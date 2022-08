Angst vor Protesten

Piero Nigro/aal.photo/IMAGO Richtiger Ansatz: »Wir können nicht zahlen, wir werden nicht zahlen« (Köln, 27.8.2022)

Die Preise steigen, die Armut wächst – die Verzweiflung ebenso. So warnte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Wochenende im Handelsblatt vor einem Anstieg der Privatinsolvenzen infolge von Inflation und Überschuldung. Da ist es nahezu ausgeschlossen, dass die zaghaften Proteste, die es bereits gibt, sich im Herbst nicht auswachsen werden. Um so vehementer werden die Bemühungen um Deeskalation. Die staatlichen Instrumente reichen von Forderungen nach weiteren kleinen »Entlastungen« bis zur Verunglimpfung von Demonstrationen.

So hob der Verfassungsschutz am Wochenende erneut die Organisationsbemühungen der politischen Rechten hervor. »Aktuell haben wir keine Anzeichen für gewalttätige Massenkrawalle«, sagte Thomas Haldenwang zu Bild am Sonntag. Der Verfassungsschutz schaue aber genau hin, ob der »legitime Protest« gegen die hohen Energiepreise von »Demokratiefeinden« gekapert werde.

Der sächsische Innenminister Armin Schuster (CDU) forderte ein besseres Krisenmanagement. Je stärker die Menschen entlastet würden, vor allem Bedürftige, und je besser kommuniziert werde, »desto weniger Protest wird es auf der Straße geben«, sagte er dem Portal heute.de. Was den Protest von linker Seite betrifft, haben sich alle auf den Montag eingeschossen. Die Montagsdemonstrationen, die der Ostbeauftragte der Linksfraktion im Bundestag, Sören Pellmann, ins Gespräch gebracht hatte, würden aufgrund der Aktionsform und der Wortwahl rechten Gruppen und deren Protesten in die Hände spielen, kritisierte Schuster. Der Vorsitzende der »Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft«, Dieter Dombrowski, sagte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Sonntag), die Demonstrationen, »die im Widerstand gegen die SED-Diktatur« entstanden seien, umzufunktionieren, sei beschämend. Die ehemalige Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Marianne Birthler, nannte »das Vorhaben ziemlich daneben und geschichtsvergessen«.

An die großen Montagsdemonstrationen gegen die Agenda 2010, die vor ziemlich genau 18 Jahren begannen, will lieber niemand erinnern. Dabei ist genau das angebracht. Die Organisatoren der Montagsdemo Heidelberg haben das verstanden. »Die Preise sind auf allen Ebenen in die Decke geschossen, für arme und mittlere Haushalte sogar zwischen 15 Prozent und 20 Prozent«, hieß es in einer Pressemitteilung am Sonntag. Ihren Protest gegen die Gasumlage der Bundesregierung setzen sie diesen Montag fort und appellieren auch an die Gewerkschaften. »Gemeinsam können wir auch unsere friedenspolitischen, ökologischen und sozialen Ziele erreichen.«

Doch anstatt sich an die Spitze der Demonstrationen zu setzen, sorgt man sich in den oberen Gewerkschaftsetagen um den sozialen Frieden. Die Bundesregierung müsse jetzt spürbare soziale Signale senden, sagte der IG Metall-Chef gegenüber dpa (Sonnabend). »Ohne bezahlbare Energiekosten besteht die Gefahr, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt bricht.« Zur Abmilderung der hohen Preise hat die Gewerkschaft IG Metall einen Preisdeckel für Gas und Strom und eine zweite Energiepreispauschale gefordert, die neben Beschäftigten auch Rentnern und Studierenden helfen müsse. Angebracht ist das. Doch reichen wird es nicht. Der Gaspreis an der niederländischen Börse ist dieser Tage auf neuem Rekordniveau. Deshalb gibt es auch erste Proteste für eine Vergesellschaftung des Energiesektors. Etwa am Sonnabend in Köln, wo mindestens 1.500 Menschen einem Demoaufruf von »RWE & Co. enteignen« folgten.