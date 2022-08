»So werden Menschen aus öffentlichem Raum verdrängt«

»Waffenverbotszonen abschießen« Suggerieren »Sicherheit«: Die an ausgewählten Orten nach Polizeilogik verhängten Verbotszonen ermächtigen zu besonderer Repression

Ein Bündnis mehrerer Gruppen aus Magdeburg und Halle kritisiert die Einrichtung sogenannter Waffenverbotszonen. Wie sind diese definiert?

Eine Waffenverbotszone ist ein räumlich begrenzter Bereich, in dem das Führen von Waffen verboten ist. Darunter fallen auch Alltagsgegenstände wie Scheren oder Brotmesser. Die Polizei stuft Orte als Waffenverbotszonen ein, um verstärkte Kontrollen zu legitimieren. Die Waffenverbotszonen sind jedoch reine Augenwischerei. Sie suggerieren den Menschen, dass eine besondere Gefahrenlage vorliegen würde. Statistiken machen jedoch deutlich, dass nur selten Messer oder Waffen durch die Polizei gefunden werden. Die massenweisen Kontrollen sind demnach nicht zu rechtfertigen. Deswegen lautet unsere Forderung: Waffenverbotszonen abschießen!

Einige werden sich dennoch fragen, ob schwere Straftaten nicht dadurch erschwert werden, dass Menschen nur unbewaffnet durch die Stadt laufen dürfen.

Das Tragen von Waffen ist in Deutschland generell verboten, dazu braucht es keine gesonderten Waffenverbotszonen. Übrigens sinkt die Zahl schwerer Straftaten kontinuierlich. Dort, wo Menschen zusammenkommen, gibt es Konflikte. Diese lassen sich jedoch nicht mit noch mehr Polizei und Kontrollen lösen. Vielmehr braucht es soziale Maßnahmen für Probleme wie Armut oder Wohnungslosigkeit.

Waffenverbotszonen sind Sinnbild für den gesellschaftlichen Rechtsruck. Das zeigt sich etwa daran, dass diese von der CDU-geführte Landesregierung in Sachsen-Anhalt eingeführt wurden, nachdem die AfD ihr Feindbild gegenüber Geflüchteten etabliert hatte, die angeblich vermehrt Waffen bei sich tragen würden.

Sie sprechen auch von Racial Profiling und Verdrängung. Wo besteht da der Zusammenhang?

Alle Menschen, die sich in der Waffenverbotszone aufhalten, sieht die Polizei als potentiell kriminell an. Besonders betroffen sind aber Wohnungslose und People of Color. Bei Kontrollen agiert die Polizei entlang bestimmter Stereotypen wie Hautfarbe, Sprache, vermeintliche Herkunft oder Religion. Damit werden immer wieder die gleichen Menschen Opfer von willkürlichen Kontrollen. Diese Praxis ist rechtswidrig und verstößt gegen alle freiheitlichen Grundsätze. Die Waffenverbotszonen führen dazu, dass Menschen aus dem öffentlichen Raum verdrängt werden, die oftmals hilfsbedürftig sind.

Die dahinterstehende Idee ist nicht neu. Ähneln die Waffenverbotszonen etwa den »gefährlichen Orten« in Berlin?

Waffenverbotszonen gibt es vielerorts, ebenso wie den lautstarken Protest gegen diese polizeiliche Maßnahme. Die Einstufung eines Platzes als »gefährlicher Ort« ist eine weitergehende Maßnahme. Hierbei werden »verdachtsunabhängige Kontrollen« durch die Polizei ermöglicht, bei denen sich die Beamten allein auf die eigene Erfahrung berufen. Somit können alle möglichen Menschen Ziel massenhafter Polizeikontrollen werden: People of Color, Punker, Fußballfans, Transmenschen usw. Diese willkürlichen Eingriffe in die Freiheit der Menschen folgen keinen rechtsstaatlichen Prinzipien und sind völlig intransparent. Mit massenhaften Kontrollen füllt die Polizei ihre Statistiken auf und legitimiert das eigene Handeln – auf Kosten derjenigen, die ständig kontrolliert werden.

In Leipzig ist die Polizeiverordnung wieder gekippt worden. Wie kam es dazu?

Die Waffenverbotszone in Leipzig konnte nur durch das jahrelange Engagement der Gruppe »Copwatch Leipzig« gestoppt werden. Ein Bündnis aus Wissenschaft, Politik, Kultur, sozialer Bewegung sowie Nachbarinnen und Nachbarn hat dort erreicht, dass die Polizei die Waffenverbotszone in der Eisenbahnstraße wieder abschaffen musste. Durch Kunstaktionen, Demonstrationen, Diskussionsveranstaltungen sowie eine Klage hat das Bündnis deutlich gemacht, dass die diskriminierende Kontrollpraxis der Polizei beendet werden muss. Damit ist der Kampf allerdings nicht vorbei.