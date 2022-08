Black Russian

»Töffi, wie heißt der Antichrist?« Udo beugt sich gütig zu seinem schwarzen Kurzhaardackel herab, der in Erwartung eines Leckerlis versucht zu begreifen, was sein Herrchen von ihm will. »Na, wie heißt der böse Onkel?« – »Waf, waf, waf!« – »Brav, Molotow, das war richtig, hier hast du!« Schnapp.

Hobbykabbalisten ahnen, worum es geht. Natürlich heißt der Antichrist laut Offenbarung 13 Vers 18, die Johannes circa im Jahr 68 unserer Zeit auf Patmos in Altgriechisch verfasste, nicht Wafwafwaf, sondern Sechshundertsechsundsechzig, aber das kann kein Hund aussprechen. Deshalb bedient sich Töffi unter Anleitung seines Herrchens einer alten hermeneutischen Technik, der Gematrie, die Friedrich Engels in den MEW 21:14 folgendermaßen erklärt: »Ungefähr dreihundert Jahre vor unserer Zeitrechnung begannen die Juden, ihre Buchstaben als Symbole für Zahlen zu benutzen. Die spekulativen Rabbis sahen hierin eine Methode zur mystischen Deutung oder Kabbala. Geheime Worte wurden durch die Zahl ausgedrückt, die durch die Addition der in ihnen enthaltenen numerischen Werte der Buchstaben zustande kam.« Engels, der sich auf seinen Berliner Professor, den Orientalisten Ferdinand Benary beruft, rechnet vor, dass sich 666 ergibt, wenn man die Zahlenwerte einiger hebräischer Buchstaben heranzieht, die in lateinischer Umschrift n, r, o, n, k, s, r lauten. »Addiert« man diese Buchstaben, entspricht das 50 + 200 + 6 + 50 + 100 + 60 + 200, also 666. Hinter der Zahl 666 verbirgt sich demnach das Wort Neron Kaisar (die hebräische Schrift verzichtet weitgehend auf Vokale), zu deutsch: Kaiser Nero. Soweit Benary und Engels.

Udo ist nicht überzeugt. »Der Nero wird da reininterpretiert, weil er den ersten Christen damals Ärger gemacht hat. Nach moderner Lesart ist es aber so: 6 ist der Zahlenwert des hebräischen Buchstabens ›Waw‹, gesprochen ›w‹. Somit ist 666, wie Töffi schon richtig angedeutet hatte, www. Ganz einfach: World Wide Web!« – »Kann nicht sein«, weiß Roswitha besser, »da steht, es sei die Zahl eines Menschen und nicht eines Datenmonsters.« – »Okay, das Internet ist kein Mensch, aber der Mensch ist bald das Internet! Nämlich wenn Google es ihm ins Hirn implantiert, damit er allwissend, perfekt gesund und unsterblich wird – ein Gott! Den Schwachsinn verbreitet das Kapital doch jetzt schon.« Außerdem befürchtet Udo, dass die vom Silicon Valley gehypte »KI« in näherer Zukunft einen Maschinenmenschen an die Macht bringen wird, einen Cyborg, der verspricht, alle Menschheitsprobleme algorithmisch zu lösen, die NATO befehligt und schlechte Cocktails mixt. Wir halten dagegen:

4 cl Wodka + 2 cl Kaffeelikör + 3 bis 4 Eiswürfel im Glas verrühren. Hinter dieser Zahlen-Buchstaben-Kombination verbirgt sich der »Black Russian«. Sein sämiger Bruder ist der »White Russian«: gleiche Menge Wodka und Likör mit fünf bis sechs Eiswürfeln im Rührglas verrühren und in ein Cocktailglas abseihen. Dann einen Zentiliter Sahne vorsichtig über einen Löffelrücken darauffließen lassen.

»Töffi, wie machen wir, wenn der böse Onkel von der NATO kommt?« – »Grrrrrrr!« Schnapp.