EU will mehr Kriegsbeteiligung

Michal Kamary/CTK Photo/IMAGO Fototermin der EU-Verteidigungsminister in Prag am Dienstag

Die EU möchte sich noch direkter im Krieg in der Ukraine »engagieren«. Am Dienstag erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, die Mitgliedstaaten der Union wollten die Voraussetzungen für eine gemeinsame Ausbildungsmission für ukrainische Streitkräfte »prüfen«. Zuvor hatten sich die EU-Verteidigungsminister im tschechischen Prag zu informellen Beratungen über einen entsprechenden Vorschlag von Borrell getroffen. Dabei seien die 27 Mitgliedstaaten grundsätzlich übereingekommen, die »Parameter für eine EU-Militärmission für die Ukraine festzulegen«.

Wie genau die EU-Beteiligung aussehen könnte, ist unklar. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexej Resnikow hat jedoch schon genauere Vorstellungen. Laut Borrell übermittelte Resnikow am Dienstag in Prag per Videoschalte eine Wunschliste. Darauf müsse die EU »schnell und ambitioniert reagieren«, so Borrell weiter. Bislang unterstützen die EU-Staaten Kiew im Kampf gegen Russland im Rahmen bilateraler Waffenlieferungen und Ausbildungsmissionen. Ein Beschluss für eine gemeinsame Mission würde Einstimmigkeit erfordern.

Bei einem Treffen der EU-Außenminister, das ebenfalls am Dienstag in Prag stattfand, wurde auch über eine mögliche Aussetzung der Visavereinbarungen mit Russland gesprochen. Die Bundesregierung hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, die Regeln für Visaerleichterungen und die Erteilung von Mehrfach- und Mehrjahresvisa auszusetzen. Am Rande der Kabinettsklausur der Bundesregierung auf Schloss Meseberg in Brandenburg erklärte Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), der Vorschlag sei »ziemlich in der Mitte« zwischen denjenigen in der EU, die gar keine Visa mehr an Russen vergeben wollten, und denjenigen, die keine Veränderungen wollten.

Russland warnte am Dienstag vor einer Aussetzung von Visa für seine Bürger durch die EU. »Das ist eine sehr schwerwiegende Entscheidung, die gegen unsere Bürger getroffen werden könnte, und eine solche Entscheidung kann nicht unbeantwortet bleiben«, sagte der Sprecher des Präsidialamtes, Dmitri Peskow, wie AFP berichtete. Den EU-Mitgliedstaaten warf er einen »völligen Mangel an Urteilsvermögen« vor. »Diese an Wahnsinn grenzende Irrationalität ermöglicht es, dass solche Visamaßnahmen überhaupt diskutiert werden.«