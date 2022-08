Eine große Mehrheit der Jugendlichen in Deutschland hat einer Studie zufolge kein Vertrauen in die Medien. 75,8 Prozent misstrauen demnach Zeitungen, 71,6 Prozent misstrauen Journalistinnen und Journalisten. Mehr als ein Drittel der Jugendlichen vermutet, dass die Medien absichtlich wichtige Informationen zurückhalten (37,9 Prozent) und nur ihre eigene Meinung verbreiten (32,8 Prozent). Studienleiter Holger Ziegler bezeichnete diese Ergebnisse am Dienstag als »alarmierend«. Für die Studie, die im Auftrag der Bepanthen-Kinderförderung von der Universität Bielefeld erstellt wurde, wurden 1.582 Kinder (6 bis 11 Jahre) und Jugendliche (12 bis 16 Jahre) befragt. (dpa/jW)