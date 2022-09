Ein Teufelspech

Kai Tamm »Können wir nicht noch ein Intro basteln?« – Lucifer’s Friend

Das titellose Debüt von Lucifer’s Friend aus dem Jahr 1971 ist ein Meilenstein der deutschen Hard-Rock-Geschichte und wird gern unterschlagen, wenn man den Proto-Metal-Kanon aufblättert. Kenner wussten jedoch immer schon, was sie an der Band, insbesondere an diesem Album hatten. Für Metallica-Drummer Lars Ulrich zum Beispiel war es eine entscheidende Inspirationsquelle, mit dem Schlagzeugspiel zu beginnen.

Die Musiker kannten sich bereits von der Vorgängerband Germans Bonds, vor allem aber aus den Hamburger Studios. Mit Lucifer’s Friend erfüllten sich die gut gebuchten Sessionprofis Peter Hesslein an der Gitarre, Dieter Horns am Bass und Peter Hecht an den Keyboards ihren gemeinsamen Hard-Rock-Traum und agierten spiel- und auch soundtechnisch absolut auf Augenhöhe mit Bands wie Led Zeppelin, Black Sabbath oder Deep Purple.

Peter Hesslein, einer der letzten Überlebenden der Band, nennt Deep Purple als größten Einfluss. »Ich hab mit Ritchie Blackmore damals oft gespielt in seiner Hamburger Zeit, in irgendwelchen Jugendheimen oder am Wochenende in Kneipen, wenn er dort gejammt hat. Der war schon sehr hardrockmäßig eingestellt. Zu der Zeit hatte ich diesen Sound noch nicht so drauf, die Lautstärke und dann diese Bluesphrasen, da hab ich noch ganz anders gespielt. Von dem hab ich mir einiges abgeschaut. Und die hatten auch 1968 schon ihren ersten Hit, ›Hush‹, das wurde da alles schon härter. Das war im Grunde eine Entwicklung von vielen Gruppen, zumindest den englischen. In Deutschland war das nicht so, da gab es den Krautrock, aber der hat mich nicht so interessiert, ich fand die englischen Bands konkreter.«

Und dann kam John

Das Debüt ist in Sachen Härte, Verspieltheit und Raffinesse absolut beispiellos in Deutschland, und man hatte mit dem Engländer John Lawton einen Prahlhans hinterm Mikro, der es tatsächlich mit Robert Plant und Ian Gillan aufnehmen konnte. »Die Playbacks waren schon fertig, aber wir hatten noch keinen Sänger. Gibson Kemp, der ehemalige Schlagzeuger von den German Bonds, der als Produzent gearbeitet hat, gab uns den Tipp. Und dann kam John ins Studio, hat gesungen, und das war wie ein Schlag ins Gesicht. Genau das, was wir gesucht hatten. Sein Musikverlag hat gleich die Verträge gemacht, wie das bei den Firmen damals eben so war, die haben untereinander gehandelt, und wir als Musiker hatten davon natürlich keine Ahnung. Wir haben immer nur gespielt. Aber als das geklärt war, lief alles wie am Schnürchen.«

Vor allem durch »Ride the Sky«, ihren Überhit. »Als John die Songs eingesungen hatte, kam mir das Album ein bisschen unkommerziell vor. Dieser Stil, die langen Stücke. Es fehlt noch eine Hitsingle! Also habe ich den anderen gesagt, ich überlege mir noch was. Und tatsächlich hatte ich in der Nacht eine Idee, hab die morgens ausgearbeitet und bin damit ins Studio gekommen. Und das war dann ›Ride the Sky‹, das kam quasi über Nacht.«

Man muss natürlich über Led Zeppelins »Immigrant Song« sprechen. Lucifer’s Friend nutzen ein French Horn, Robert Plant geht dafür in die Kopfstimme, aber die Ähnlichkeiten gerade der Erkennnungsphrase sind schon verblüffend. »Beim ›Immigrant Song‹ gibt es keine richtigen Triolen, das ist so ein Reiter auf Sechzehntelbasis, ›Ride The Sky‹ ist ein reiner Triolentitel, das ist rhythmisch schon etwas anders. Aber die Idee ist natürlich dieselbe. Und dann meinte Dieter Horns, unser Bassist: Können wir nicht noch ein Intro basteln? Schließlich kam er an mit einer LP von Ennio Morricone. Eine Filmmusik zu einem Film von Sergio Leone, und darauf war auch als eine Art Hook diese geschriene Melodie. Die haben wir zusammen eingesungen und davor gesetzt. Das ging alles Hand in Hand. Wir waren die meist beschäftigen Studiomusiker in Hamburg damals. Wir waren praktisch jeden Tag zusammen im Studio. Und die Produzenten, die uns gebucht hatten, kamen oft mit sehr dürftigen Ideen an. Nach dem Motto: Jungs, macht doch da mal was draus! Deshalb waren wir das gewohnt, auf die Schnelle was Passendes zusammenzubasteln.«

Ein Brückenschlag

Beim Nachfolger »Where the Groupies Killed the Blues« verändert sich der Stil von Lucifer’s Friend. Mit »Hobo« schafft man noch einen Brückenschlag zum ersten Album, aber schon der zweite Song »Rose in the Vine« ist eine achtminütige Suite. Vielleicht ist das ein bisschen das Problem bei diesem Album, dass die Band schlicht zuviel kann und der Zeitgeist der Band auch keine Grenzen auferlegte. Man probierte sich aus, jammte, verkomplizierte die Kompositionen.

»Wir haben uns auch für andere Musik interessiert. Vor dem zweiten Album hatte ich das Mahavishnu Orchestra entdeckt, mit John McLaughlin an der Gitarre, davon war ich begeistert, also habe ich gesagt, lass uns mal mehr in die Richtung gehen. Hard Rock wurde uns irgendwann ein bisschen langweilig. Da gab es auch schon die Scorpions, die so etwas gemacht haben, und das fand ich gar nicht so gut. Wir wollten alle auch als Musiker weiterkommen, wir wollten besser werden und haben uns deshalb immer auch orientiert an anderer Musik. Ich habe in den Siebzigern nur noch Fusion gehört, da hatte ich dann ganz andere Vorbilder, McLaughlin, Al Di Meola. Das war ziemlich angesagt damals.«

Aber bei Lucifer’s Friend bleibt der kommerzielle Erfolg aus, auch wenn die folgenden Alben »I’m Just a Rock ’n’ Roll Singer« (1973), »Banquet« (1974), »Mind Exploding« (1976) usw. allesamt hervorragend besprochen werden. Sie sind eine klassische Kritikerband, die sich bald zu einem Liebhaberprojekt entwickelt. »Wir hatten alle unsere Jobs nebenbei. John Lawton ging zu den Les Humphries Singers, später zu Uriah Heep, ich bin dann zu James Last gewechselt, aber wir haben uns weiterhin getroffen und zwischendurch Alben gemacht, wir waren ja alle befreundet.«

Aber gerade als die Metal-Gemeinde sich langsam zu formieren beginnt und Bands wie Deep Purple, Uriah Heep oder Blue Öyster Cult zu einer zweiten Karriere durchstarten, lösen sich Hesslein und Co. auf. Jedenfalls vorläufig. Denn die Krautrock- und Metal-Historiker stoßen von nun an immer wieder auf diese Band, schieben Wiederveröffentlichungen an, es entstehen sogar neue Alben – und 2015 kommt es zu einer neuerlichen Reunion, die sie endlich auch mal wieder auf größere Bühnen führt.

Das Sweden Rock mit 40.000 Zuschauern ist ihr Sprungbrett. Sie spielen eine erfolgreiche Japan-Tour und diverse Festivals. Aber dann stoppt zunächst die Pandemie ihre Hausse, und innerhalb von sechs Monaten sterben mit Bassist Horns und Ausnahme­shouter Lawton zwei Gründungsmitglieder. »Damit ist das Kapitel Lucifer’s Friend vorbei«, erzählt Peter Hesslein. »Meine dritte Soloplatte soll im September erscheinen. Als so eine Art Abschluss. Ich will nicht mehr spielen.«