor der Saison das Amt von Sebastian Hoeneß übernommen, der nach zwei sportlich eher durchwachsenen Jahren seinen Platz räumen musste. Dabei war Hoeneß vor allem das verpatzte letzte Saisondrittel zum Verhängnis geworden. Am 25. Spieltag des vergangenen Spieljahres stand Hoffenheim mit 43 Punkten noch auf einem Tabellenplatz, der die Qualifikation für die Champions League bedeutet hätte. Am Ende reichte es mit 46 Punkten nur zu Platz neun. Zuwenig für den Klubmäzen Dietmar Hopp. »Er wünscht sich Platz sechs, das ist für mich okay«, sagte Breitenreiter vor Saisonstart im Kicker über die Ziele seines Bosses. »Ich finde das gut, am liebsten möchte ich noch besser als Platz sechs abschneiden. Ob es am Ende realistisch ist, werden wir sehen.«

Breitenreiter gilt mittlerweile als Trainer, der scheinbar realitätsferne Wünsche wahr werden lassen kann. Überraschend gewann er mit dem Außenseiterverein FC Zürich in der letzten Saison die Schweizer Meisterschaft, durchbrach so die Vormachtstellung des FC Basel und der Young Boys Bern. Ein Sensationserfolg, der Breitenreiter auch wieder in Deutschland interessant machte. Dort war er nach Abstiegen mit dem SC Paderborn und Hannover 96 sowie einer Entlassung nach nur einem Jahr auf Schalke nicht mehr der gefragteste Übungsleiter. Die Verpflichtung von Breitenreiter durch Hoffenheim wurde daher von vielen Experten mit Skepsis betrachtet.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Breitenreiter Paderborn 2014 sensationell in die Bundesliga geführt hatte und auch mit Hannover 2017 den Sprung in die Beletage schaffte. Mit Schalke landete er immerhin auf Platz fünf, fiel dann aber den vereinstypischen Turbulenzen in Gelsenkirchen zum Opfer. Auch Hannover ist nicht das einfachste Arbeitsumfeld für einen Trainer. Über seinen neuen Klub sagte Breitenreiter in der Hoffenheimer Vereinszeitung dann auch: »Bei der TSG steht der Fußball im Mittelpunkt. Ich habe in Zürich gemerkt, was dann möglich ist. Bei meinen vorherigen Stationen gab es immer auch mal Störgeräusche von außen und andere Dinge, die die Schlagzeilen dominiert haben.«

Als großer taktischer Innovator gilt der etwas hemdsärmelig wirkende Breitenreiter zwar nicht, dafür als einer, der gut kommunizieren kann, der das Vertrauen seiner Spieler gewinnt. »Ich bin ein emphatischer Typ, der viel aus der Intuition und dem Bauchgefühl heraus entscheidet. Ich will ein Trainer sein, wie ich ihn als Spieler selbst gerne gehabt hätte. Ich weiß durch meine eigene Karriere, was die Jungs gebrauchen können und worauf man genau achten sollte«, so Breitenreiter in der Vereinszeitung.

Mitten im Prozess

Da scheint was dran zu sein, jedenfalls sagte Torhüter Oliver Baumann nach dem 1:0-Erfolg über den FC Augsburg am vergangenen Samstag: »Die Haltung und Einstellung der Mannschaft ist top, und wir sind auf einem richtig guten Weg.«

Allerdings sind erst vier Spiele absolviert. Und insbesondere spielerisch konnte Hoffenheim trotz der Erfolge nicht immer überzeugen. »Wir sind in einem Prozess, es ist noch nicht alles gut«, sagte Breitenreiter in der Pressekonferenz nach dem Augsburg-Spiel. Wird es besser, ist er der richtige Mann.