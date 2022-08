NATO im hohen Norden

Taylor Crul/U.S.AirI/ZUMA Wire/MAGO Flieger der US-Luftwaffe überfliegt am 15. März Alaska

Die NATO will ihre militärische Präsenz in der Arktis erhöhen. Das erklärte der Generalsekretär des westlichen Kriegsbündnisses, Jens Stoltenberg, gegenüber der Welt am Sonntag. Dafür würde bereits in Seeaufklärer investiert, »um ein klares Lagebild erhalten zu können, was im hohen Norden vor sich geht«. Die Arktis sei für die NATO von »großer strategischer Bedeutung«, so Stoltenberg weiter. Zur Begründung führte er an, Russland sei dabei, Stützpunkte aus Zeiten der Sowjetunion wiederzueröffnen und dort hochmoderne Waffen wie Hyperschallraketen zu stationieren. Auch China erhöhe seine Präsenz.

Wie Reuters am Sonntag berichtete, stand das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine am Wochenende erneut unter Beschuss. Am Samstag hatte das Verteidigungsministerium in Moskau erklärt, das Gelände sei binnen 24 Stunden dreimal von ukrainischer Seite beschossen worden. Dabei sei auch das Dach eines Gebäudes getroffen worden, in dem Nuklearmaterial gelagert werde. Am Sonntag teilte das Verteidigungsministerium mit, dass bisher noch keine erhöhte Strahlung am AKW festgestellt worden sei.

Am Sonnabend unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin ein Dekret, das es Inhabern ukrainischer Pässe in Russland erlaubt, künftig unbegrenzt dort zu leben und zu arbeiten. Ein weiterer Erlass sichert allen bedürftigen Menschen Sozialhilfe zu, wenn sie wegen des Krieges die Ukraine oder die »Volksrepubliken« im Donbass verlassen mussten.

Derweil ist der Westen darum bemüht, den mittlerweile mehr als sechs Monate andauernden Krieg weiter in die Länge zu ziehen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) sicherte der Ukraine gegenüber der Bild am Sonntag »so lange es nötig ist« Unterstützung zu. Der Krieg könne »noch Jahre dauern«. Man müsse davon ausgehen, »dass die Ukraine auch im nächsten Sommer noch neue schwere Waffen von ihren Freunden braucht«. Da Kiew »auch unsere Freiheit, unsere Friedensordnung« verteidige, werde Berlin es »finanziell und militärisch« unterstützen.