Scholz kündigt Militär-EU an

David W Cerny/REUTERS Prag, 29. August: In der »Koalition der Entschlossenen« – Tschechiens Ministerpräsident Petr Fiala (l.) und Bundeskanzler Olaf Scholz

In einer einstündigen Ansprache an der Prager Karls-Universität legte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag dar, welche Konsequenzen für die EU die von ihm am 27. Februar proklamierte »Zeitenwende« haben soll. Kernstück ist ein weiteres Hochrüstungsprogramm für eine militarisierte Gemeinschaft. Die EU soll ab 2025 über eine eigene Eingreiftruppe unter deutscher Führung verfügen. Hinzukommen werde der Aufbau eines gemeinsamen Luftverteidigungssystems für die Bundesrepublik und ihre Nachbarn. Ziel soll nach den Vorstellungen des deutschen Regierungschefs eine »geopolitische EU« sein, die international »entschlossen« handelt und »Souveränität« insbesondere gegen Russland und China erlangt. Die bereits vereinbarte Schaffung eines EU-Hauptquartiers unter deutscher Führung 2025 bedeutet nach seinen Worten eine »Stärkung der europäischen Säule der NATO«. Eine »Koalition der Entschlossenen« solle sich jeweils bei Einsätzen zusammenschließen, mit Litauen, Slowakei und Tschechien funktioniert das bereits. Der Ukraine sicherte er unbefristet Waffenlieferungen zu.

Für die Erfüllung der »Zeitenwende«-Aufgaben muss die EU laut Scholz ihre »Reihen schließen«, um insbesondere Russland, Belarus oder China keine »offenen Flanken« zu bieten. Der Kanzler trat für einfachere Entscheidungsprozesse, d. h. die Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen, sowie ein »krisenfestes« Asylsystem ein. Derzeit fehle zudem ein Forum, bei dem die Staats- und Regierungschefs der EU mit Partnerstaaten ein- oder zweimal jährlich zentrale Themen besprechen könnten – zum Beispiel in Fragen von Sicherheit, Energie oder Klimaschutz.

Die Linke-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen erklärte in einer Pressemitteilung zu der Rede: »Mit der geplanten Anschaffung des neuen Luftkampfsystems signalisiert Scholz in fataler Weise eine weitere massive Aufrüstung der Bundeswehr. Unbegrenzte Waffenlieferungen in die Ukraine dienen allein den Profiten deutscher Rüstungskonzerne und gießen weiter Öl ins Feuer.« Das neue Hochrüstungsprogramm sei »sozialer Sprengstoff«.