Christof Herzog gestorben

Der linke Komponist Christof Herzog ist tot. Er starb vorige Woche, wie jW aus dem Freundeskreis erfuhr. Geboren und aufgewachsen in Lübeck, ließ sich Herzog nach dem Studium bei Milko Kelemen in Stuttgart in München nieder, wo er die Form der A-Capella-Oper entwickelt. Als freier Komponist schrieb er für den Rundfunk und Orchester. Sein Werk umfasst u. a. drei Orchesterstücke, drei große Opern (etwa »Friedenssaison« mit einem Libretto von Gisela Elsner), Kammermusik sowie Lieder und Chansons, darunter beispielsweise Vertonungen von Gedichten Erich Mühsams. Zusammen mit Christa Weber gründete Herzog 1985 in München das politische Weber-Herzog-Musiktheater, das an Off-Bühnen in München und Berlin zahlreiche Uraufführungen erarbeitete. (jW)