Russische Wirtschaft stabiler als erwartet

Moskau. Die russische Wirtschaft wird der Regierung zufolge in diesem Jahr trotz der starken Sanktionen gegen das Land nur leicht schrumpfen. Das Bruttoinlandsprodukt werde um »etwas mehr als zwei Prozent« sinken, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Andrej Belousow am Montag bei einer im Fernsehen übertragenen Regierungssitzung. Der robuste Arbeitsmarkt helfe, die Folgen abzufedern. Die Inflation wird der Regierung zufolge nicht so stark ausfallen wie zunächst befürchtet. Die Teuerungsrate dürfte in diesem Jahr bei zwölf bis 13 Prozent liegen, Mitte Juli lag die offizielle Inflationsrate bei 15,5 Prozent. (Reuters/jW)