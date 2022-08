Handlanger des Kapitals

Kirsten Nijhof/Picture Alliance Hat keinen Plan, wie er sich aus der misslichen Lage manövrieren will: Robert Habeck (Bad Lauchstädt, 28.7.2022)

In Krisenzeiten steht die Bundesregierung fest an der Seite von Wohlhabenden und Konzernen – die Kosten werden nach unten durchgereicht. Schön, wenn man die Verantwortung dafür den Koalitionspartnern zuschieben kann. Im Vorfeld der am Dienstag beginnenden zweitägigen Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg prügeln deshalb SPD und FDP leidenschaftlich auf Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) ein. Dass dessen Gasumlage von Ratingagenturen initiiert und von Konzernbossen mitgeschrieben wurde, macht seine Lage nicht besser.

Denn es ging dem Minister offensichtlich nie – wie stets behauptet – darum, Insolvenzen einzelner Importeure zu verhindern und so Lieferausfälle zu vermeiden. Die gesamte Initiative kommt aus der Energiewirtschaft und zielt darauf ab, die kriegsbedingten Gewinneinbußen des Sektors auf Kosten der Allgemeinheit möglichst komplett auszugleichen – völlig unabhängig davon, ob Insolvenzen drohen oder Milliardengewinne eingefahren werden.

Überhaupt kam die Idee der Umlage nicht von Habecks fleißigen Mitarbeitern, sondern – wie aktuelle Recherchen von Business Insider zeigen – von den Ratingagenturen. Auf Habecks offene Ohren stießen diese offensichtlich vor allem mit der Drohung, den Pleitekonzern Uniper abzuwerten und so eine Kettenreaktion auszulösen, die auch viele Stadtwerke getroffen und den Preis der Rettung auf Staatskosten weiter nach oben getrieben hätte. Das Onlinemagazin beruft sich auf Verhandlungsbeteiligte aus Regierungskreisen, laut denen die Agenturen ziemlich konkrete Forderungen gestellt hätten.

Dass auch finanzkräftige Energiekonzerne mit Milliardengewinnen in den Genuss der Extraknete kommen, ist laut »Insidern aus Regierungskreisen«, auf die sich Business Insider beruft, damit zu erklären, dass deren Bosse mit der exklusiven Uniper-Rettung nicht einverstanden waren und deshalb kurzerhand in den Prozess einbezogen wurden und selbst am Gesetzestext für die Gasumlage mitschreiben durften. So stand am Ende eine Lösung, bei der die Bevölkerung ordentlich ausgenommen wird, damit von den Machern der Gasumlage jeder ein dickes Kuchenstück abbekommt.

Nun ist die Empörung groß – und da das Projekt in seiner gegenwärtigen Form nicht mehr zu retten ist, stimmen SPD und FDP munter ins Habeck-Bashing ein: »Handwerkliche Fehler« habe der Minister gemacht, sagte etwa SPD-Chef Lars Klingbeil. Eine »Fehlkonstruktion« ist die Gasumlage laut FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, wenngleich es gewöhnungsbedürftig sein mag, dass Liberale sich echauffieren, wenn bei Staatsgeldern für Konzerne deren finanzielle Lage »völlig unberücksichtigt« bleibt. Habeck hat mittlerweile Änderungen angekündigt. Einen Zeitplan wollte sein Ressort jedoch am Montag noch nicht benennen, es sei »rechtlich kompliziert«.

Also wird gespannt darauf gewartet, wie die Änderungsvorschläge aussehen, mit denen sich Habeck aus der misslichen Lage manövrieren will. Die öffentliche Aufmerksamkeit ist groß, schließlich wollen Bundeswirtschaftsministerium, Ratingagenturen und Konzerne mit der Umlage 90 Prozent der Gewinneinbußen von Energieriesen ausgleichen – während die Reallöhne im zweiten Quartal 2022 aufgrund der Inflation um 4,4 Prozent gesunken sind, nachdem sie bereits im Frühjahr um 1,8 Prozent zurückgegangen waren. Auf der anderen Seite stehen die Ratingagenturen – jederzeit bereit, per Downgrade Spekulanten aufzuscheuchen und die Krise weiter anzuheizen.