Retten, was zu retten ist

Luisa Ricciarini/Leemage/imago »Mein Urwort drauf. Die Wende kann sich wenden. / Was schlecht begann, es muss ja nicht schlecht enden.« – Orpheus in der Unterwelt (Gemälde von Jan Brueghel dem Älteren, 1594)

Lieber eine Strafzahlung als dieses Werk spielen! Das dachte man sich im Deutschen Theater Berlin in den frühen 90er Jahren, als man den neuen Text sah, den Peter Hacks – wie beauftragt – zur Musik von Jacques Offenbachs »Orpheus in der Unterwelt« geschrieben hatte. Grundlage ist der antike Mythos vom Sänger Orpheus, der seine geliebte Eurydike aus dem Totenreich zurückzuholen versucht. Durch seine Kunst rührt er Höllenhund und Totengott, und beinahe hätte er Eurydike gerettet, hätte er nicht gegen das Verbot verstoßen, sich auf dem Weg zurück in die Menschenwelt umzusehen.

Hacks schließt in seiner »Operette für Schauspieler« an jene Werke an, die der Geschichte einen glücklichen Ausgang geben. Zwar schaut auch sein Orpheus sich um, doch geistesgegenwärtig versetzt der Liebesgott Cupido das Ortsschild »Oberwelt« um ein paar Meter, und alles wird zunächst einmal gut. Denn, wie es schon im Prolog heißt: »Mein Urwort drauf. Die Wende kann sich wenden. / Was schlecht begann, es muss ja nicht schlecht enden.«

Deutlich genug ist Hacks’ »Orpheus« auch eine Parabel auf den vorläufigen Sieg des Kapitalismus. Dessen Gegenwart als Hölle darzustellen wäre auf der Theaterbühne noch hingegangen. Schließlich war Ausweglosigkeit immer schon imperialistische Bühnenmode. Doch von der Möglichkeit einer gewendeten Wende wollte man nun wirklich nichts wissen wollen. Wenn dazu noch das Ganze von großer Heiterkeit gekennzeichnet ist, droht zudem die Gefahr eines Publikumserfolgs, bei fast sicherem Grimm von Kritikern, die den neuesten Theaterdiskursen folgen. Das riskiert keine Theaterleitung.

1998 riskierten es die Regisseure Jens Mehrle und Stefan Nolte im Kulturpalast Bitterfeld – eine gut aufgenommene Inszenierung, die aber abseits der Zentren und eines regelmäßigen Spielplans kaum Nachwirkungen hatte. Mehrle arrangierte nun auch eine halbszenische Version mit Klavierbegleitung, die im April dieses Jahres im Berliner Theater im Palais Premiere hatte. Nun wurde sie, erweitert durch die Mitwirkung des Ernst-Busch-Chors, auf dem UZ-Pressefest wiederaufgeführt.

Die Mitwirkenden hat vergangene Woche in diesem Feuilleton schon Olaf Brühl gewürdigt. Es bleibt nachzutragen, dass die Aufführung auf viel Interesse stieß. Der große Saal des Kinos Babylon war am Samstag abend trotz eines attraktiven Konkurrenzprogramms gefüllt, der Beifall war eindrucksvoll. Am Sonntag morgen schloss in der ebenfalls vollbesetzten Maigalerie von junge Welt eine Gesprächsrunde an, die den Eindruck vertiefte und Gedanken des Abends zuvor fortführte. Moderiert von Olaf Brühl, diskutierten Jens Mehrle, Patrik Köbele als Vorsitzender der DKP und Matthias Oehme als Vorsitzender der Peter-Hacks-Gesellschaft.

»Wo geht’s hier aus der Hölle raus?« Der Veranstaltungstitel führte zu mindestens zwei Fragen. Die eine betrifft das Werk selbst. Wenn es auch als Großmetapher unmissverständlich ist, so bleiben doch viele Einzelheiten zu klären. Lässt Eurydike sich verführen? Ja, nämlich dazu, mit den Vertretern der Hölle, also des Kapitalismus, zu tändeln. Getötet wird sie durch einen Gewaltakt, auf den ihr blindes Einverständnis folgt: »Hinab! Da ich nun einmal tot bin / so wähl’ ich freudig meinen Tod.« Das Hinab also eine Mischung aus äußerem Einfluss und Selbstaufgabe. Das Hinauf dagegen erscheint als Notreform der Hölle. Angesichts einer drohenden Revolution erscheint es besser, wenn Eurydike ausnahmsweise gehen darf, als dass die Ordnung insgesamt umgeworfen wird.

Hacks’ Stück liegt vor, die Interpretation ist die einfachere der Aufgaben. Schwieriger ist die zweite Frage, nämlich wie wir heute der Hölle entkommen können. Olaf Brühl richtete sie eingangs an ­Patrik Köbele, der zunächst mit den einfachsten und oft noch unbegriffenen Grundlagen antwortete: dass die Arbeiterklasse von einer Klasse an sich zu einer Klasse für sich werden, also im Kampf zum Bewusstsein ihrer eigenen Existenz finden müsse. Aber damit fängt, wie Köbele weiß, das Problem erst an. Nach Ost- und Westdeutschland unterschieden, führte er die Faktoren aus, wie der Kapitalismus große Teile der Arbeiterschaft einzubinden versucht.

Diese Diskussion ist entscheidend, auch im Hinblick auf den kommenden Herbst. Sie braucht aber nicht zwingend die Kunst von Peter Hacks als Anlass. Das war allen Diskutanten klar, und so konzentrierte sich das Gespräch auf die Rolle der Kunst in der erhofften Umwälzung. Köbele legte aus seiner Westperspektive die Trennung zwischen Hoch- und Unterhaltungskultur als Herrschaftsinstrument der Bourgeoisie dar. Mit Blick auf die eigene Biographie heißt das: wie er erst allmählich begriff, weshalb Beethoven auch politisch wichtig ist, und dass die in die »Hochkultur« abgeschobenen Werke der Arbeiterklasse zurückgegeben werden müssen. Olaf Brühl legte dar, in welchem Maße dies in der DDR gelang und welche Kenntnisse in der Bevölkerung verbreitet waren.

Lässt sich daraus fürs Heute etwas lernen? Immerhin griffen, wie aus dem Publikum eingewendet wurde, 1989/90 die DDR-Bürger mehrheitlich zu Bild und Konsalik, und zwar nicht nur einmal und aus ­Neugier. Köbele erklärte das damit, dass Hochkultur als Erscheinungsform des Sozialismus erschien und deshalb abgelehnt wurde. Das passt zum Stück (Eurydike ist eingangs von der Musik des Orpheus genervt). Es ist als Diagnose richtig und wurde von Mehrle mit dem richtigen Hinweis darauf verschärft, dass die Kapitalherrschaft sich immer weniger eine Hochkultur hält und es zur Aufgabe der kommunistischen Bewegung werde, überhaupt Kultur zu retten.

Dies ist nahe an Erbe-Theorien, wie sie im Exil während des Faschismus diskutiert wurden, und bezeichnet unsere Lage. Kunst – darauf wies Brühl hin – darf sich nicht auf Protest beschränken. Vielmehr müsse sie eine Perspektive enthalten. Aber genau die nicht zu wollen war man damals am einmal gewendeten Deutschen Theater klug genug.