Heil: Berufsorientierung ab der Klasse 5

Benneckenstein. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich für flächendeckende Berufsorientierung an Deutschlands Schulen ab Klasse fünf ausgesprochen. Er wolle eine Berufsorientierung »für alle Schulformen«, sagte Heil am Freitag auf einer Sommerreise in Sachsen-Anhalt der dpa. Entsprechende Angebote bereits ab Klasse fünf seien wichtig, so könnten die Kinder auch spielerisch praktische Erfahrungen sammeln. Berufsorientierung sei »ein Schlüssel« dafür, dass die Menschen zu ihnen passende Berufe fänden und Deutschland die Potentiale besser ausschöpfe. »Dieses Land braucht nicht nur Master, sondern es braucht mehr Meister.« (dpa/jW)