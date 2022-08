»Die Absicht war klar: Das Gebäude sollte brennen«

Jan Woitas/dpa Solidarität mit Opfern rechten Terrors: Demonstrierende am Montag abend im Leipziger Stadtteil Grünau

In der Nacht zum Sonnabend ist ein Brandanschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft in Leipzig-Grünau verübt worden. Am Montag abend sind Sie auf die Straße gegangen, um gegen rechte Gewalt zu demonstrieren. Wie viele sind Ihrem Aufruf gefolgt?

Bis zu 2.000 Menschen waren dort. Mit einer solch hohen Beteiligung hatten wir nicht gerechnet, da wir nur wenig Zeit für die Mobilisierung hatten und Grünau am Stadtrand liegt. Angemeldet war die Demonstration für 300 Menschen. Die Teilnehmer kamen aus ganz unterschiedlichen Milieus: aus Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, aus verschiedenen Bewegungen. Das zeigt, dass das Thema vielen nahegeht.

Bei Demonstrationen kommt es Leipzig immer wieder zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. War das auch am Montag so?

Die Polizei hat sich eher zurückgehalten. Dafür gab es Provokationen von rechtsgerichteten Menschen, die am Straßenrand standen. Das waren nach meiner Beobachtung zumeist Anwohnerinnen und Anwohner aus dem Viertel.

Was ist bislang über den Angriff auf die Unterkunft bekannt?

In der Nacht wurden mehrere Brandsätze geworfen. Die Absicht war aus meiner Sicht klar: Das Gebäude sollte brennen. Es ging bei dem Angriff nicht um eine bestimmte Person, sondern um die Unterkunft. Die Polizei hält bislang viele Informationen zurück und verweist darauf, dass es sich hierbei um Täterwissen handle.

Ich konnte mir selbst ein Bild von der Lage vor Ort machen und auch mit Geflüchteten sprechen, die wir auch auf unsere Demonstration eingeladen haben. Zwei von ihnen haben dort gesprochen.

Wie geht es den Bewohnern?

Es gibt die einen, die die Tragweite noch nicht realisiert haben. Und es gibt andere, die den Angriff klar einordnen in andere Vorfälle von Rassismus, von Gewalt gegen Geflüchtete, die sie außerhalb der Unterkunft immer wieder erleben. Sie realisieren, dass sie mit dem Angriff gemeint waren und von einigen hier nicht gewünscht sind.

Die Tat erfolgt in der Woche, in der an das rassistische Pogrom von Rostock-Lichtenhagen vor 30 Jahren erinnert wurde. Sie selbst haben zur Demo am vergangenen Sonnabend in den Norden mobilisiert. Ist das Zufall?

Auch wenn die Ermittlungen noch nicht beendet sind: Aus unserer Sicht ist das kein Zufall. Das betrifft sowohl das Datum als auch den Ort des Angriffs. Im August 1991 gab es vor genau dieser Unterkunft Ausschreitungen von 70 bis 80 Neonazis. Schon damals wurden Steinen, Flaschen und Brandsätze geworfen. Im Internet finden sich noch eindrucksvolle Interviews mit Anwohnerinnen und Anwohnern aus dem Viertel. Erschreckend viele haben die Gewalt damals gutgeheißen. Von denen wohnen einige auch heute noch dort. Als ich am Montag bei der Einrichtung war, lief eine Frau an mir vorbei. Sie sagte, die Bewohner sollten sich gefälligst den Gegebenheiten im Gastland anpassen.

Immerhin: Der Stadtteil hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. Heute wohnen dort viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die auf verschiedenen Wegen – nicht nur durch Flucht – nach Leipzig gekommen sind. Daher glaube ich nicht, dass sich die Ereignisse aus den 1990er Jahren heute noch einmal wiederholen könnten.

Gab es vor dem jüngsten Brandanschlag vergleichbare Übergriffe?

Nur wenige Tage zuvor wurden Brandsätze auf die Turnhalle einer nahegelegenen Grundschule geworfen. Dort ist der Anteil von Kindern mit Einwanderungsgeschichte sehr hoch. Die Turnhalle konnte wegen des Angriffs nicht für die Einschulung genutzt werden. Bislang ist in der Öffentlichkeit der Bezug zu dem Anschlag auf die Geflüchtetenunterkunft bzw. zu rechter Gewalt noch nicht hergestellt worden.

Sachsens Innenminister Armin Schuster von der CDU kündigte nach dem Anschlag an, die Polizei solle Asylunterkünfte im Freistaat verstärkt überwachen. Beruhigt Sie das?

Das ist zumindest jetzt vor der angegriffenen Unterkunft sinnvoll, weil es viele Bewohner beruhigt. Da hieß es etwa, dass man ruhiger schlafe, wenn ein Polizeiauto vor der Tür steht.