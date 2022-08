Wachsende Armut: Bundesregierung zum Handeln aufgefordert

imago images / Schöning Über die Runden kommt man heutzutage oft nur noch mit Flaschensammeln

Der Sozialverband VdK forderte am Montag als Ergebnis der bevorstehenden Kabinettsklausur substantielle Hilfe für jene, die keine Grundsicherung erhalten:

Die Koalitionsparteien werden am Dienstag und Mittwoch im Gästehaus Schloss Meseberg bei einer Kabinettsklausur über weitere Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger beraten. Vor Beginn der Klausur fordert VdK-Präsidentin Verena Bentele Maßnahmen, die endlich armen Rentnerinnen und Rentnern helfen: »Diesmal muss wirklich eine substantielle Entlastung für Rentnerinnen und Rentnern in dem Paket enthalten sein. Diese sollte so schnell wie möglich kommen und nicht erst Anfang nächsten Jahres. Dafür muss Geld da sein. Wir befürchten allerdings, dass wieder etwas beschlossen wird, das denen, die keine Grundsicherung erhalten, nicht hilft. Darum ist es extrem bedauerlich, dass der Bundeskanzler auf die Forderung nach einem Sozialgipfel bislang nicht eingegangen ist. Die Bundesregierung muss endlich die Lebensrealität derjenigen, die mit ihren kleinen Renten nicht mehr wissen, wie sie bis zum Monatsende kommen sollen, zur Kenntnis nehmen. Sie muss endlich etwas dagegen tun.«

Der Deutsche Mieterbund (DMB) mahnte am Montag die Bundesregierung, Kündigungen von Mietverträgen und Gassperren zu verhindern:

»Mieterinnen und Mieter, die ihre Energiekostennachzahlungen nicht innerhalb von 30 Tagen bezahlen können, sind bisher nicht vor einer Kündigung ihrer Wohnung durch den Vermieter geschützt. Das ist vor dem Hintergrund von prognostizierten vierstelligen Summen bei Nachzahlungen untragbar und wäre ein politischer Offenbarungseid der Ampelkoalition«, kritisiert der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten. »Sowohl die SPD als auch Bündnis 90/Die Grünen haben sich bereits für einen zeitlich befristeten Kündigungsschutz ausgesprochen. Wir erwarten von der FDP, dass sie sich dieser Haltung anschließt, um betroffene Haushalte zu schützen«, fordert Siebenkotten.

Die DMB weist darauf hin, dass Quersubventionen wie die Fortführung eines verbilligten Nahverkehrstickets oder eine Reform des Wohngeldes keinen rechtlichen Schutz vor Kündigungen oder vor Strom- und Gassperren ersetzen. Viele Haushalte werden ihre Nachzahlungen aufgrund fehlender Rücklagen nicht leisten können und sind daher auf Rechtssicherheit angewiesen. Die Beantragung und Auszahlung von Wohngeld und anderen staatlichen Hilfen ist nicht innerhalb von 30 Tagen möglich. »Daher muss es neben einem gesetzlich garantierten Zahlungsaufschub von mindestens sechs Monaten auch Direkthilfen für betroffene Haushalte geben, damit Mieterinnen und Mieter keine Energieschulden anhäufen. Anstatt mit der Gießkanne Steuergelder zu verteilen, muss die Koalition zielgerichtet Haushalten helfen, die von ihren Wohnkosten überlastet sind«, so Siebenkotten. (…) »Neben den im Koalitionsvertrag vereinbarten minimalen Verbesserungen brauchen wir endlich wirklich wirksame Regeln zur Begrenzung der Mietenexplosion. Es ist Zeit für einen umfassenden Mietenstopp, die Ahndung von Wuchermieten, ein praxistaugliches gemeindliches Vorkaufsrecht und das Verbot von Indexmietverträgen. Nur mit diesen Regeln können wir die Mietenkrise, die die Menschen neben der Energiekrise ebenfalls belastet, in den Griff bekommen. Lösungen wären hier schnell und einfach umsetzbar, es braucht nur den entsprechenden politischen Willen«, sagt Siebenkotten.