Biden setzt auf Risiko

Ann Wang/REUTERS Taiwanesische Matrosen vor einer von den USA gebauten Rakete auf einer Fregatte in einem Marinestützpunkt auf den Penghu-Inseln

Zündeln, zündeln, zündeln: So lautet die simple Maxime der US-amerikanischen Taiwan-Politik. Jüngstes Beispiel sind die zwei US-Lenkwaffenkreuzer, die am Sonntag durch die Taiwan-Straße fuhren, den Seeweg zwischen der chinesischen Südostküste und der Insel rund 180 Kilometer davor. Dass Beijing derlei Kanonenbootpolitik als das begreift, was es ist – eine offene Provokation –, das ist bekannt. Dass Washington unbedingt auf derartigen Provokationen beharrt, spricht Bände. Selbst den US-Militärs ist offenbar nicht mehr ganz wohl dabei. Jedenfalls teilte die U.S. Navy anschließend besänftigend mit, man habe genauestens darauf geachtet, nicht in die Hoheitsgewässer der Volksrepublik einzudringen, an deren Durchqueren durch Marineeinheiten diverse Staaten Asiens, auch China, strikte Bedingungen knüpfen.

Ausgerechnet das US-Militär hatte bereits ausdrücklich vor dem Besuch von Nancy Pelosi Anfang August in Taipeh gewarnt: Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, so hieß es, beschwöre damit nur gefährliche Reaktionen herauf. So kam es. Beijing ordnete umfassende Manöver rings um Taiwan an, die der Weltöffentlichkeit demonstrierten, welche Optionen die Volksrepublik im Machtkampf um die Insel heute besitzt. Das Problem aus Sicht der US-Streitkräfte: Fachleute stellen immer häufiger in Frage, dass die Vereinigten Staaten einen möglichen Krieg gegen die Volksrepublik um Taiwan gewinnen könnten. Allzu stark hat Beijing mittlerweile vor allem mit Abwehrwaffen gegen anfliegende US-Kampfjets sowie herannahende US-Kriegsschiffe aufgerüstet. Wenn Washington dennoch seine Linie forciert, zeigt dies: Die Bereitschaft der Vereinigten Staaten, das Risiko eines offenen Kriegs einzugehen, steigt.

Dazu passt, dass die Biden-Regierung einem US-Medienbericht zufolge weitere Waffenlieferungen an Taiwan plant – für stolze 1,1 Milliarden US-Dollar. Konkret geht es um ein Überwachungsradar, um Luft-Luft- und um Schiffsabwehrraketen. Damit können die Streitkräfte auf Taiwan, sollten die US-Provokationen zum großen Crash führen, Kampfjets und Kriegsschiffe der Volksrepublik abschießen. Darüber hinaus drängt Washington Taipeh seit geraumer Zeit dazu, sich mit Kriegsgerät einzudecken, wie es kurz vor und kurz nach dem russischen Überfall auch die Ukraine erhalten hat – Waffen, mit denen man sich gegen einen angreifenden Feind im eigenen Land zur Wehr setzen kann. Damit sich China, sollte sich demnächst eine US-Provokation als eine zuviel erweisen, nach einer etwaigen Invasion auf Taiwan verschleißt wie Russland in der Ukraine.