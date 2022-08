Umweltrat will Fischsterben aufklären

Bad Saarow. Vor dem Hintergrund des Fischsterbens in der Oder hat im brandenburgischen Bad Saarow ein Treffen des Deutsch-Polnischen Umweltrates begonnen. »Unser gemeinsames Anliegen ist es, die Ursache der Katastrophe aufzuklären und den Verursacher zu identifizieren, aber zweitens auch, dafür Sorge zu tragen, dass eine solche Katastrophe sich nicht wiederholen kann«, sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) vor Beginn der Sitzung am Montag. Dafür müssten die Alarmpläne verbessert werden. In dem deutsch-polnischen Grenzfluss waren massenhaft Fische gestorben. Die genaue Ursache für die Umweltkatastrophe ist noch unklar. (dpa/jW)