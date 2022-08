Diplomaten im Nebel

Joe Klamar/Pool/File Photo/REUTERS Bekanntgabe des ursprünglichen Deals in Wien am 14. Juli 2015

Die Verhandlungen über die Wiederbelebung des Wiener Abkommens (JCPOA) befänden sich »im Endstadium«, sagte der iranische Außenminister am Freitag bei einem Staatsbesuch in Sansibar. Das klingt im ersten Moment aufregender, als es in Wirklichkeit ist. Denn Hossein Amir-Abdollahian fügte sofort hinzu: »Aber die USA müssen ein realistisches Verhalten zeigen.« Mit diesem entscheidenden Vorbehalt liest man die optimistische Prognose schon mindestens seit Jahresbeginn.

Gerade in den letzten Wochen seien »bemerkenswerte Fortschritte« erreicht worden, erzählen in diesen Tagen alle Beteiligten. Worin diese bestehen, ist weitgehend geheim. Das kurbelt die Neugier politisch Interessierter und die internationale Gerüchteproduktion an. Die Hauptverhandler USA und Iran verbreiten, vorzugsweise durch nicht identifizierte Informanten, Listen der Zugeständnisse, die sie angeblich erkämpft haben. Teheran und Washington dementieren die Siegesmeldungen der Gegenseite als komplett unwahr.

Zuerst einmal müsste jetzt Iran auf das letzte US-Positionspapier reagieren, das am Mittwoch von der EU übergeben wurde. Noch verhandelt man schließlich nur »indirekt«. Am Sonntag morgen meldeten iranische Medien, dass Experten mit einer sehr sorgfältigen Prüfung der Antwort aus Washington begonnen hätten. Der Prozess werde bis mindestens Ende Freitag dauern. Dann wird vermutlich ein, zwei Wochen später wieder eine Antwort aus Teheran folgen.

Indessen widersprechen sich hochrangige iranische Politiker gegenseitig. Der Leiter der staatlichen Atomenergiebehörde, Mohammed Eslami, sagte am Freitag abend bei einem Treffen in Buschehr, dem Standort des einzigen Atomreaktors des Landes, der Iran bestehe in den Verhandlungen auf der Aufhebung aller von Washington verhängten Sanktionen. Das gehöre zu den »roten Linien« der Verhandlungsdelegation und sei deren Priorität.

Andererseits hatte Amir-Abdol­lahian am Donnerstag in der tansanischen Hauptstadt Daressalam, einer anderen Station seiner Afrikareise, gesagt, eine Vereinbarung könne in ein paar Tagen oder wenigen Wochen abgeschlossen werden. »Die sekundären Sanktionen werden aufgehoben, während die primären Sanktionen im Rahmen des JCPOA bestehen bleiben.«

Diese Trennung taucht jetzt in Andeutungen, geheimen Unterrichtungen ausgewählter Kreise wie etwa des Parlaments oder der Presse und natürlich in der Gerüchteküche der sozialen Medien immer häufiger auf. Praktisch geht es darum, dass die US-Regierung erklärtermaßen nicht beabsichtigt, im Fall eines neuen Abkommens alle Sanktionen aufzuheben. Das gilt besonders für das Korps der Revolutionsgarden, die eine mächtige Wirtschaftsmacht sind. Unternehmen und Banken, die dem Korps zugerechnet werden, bleiben sanktioniert und ebenso vermutlich deren ausländische Partner. Offen scheint nur der Status iranischer Firmen und Banken, die nicht dem Korps gehören, aber mit Teilen ihrer Wirtschaftsbetriebe in geschäftlicher Verbindung stehen.

Unterdessen hat der israelische Verteidigungsminister Benjamin Gantz seinen dreitägigen Besuch in den USA beendet und ist am Sonntag nach Japan weitergereist. Ein Signal setzten beide Seiten dadurch, dass Gantz seine Tournee am Donnerstag im Hauptquartier der für den Nahen und Mittleren Osten zuständigen Kommandozentrale Centcom in Tampa begann und dort deren Chef Michael Kurilla traf. Israel gehört erst seit September 2021 zum Centcom-Bereich. Gantz sei über die Pläne der USA für eventuelle Szenarien sowohl nach einem Erfolg als auch nach einem Scheitern der Verhandlungen mit dem Iran unterrichtet worden, erfuhren die israelischen Medien von einem anonymen, aber wahrscheinlich beauftragten Vertreter ihrer Streitkräfte. Gantz und Kurilla hätten über die Verstärkung der Zusammenarbeit, über »Methoden der Bekämpfung der iranischen Bedrohung« in der Region und über einen militärischen »Plan B« für den Fall eines Scheiterns der Verhandlungen diskutiert, berichtete dieselbe Quelle.