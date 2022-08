ZUMA Press/imago/Montage jW

Gesundung des Gesundheitswesens

Zu jW vom 26.8.: »Kranke Kassen«

Es gibt viele Wege, die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler zu entlasten, die Regierung muss es nur wollen. Das Zusammenführen der über 100 in Deutschland existierenden Krankenkassen in eine Bürgerversicherung und die Eingliederung der Rentenversicherungen und der Pflegeversicherungen führten zu einer deutlichen Kostensenkung in diesem Sektor. Schon das würde den Versicherten eine Entlastung bringen. Diese einzige Sozialversicherung würde auch den Kostendruck in den Gesundheitseinrichtungen senken, da ja nicht mehr alles mit jeder Kasse extra abgerechnet werden muss: mehr Zeit für Pflegekräfte, die nur noch Verwaltung machen, sich wieder um Patienten zu kümmern – mehr Zeit für Ärzte, ihrer eigentlichen Arbeit nachzugehen. Und die Kassen könnten mit einer angemessenen Erhöhung der Löhne und Gehälter für Pflegende die Attraktivität des Berufes erhöhen. Die Gesundheitseinrichtungen gehören in kommunale Hand und nicht in die Hände gewinnorientierter Unternehmen, die nur auf die Rendite ihrer Aktionäre schauen. All diese Maßnahmen (und sicher gäbe es noch mehr) würden helfen, dass dieses kranke Gesundheitssystem wieder gesundet. Eigentlich ist es ganz einfach, Herr Lauterbach. Man muss sich nur die Situation von unserer Seite aus ansehen, der Seite der Rentnerinnen und Rentner, der wirklich arbeitenden Bevölkerung, also derjenigen, denen am Ende des Monats das Geld ausgeht, die dann nicht wissen, wie sie ihre Familie über den Rest des Monats bringen sollen.

Andreas Eichner, Schönefeld

Treuhand 2.0

Zu jW vom 25.8.: »›Will man Tausenden das Gas abstellen?‹«

Danke an Jan Greve und den Obermeister Karl Krökel. Der Kampf gegen den Krieg ist der gegen das Sanktionsregime! Mit der Sanktionierung der Russischen Föderation wurde gleichzeitig die Enteignung der ostdeutschen Produktivkräfte fortgesetzt, die mit der Treuhand begonnen wurde. Der Protest der Leute vor Ort verdient volle Unterstützung. Mehr davon!

Gottfried Walter, Berlin

Wie ein Fisch im Wasser

Zu jW vom 23.8.: »Gelernt wird auf der Straße«

Vor 35 Jahren verkauften Kommunisten in den Zechensiedlungen in Ahlen/Westfalen Kartoffeln zu erschwinglichen Preisen. Die örtliche Presse spekulierte über nächtliche geheime Aktionen der DDR. Damit nicht genug: Die DKP organisierte im Dezember einen Weihnachtsbaumverkauf. Dieser wurde durch freiwillige Helfer realisiert. Die Genossen fuhren ins Sauerland und schufteten zwei Tage, zogen die Bäume aus dem Wald und luden sie auf alle möglichen Fahrzeuge. Wieder wurde über »DDR-Wälder« spekuliert.

Die Kommunisten, die an diesen Tagen geschuftet haben, waren Lehrer, Metallarbeiter, Polsterer, Lagerarbeiter und nicht zuletzt Bergarbeiter. Haben all diese Menschen immer die »Systemfrage« gestellt? Wenige Kilometer entfernt haben Intellektuelle in Bielefeld diese Aktionen in Frage gestellt und sogar belächelt.

Nun, die DKP zog mit mehr als sieben Prozent der Stimmen in den Stadtrat ein und stürzte den CDU-Bürgermeister. War es der geschätzte Fraktionsvorsitzende Erhard Witulski? Waren es die besonders schmackhaften Kartoffeln? Waren es die günstigen Weihnachtsbäume? War es die Systemfrage? (…)

Manfred Koch, Verl

Kampf um jedes Haus

Zu jW vom 24.8.: »Ein halbes Jahr Krieg«

Für Russland war immer klar, dass nicht die ganze Ukraine besetzt wird. Das ist mit den wenigen Kräften auch nicht möglich. Der erste Vorstoß auf Kiew diente dazu, die Kommandozentralen und die Luftabwehr auszuschalten. Und, falls es noch nicht aufgefallen ist: Die Militäroperation hat vorrangig die Aufgabe, die beiden »Republiken« Donezk und Lugansk zu befreien. Um die Zivilbevölkerung zu schützen, erfolgt kein Flächenbombardement wie bei den westlichen Wirtschaftskriegen. Deshalb muss Haus für Haus freigekämpft werden. Das ist natürlich auch mit höheren Verlusten verbunden. Auch, weil sich die ukrainische Armee in zivilen Objekten verschanzt. Da der Westen bisher kein Interesse am Frieden hat, wird Russland die Operation fortsetzen. Ziel ist mittlerweile auch, die Region Odessa zu befreien, um eine Verbindung zu Transnistrien zu haben.

Bodo Müller, Ludwigsburg

»Die Griffel spitzen«

Zu jW vom 20./21.8.: »Wenn die Kraft fehlt«

Kommt gar nicht in Frage, wenn sich Berufsschreiberlinge, aus welchen Gründen auch immer, vom Acker oder dünne machen, dann sind wir, eure Leser, zur Stelle. Viele von uns tippen sich die Finger wund, prangern an, weil es uns alle was angeht. Egal, ob mit geschliffener Rechtschreibung oder Grammatik. (…) Wer das »Volk« erreichen will, soll ihm aufs Maul schauen und die Griffel spitzen.

Fachwissen ist gut und schön, aber was, wenn die »Böden« der Gesellschaft damit wenig anfangen können, weil sie mit Sorgen vollgestopft sind? Weltschmerz, Angst und Sehnsucht, darüber singen wir täglich Klagelieder. Und dennoch gehen wir ins Theater, Museum (am Tag der offenen Tür), in Ausstellungen (Vernissagen, weil kostenlos), lesen Bücher (den Geschmack an guten haben wir schließlich gelernt), suchen nach den wenigen guten Filmen – kurzum, wir haben Meinungen, die es wert sind, weitergegeben zu werden, darüber zu reden, und da wollt ihr kneifen? Wir können fotografieren, malen, dichten, schreiben und musizieren, zugegeben: sicher nicht die ganze Welt kennen, aber unser Innerstes offenlegen.

Ein Magazin ist nicht nur Podium für Studierte, es braucht Publikum, am liebsten neugieriges, Wissen suchendes, mit ’nem großen Sack an Kritik. (…) Belebt den einstigen Aufruf neu: »Greif zur Feder, Kumpel!« Nehmt uns doch endlich mit! Kennt wer noch die Aktion »Bilder am Strom der Freundschaft«? Was haben wir Knirpse nicht alles zu Papier gebracht, und wie stolz haben wir unsere »Werke« eingereicht! Was haben wir uns alle unter der Regie unserer Gewerkschaft in Betriebsgemeinschaften geschunden und in Tagebüchern verewigt – her damit, berichten wir davon! (…)

Cornelia Noack, Eisenhüttenstadt