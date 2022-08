Kleckern statt klotzen

Martin Wagner/IMAGO Die Inflation schlägt auf den Magen. Daran werden auch die neuen Hartz-IV-Sätze nichts ändern

Am Ende des Geldes bleibt zu viel Monat übrig. Auch dann, wenn die Ampelregierung Hartz IV in »Bürgergeld« umgetauft hat. Eine neue Berechnung der Forschungsstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hat ergeben, dass der Hartz-IV-Regelsatz zum 1. Januar 2023 nur um 4,6 Prozent steigen wird, wenn er nach den aktuell geltenden rechtlichen Grundlagen kalkuliert wird. Die Inflation betrug dagegen schon im Juli 7,5 Prozent. Die herkömmlichen Verfahren zur Berechnung der Regelsätze greifen bei einer so hohen Inflation nicht, wie die Forschungsstelle herausfand.

Homöopathische Wirkung

»Seit Monaten schlägt uns die Inflation auf den Magen, und das bedeutet Hunger oder Tafelgang. Als Bürger erwarte ich von einem Sozialstaat, dass hungrigen Menschen genauso schnell geholfen wird wie einem Unternehmen«, sagte Thomas Wasilewski aus Mönchengladbach am Freitag gegenüber junge Welt. Er klagt gemeinsam mit den Sozialverbänden VdK und SoVD in einem Musterstreitverfahren gegen die zu geringe Erhöhung der Grundsicherungssätze. Der VdK hält die Steigerung des Regelsatzes zum 1. Januar 2022 um drei Euro angesichts der hohen Preissteigerungen und Inflationsrate für verfassungswidrig.

Eine Steigerung des Hartz-IV-Regelsatzes um 4,6 Prozent nächstes Jahres würde zu einer Gesamtsumme von 470 Euro pro Person führen. Momentan liegt er bei 449 Euro im Monat für Alleinstehende. Das wären zwar über drei Euro mehr als in diesem Jahr, bei der galoppierenden Inflation wäre die Wirkung trotzdem ähnlich homöopathisch. »Selbst eine Anhebung des Regelsatzes von 50 Euro löst die Probleme nicht. Mein Energieversorger hat den Strompreis um 43,93 Prozent erhöht«, sagte Wasilewski, der drei Söhne hat.

Die Bundesregierung hat einen Entwurf für ein Bürgergeldgesetz vorgelegt, aber nicht gesagt, wie hoch die Leistungen sein sollen. »Dies ist aber die entscheidende Frage. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat sich öffentlich für eine Erhöhung der Leistungen um 40 bis 50 Euro ausgesprochen. Bislang ist aber offen, ob er sich mit seinen – bislang nie konkretisierten – Ideen in der Regierung durchsetzen kann«, sagte Andreas Aust, Referent für Sozialpolitik bei der Paritätischen Forschungsstelle, am Freitag gegenüber jW.

Die mitregierende FDP sieht keinen Handlungsbedarf. »Es gibt ein bewährtes Verfahren, nach dem die Regelsätze an Preis- und Gehaltsentwicklung angepasst werden. Daran sollten wir festhalten«, sagte Finanzminister Christian Lindner kürzlich.

Arme werden ärmer

Die Paritätische Forschungsstelle habe daher berechnet, wie die Anpassung der Regelbedarfe 2023 ausfallen wird, wenn die aktuell geltende Gesetzeslage nicht geändert wird. »Die Leistungsberechtigten werden schlicht noch ärmer, wenn die Preise schneller steigen als das Einkommen. Menschen im Grundsicherungsbezug kommen heute schon kaum über die Runden. Insbesondere die steigenden Preise für Lebensmittel und Strom stellen massive Herausforderungen dar, denn diese Ausgaben müssen über den Regelsatz bezahlt werden«, so Aust.

Bereits heute müssen Grundsicherungsbeziehende auf soziale Teilhabe weitgehend verzichten. Nun ist zu befürchten, dass selbst elementare Grundbedarfe nicht ausreichend gedeckt werden können. Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert daher eine Erhöhung der Leistungen um 200 Euro monatlich noch in diesem Jahr und eine zügige, seriöse und zeitgemäße Berechnung auskömmlicher Regelsätze für das Jahr 2023.

Wer die Rechten demokratisch bekämpfen wolle, sollte eine gescheite Sozialpolitik machen und nicht einfach die Inflation aussitzen und »uns mit einem Bürgergeld am Sankt-Nimmerleins-Tag vertrösten«, rät Wasilews­ki. »Kleckerbeträge helfen da nicht weiter.«