Rotlicht: Frieden

Uncredited/AP/dpa Der Frieden ist in diesen Zeiten sicher mehr als einen Flügelschlag entfernt

Die Sehnsucht nach Frieden gehört wohl zu den ältesten Träumen der Menschheit, die sich in allen Überlieferungen findet. Dabei fällt gleich auf, dass der Frieden im Gang der Geschichte eher die Ausnahme bildet. In der Regel herrschte Krieg. Das war im Altertum so und gilt auch noch für unsere Zeit – und das nicht erst wieder seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der von vielen »Friedensfreunden« zur »Zeitenwende« erhoben wird, ganz so, als wäre dies der erste Waffengang des 21. Jahrhunderts.

Was aber ist Frieden? Ist Frieden einfach die Abwesenheit von organisierter, militärischer oder militärähnlicher Gewalt? Cicero war der Auffassung, dass es zwischen Krieg und Frieden »kein Mittleres« gebe. Krieg oder Frieden. Dass eine solche Unterscheidung mitunter schwerfällt, zeigen die zahlreichen Kriege vor allem territorialer Art, die nur mit einem scheinbaren, einem fragilen Frieden enden, der leicht wieder in den Kriegszustand übergehen kann. Die deutliche Abgrenzung hängt aber vor allem von der Frage ab, welchen Begriff von Gewalt man sich macht. Denn jenseits des klassischen Gemetzels befindet sich die bürgerliche Klassengesellschaft ja in einem Zustand permanenter Gewalt. Das kapitalistisch-patriarchale Ausbeutungsregime ist eine strukturelle Gewaltherrschaft.

Die Friedensforschung kennt daher seit langem die Unterscheidung zwischen negativem (Abwesenheit von Krieg) und positivem Frieden (Abwesenheit struktureller Gewalt). Letzteren hat die mittlerweile ins poppig-beliebige abgedriftete Band Kettcar einmal sehr treffend auf die Sentenz gebracht: »Frieden ist, wenn alle gleich sind.« Das heißt: Frieden gleich Kommunismus. In diesem Sinne ist der Frieden, um mit dem Schriftsteller Peter Hacks zu sprechen, ein »echtes Ideal«, etwas, das man immer wollen muss, aber von dem man doch nicht glauben darf, man würde es in absehbarer Zeit erreichen.

Das bedeutet aber nicht, dass der Weltfrieden nicht unbedingt erkämpft werden muss und erkämpft werden kann. Eine Welt ohne Atombomben ist keine Utopie aus dem Wolkenkuckucksheim. Seit dem Aufschwung der internationalen Arbeiterbewegung und ihrem kläglichen Scheitern durch die Burgfriedenspolitik der Sozialdemokratie im Ersten Weltkrieg weiß man, dass der Frieden Arbeit ist, notwendige Arbeit – und nachgerade die Voraussetzung für gesellschaftlichen Fortschritt. Dazu gehört auch, die Kriegstreiber zu entlarven. Denn seit langem schützt, wer in den Krieg treten will, andere Gründe vor. Schon Kaiser Wilhelm II. führte lediglich einen »Verteidigungskrieg«. Heute zieht man gegen »Nazis« ins Feld oder für Menschenrechte; die Apologetik des Krieges hat viele Gesichter.

Ob übrigens mit dem Sozialismus gleich auch der Frieden einkehrt, mag mit Blick auf das 20. Jahrhundert bezweifelt werden. Die Logik des Militärischen ist der Linken bei aller Verurteilung des Krieges und dessen Analyse als Mittel der herrschenden Klassen nie fremd gewesen, sie entspringt vielmehr der Dialektik von Revolution und Konterrevolution. »Den Krieg ausrotten«, das könnte wohl erst »die Allianz der Arbeiter aller Länder«, wie Karl Marx 1870 feststellte. Denn dessen Ursachen liegen nicht nur in den komplizierten, bis in die Gegenwart reichenden Verwerfungen der Geschichte (Stichwort: Kolonialismus), sondern im kapitalistischen Weltsystem selbst. Der Imperialismus ist, das hat das noch recht kurze 21. Jahrhundert recht eindrücklich bewiesen, nicht friedensfähig – auch wenn seltsamerweise einige Wirtschaftswissenschaftler der DDR wie Dieter Klein Ende der 1980er Jahre nämliches behaupteten.

Die Philosophen waren sich über den Charakter des Krieges stets uneinig. Ob man nun aber glaubt, der Krieg liege in der Natur des Menschen oder nicht, das ist ganz einerlei, solange man den Frieden als das höchste anzustrebende Gut ansieht – und ihn nicht verwechselt mit dem lähmenden »Betriebsfrieden« des kapitalistischen Wahnsinns.