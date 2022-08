Oh, wie schön ist Machandeltal!

mme/jW Eine Idylle, mitten im Krieg. Und Die Zöllner auf Menschenfang

Jedes Konzert von Die Zöllner ist einzigartig. Keins soll einem davor gleichen. Der Anspruch geht bis hinein in die Setlist, die von André Gensicke – dem sonst an den Tasten anzutreffenden, kongenialen Kompagnon Dirk Zöllners – vor jedem Auftritt akribisch vorbereitet wird. Anstatt mit einer ­funky Uptempo-Nummer die Urgewalt der Bigband gleich zu Beginn auszuspielen, wählte er diesmal das eher bedächtig angehende, sich dann schwer dramatisch entwickelnde »Idylle im Krieg«. Der Song zieht hinein ins Zöllnersche Werk, sein Thema ist die Unerträglichkeit von nahem Glück und nicht allzu fernem Grauen.

Es ist Sonntag nachmittag auf dem UZ-Pressefest in Berlin, endlich heizen auch Sonnenstrahlen den Rosa-Luxemburg-Platz – die Band groovt, im Publikum können Kopf, Bauch und manchmal auch die Beine nicht mehr loslassen. Eine Idylle, mitten im Krieg. Und Die Zöllner auf Menschenfang. Sie sind mit großem Besteck am Start, ein dreiköpfiges Bläserensemble gibt Bass, Schlagzeug, Gitarre und Keyboards den knackigen Überbau. Im dritten Song »Gib mir Musik« deutet sich schon an, worauf es hinausläuft und spätestens mit »Alles oder nichts« ist selbst der Zöllner-Unkundige eingetaucht – lauscht, lässt sich bannen, klatscht und singt mit. Das Hüfteschwingen klappt zunächst nur zaghaft, was sich im Laufe des Konzerts ändern sollte.

Die Band ist auf Ochsentour, auch wenn das keiner zugeben oder sich anmerken lassen würde. Am Vortag haben sie zwei Konzerte Hunderte Kilometer weit weg in wechselnder Besetzung gespielt. Dirk Zöllner hatte da noch kräftig mit dem Magen zu kämpfen und das Übel jetzt schon wieder eisern weggesteckt. In Berlin ein geflügeltes Wort unter den Bandkollegen: Sie kommen nach und nach vorm Konzert an Bühne und Backstagebereich an, fragen: »Wo bitte geht’s hier zum Erfolg?«, und schwupps kann der Aufbau beginnen.

Nun knallt die Sonne gnadenlos auf die verschwitzten Gesichter. Noch ein Song über die Einsamkeit – »Wo ist der Hund?« –, dann einer für den Frieden. »Mein Herz schlägt für Deserteure«, bekennt Dirk Zöllner. Es kommt »Bleifrei«, der Text von Werner Karma, Refrain: »Die Sehnsucht des Soldaten / Zielt nicht auf Heldentaten / Nicht mal auf ’n Sieg / Er will bloß bleifrei durch den Krieg.«

Mit kapitalistischer Verwertungslogik kann und will Zöllner nichts zu tun haben, kanzelt den »Blödsinn von unendlichem Wachstum auf einem endlichen Planeten« ab: »Wir müssen neue Wege gehen!« Denn so, wie es läuft, kann’s nicht mehr weitergehen. Es folgen neue (»Zack! Zack!«) und alte Hinterntreter (»Rosarote Segel«), dann nimmt die Band Anflug auf den neuen Song »Machandeltal«, jenen gleichsam realen wie utopischen Ort, den es zu gestalten gilt. Zöllner hat ihn in diesem Sommer an der Ostsee gefunden, mit Newcomer-Bands und etablierten Musikern gespielt, noch dazu seinen 60. Geburtstag gefeiert. Die Utopie kann überall sein, ohne Nazis und Rassisten, ohne die Leute, die einen nur davon abhalten, das zu tun, was uns alle nach vorn bringt.

Wie geht’s weiter mit den Zöllnern? Ein neues Buchprojekt, diesmal in Form einer Graphic Novel, ist in Planung. Und am neuen Album – der Titel ist schon bekannt: »Alles auf Anfang« – schraubt die Band schon kräftig. Es soll, wie schon der Vorgänger »Zack! Zack! Zessions«, durch Crowdfunding-Unterstützung ans Licht kommen. Mit den großen Labels hat man es glücklicherweise nicht so. Das Beste rausholen, ohne Zwänge. Schließlich ist überall, wo Dirk Zöllner seinen Hut hinhängt, Machandeltal.

Und während des letzten Songs ist es mucksmäuschenstill auf dem großen Rosa-Luxemburg-Platz, prall gefüllt mit Menschen. Die Stecknadel hätte man fallen hören können nach der Textzeile: »’n Käfer auf’m Blatt, was ist das schon?«