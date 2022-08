Bundesregierung spart an Entlastungen

Kay Nietfeld/dpa Pool/dpa Die drei von der Tankstelle: Habeck, Scholz und Lindner sind die Garanten für die Profite von Energiekonzernen (Meseberg, 30.8.2022)

Die Bundesregierung hält daran fest, steigende Energiekosten auf die Bevölkerung abzuwälzen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) sagte dem Deutschlandfunk am Dienstag, es würden derzeit lediglich Änderungen an der Gasumlage geprüft. So sollten Firmen nur in den Genuss der Umlage kommen, wenn sie einen relevanten Anteil an der Versorgungssicherheit haben. Zudem dürften sie nicht aus anderen Geschäftsfeldern wie etwa dem Betrieb von Kohlekraftwerken hohe Gewinne erzielen, und keine Boni und Dividenden ausschütten. Entlastungsmaßnahmen für die Bevölkerung seien »auf einem guten Weg«. Einen genauen Termin nannte Habeck jedoch nicht.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) versprach am Rande der Klausurtagung der Bundesregierung in Meseberg »sehr bald« Vorschläge für eine Entlastung von Bürgern und Unternehmen vorzulegen. Die Frage, ob zur Finanzierung auch eine Sondersteuer auf übermäßige Konzerngewinne infrage komme, ließ Scholz unbeantwortet. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez, der in Meseberg zu Gast war, berichtete, in Spanien würden Energie- und Finanzunternehmen zur Kasse gebeten. Die Maßnahme finde große Zustimmung in der Bevölkerung, die den Eindruck habe, dass Lasten gerechter verteilt würden. In der kommenden Woche wollen die EU-Energieminister über die Möglichkeit von Preisbegrenzungen beraten. Italienische Medien berichteten am Dienstag von einer Textnachricht Habecks an die europäischen Energieminister. Demnach wäre Berlin bereit, einen Preisdeckel in Erwägung zu ziehen.

Der Präsident des Deutschen Städtetags, Markus Lewe, warnte vor den Folgen der vorgegebenen Gaseinsparziele für Kommunen: »Wenn Stadtwerke in eine existentielle Schieflage geraten, dann drohen alle Leistungen der Daseinsvorsorge in den Städten abzurutschen – wie Wasser, Abwasser, Müllentsorgung und ÖPNV.« Die Ampelkoalition diskutiere immer neue Entlastungen, statt sich zu einigen. »Aber viele Menschen mit kleinen Einkommen drehen schon jeden Euro zweimal um«, sagte Lewe in Berlin.