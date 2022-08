Schäbiger Hinterhof

Sebastian Gollnow/dpa Fünf Dollar für 60 Bilder: Clickworkerin

Alfred Hitchcocks Klassiker »Das Fenster zum Hof« mit James Stewart in der Rolle des Fotoreporters Jeff, der von seinem Apartment aus einen Mord beobachtet, gilt als Meilenstein des Suspensekinos. Stewarts Figur ist wegen eines eingegipsten Beines auf den Rollstuhl angewiesen und der Situation ausgeliefert, die er beobachtet. Kritiker würdigten das Werk auch als Sinnbild der Skopophilie, Klaustrophobie und Ohnmacht.

Eine Inspirationsquelle für Berit Glanz’ zweiten Roman, allerdings unter anderen Vorzeichen. In »Automaton« spielt der schäbige Hinterhof einer Mietskaserne eine eher marginale Rolle – wenn sich Protagonistin Tiff über stinkenden Sperrmüll echauffiert, der sich meterhoch stapelt und Ratten Unterschlupf bietet. Weitaus mehr Angst und Ekel verspürt die alleinerziehende Mutter vor dem, was sie durchs digitale Fenster auf ihrem Computer sieht, vor dem sie tagtäglich sitzt, um über die Runden zu kommen.

Tiff arbeitet als Clickworkerin, sie durchforstet im Auftrag von Techkonzernen Bilddateien. Innerhalb von 60 Minuten muss sie Objekte in Screenshots ankreuzen. Fünf Dollar für 60 Bilder. Tagelöhnerei 4.0, monoton, stumpfsinnig, prekär, isolierend. Zudem besteht für Niedrigverdiener wie sie stets die Gefahr, schwer zu verdauende Inhalte anschauen zu müssen.

Tiff nimmt nur noch Aufträge an, bei denen die Bildinhalte definiert und die Quellen bekannt sind. Aus Schaden wird man klug: Eine Weile schuftete sie als Contentmanagerin, als eine von vielen digitalen Putzkräften, die für Meta und Co. Gewaltvideos, rassistischen, sexistischen Dreck aus den sozialen Medien entfernen müssen. Panikattacken waren die Folge, die sich zu einer Angststörung auswuchsen, die sie nun an ihre Wohnung fesselt.

Den Wohnblock verlässt die alleinerziehende Mutter nur fürs Allernötigste. Glanz schildert, wie ein kurzer Besuch des Hinterhofs Tiffs Sehnsucht nach dem Leben vor der Erkrankung weckt: »Wenn sie in den Himmel schaut, vermisst sie den Horizont, für den sie sich erst weiter aus dem Viertel hinausbewegen müsste. Vielleicht wird sie es irgendwann wieder auf eine Dachterrasse schaffen. Das letzte Mal hatte sie eine Aussicht über die Dächer der Stadt, als sie bei dem Contentmanagerjob über das Geländer der Dachterrasse kotzen musste.«

Glanz – Literaturwissenschaftlerin, Twitterin und Redaktionsmitglied des digitalen Feuilletons 54books – warf in ihrem Debüt »Pixeltänzer« (2019) einen humorvollen Blick in die Großraumbüros der Startup-Unternehmen, in denen etwa Teambuilding-Maßnahmen zum mitunter sektenartigen Lifestyle gehören. Anders in »Automaton«, wo das digitale Prekariat vor dem Computer allein gelassen wird.

Tiff zögert zunächst, einen etwas besser vergüteten Auftrag der Firma Extra-Eye anzunehmen, die KI-gestützte Überwachungstechnologie verkauft, ohne ihre Kunden wissen zu lassen, dass es sich bei der angeblichen Künstlichen Intelligenz um Geringverdiener handelt, welche die Aufnahmen auswerten. Sie nimmt den Job schließlich an und beobachtet eines Abends einen ungewöhnlichen Vorfall, der auf ein Verbrechen schließen lässt. Mit anderen Clickworkern tauscht sie sich in einem Chat aus, um die Sache aufzuklären.

Parallel dazu erzählt Glanz von Stella, die in den USA auf Hanfplantagen und in einer Suppenküche schuftet. Die Erzählstränge finden im Laufe des Romans zueinander, bilden ein narratives Scharnier zwischen digitaler und analoger Arbeit. Glanz surft mit ihrem Roman nicht auf der hippen Digitalisierungsdiskurswelle, »Automaton« entpuppt sich als Crossover von Krimiplot und sozialkritischer Belletristik über Traumata und Ohnmacht des digitalen Prekariats – ohne die Solidarisierungsmöglichkeiten zu vergessen.