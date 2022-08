Starke Überschwemmungen

Amer Hussain/REUTERS

Millionen Menschen in Pakistan kämpfen weiter gegen die Folgen der ungewöhnlich heftigen Monsunregen, deren Auswirkungen seit Juni bereits über 1.060 Menschen zum Opfer gefallen sind. Premier Shebaz Sharif sprach am Montag von den schwersten Monsunregen seit 30 Jahren. Von den Überschwemmungen betroffen sind nach Angaben der Behörden mehr als 33 Millionen Menschen, so auch in Sohbatpur im Westen des Landes (Bild). Fast eine Million Häuser wurden demnach zerstört oder schwer beschädigt, mehr als 80.000 Hektar Ackerland vernichtet. (AFP/jW)