»Ungeahnte Preisspitzen«

Steigen unaufhaltsam in die Höhe: Die Strompreise haben sich innerhalb eines Jahres verzehnfacht

Bislang drehte sich die Diskussion um Preissteigerungen hierzulande vor allem um Gaspreise, doch die aktuellen Entwicklungen am Strommarkt sind für die Verbraucher mindestens genauso dramatisch. An der Leipziger Strombörse EEX haben sich die Preise innerhalb eines Jahres verzehnfacht. Im vergangenen Jahr kostete eine Megawattstunde Strom noch rund 50 Euro, aktuell liegt der Preis deutlich über 500 Euro.

Diese Erhöhung bekommen die Verbraucher bereits deutlich zu spüren. Das Vergleichsportal Verivox zeigt in einem jüngst veröffentlichten Index den durchschnittlichen Strompreis für private Verbraucher in Deutschland. Demnach lag dieser bei einem Jahresverbrauch eines Musterhaushalts (drei Personen) von 4.000 Kilowattstunden im August bei 41,98 Cent pro Kilowattstunde. Das entspricht einem Anstieg von 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Für August, September und Oktober zählt Verivox zudem 123 Preissteigerungen von Grundversorgern mit einer durchschnittlichen Erhöhung um 25 Prozent. Für den Musterhaushalt mit dem 4.000-Kilowattstunden-Verbrauch bedeutet das im Durchschnitt Mehrkosten von 311 Euro jährlich.

Doch damit nicht genug. Energieexperten sagen weiter steigende Preise voraus. Manuel Frondel vom RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung etwa warnte am Dienstag gegenüber der Rheinischen Post vor »ungeahnten Preisspitzen«. Es sei zu erwarten, »dass die Strompreise im Herbst und Winter noch weiter steigen, weil in dieser Zeit der Strombedarf zunimmt, insbesondere in Ländern wie Frankreich, wo viel mit Strom geheizt wird«, sagte der Ökonom.

Auch wenn die Bundesregierung wie gewohnt versuchen wird, Moskau für die explodierenden Strompreise verantwortlich zu machen: Mit dem Ukraine-Krieg hat die Entwicklung nur am Rande zu tun. Vielmehr sind die aktuellen Preissteigerungen auf die Regeln des europäischen Strommarkts zurückzuführen, die bewirken, dass sich der aktuelle Strompreis am Gaspreis orientiert – und das, obwohl in der EU lediglich 15 Prozent des Stroms aus Gas erzeugt werden.

Wie kann das sein? Bis 1998 war der Strommarkt in den meisten EU-Ländern strikt reguliert. Doch dann beschloss Brüssel, den Markt zu liberalisieren. Seitdem bestimmen nicht die günstigsten Anbieter den Preis, sondern die jeweils höchsten akzeptierten Angebote (»Merit-Order-System«). Es geht bei diesem System um die Einsatzreihenfolge der Kraftwerke, deren Produkte an der Strombörse angeboten werden. Solche, die billig Strom produzieren, werden zuerst herangezogen. Das sind etwa Windkraftanlagen. Am Ende richtet sich der Preis für alle aber nach dem zuletzt geschalteten und somit teuersten Kraftwerk – derzeit sind das wegen der hohen Gaspreise die Gaskraftwerke. Dadurch sind die Strompreise deutlich gestiegen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat nun eine »Reform« des europäischen Strommarkts angekündigt. Die Kommission arbeite an einer »Sofortmaßnahme und an einer strukturellen Reform«, so von der Leyen am Montag.

Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) befürwortete eine solche »Reform«. Sein Ministerium erklärte jedoch bereits, dass die »Funktionsfähigkeit« des europäischen Strommarkts sowie die sichere Stromversorgung gewährleistet bleiben sollten. Die Preisbildung auf Basis der Grenzkosten im europäischen Großhandelsmarkt solle nicht geändert werden, das »Merit-Order-System« bleibe, lediglich die »problematischen Effekte« würden geändert. Die Energieminister der EU-Länder wollen nun am Freitag kommender Woche zu einem Dringlichkeitstreffen zusammenkommen. Wie Habeck aber bereits angedeutet hat: An den Regeln des europäischen Strommarkts wird sich kaum etwas ändern.