Ärmelkanal: 1.000 Flüchtlinge aufgegriffen

Dover. Erneut haben fast 1.000 Migrantinnen und Migranten den Ärmelkanal nach Großbritannien überquert. 915 Menschen in 19 kleinen Booten seien am Sonnabend nach der Überfahrt aufgegriffen worden, teilte das Verteidigungsministerium in London am Sonntag mit. Damit haben in diesem Jahr bereits mehr als 25.000 Menschen die gefährliche Fahrt gewagt, allein im August waren es 8.747. (dpa/jW)