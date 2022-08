Am Rande der Klippe

Hoffmann/imago images Flinker Tresenbuddy: Rory Gallagher (r.) und Bassist Gerry McAvoy (Haiger-Allendorf, 2.9.1984)

Als Ahnherren des Powertrio-Formats, der Keimzelle des Hard Rock, lassen sich diverse Formationen namhaft machen: Cream oder deren Filiation Mountain, The Jimi Hendrix Experience natürlich, Blue Cheer, Budgie, Grand Funk Railroad, die 1969er Besatzung der James Gang mit Joe Walsh an der Gitarre, vielleicht auch noch die frühen Rush, die Holzfällertruppe von »Working Man«. Taste werden gern vergessen, dabei haben Rory Gallagher & Co. Heavy-Blues-Geschichte geschrieben.

Songs wie »Blister of The Moon«, »Born of The Wrong Side of Time«, »Same Old Story« und natürlich der Bandklassiker »What’s Going On« zeigen, vor allem in den aufgedrehteren Live-Variationen, dass sie eine echte Alternative zu Cream hätten sein können. Schließlich haben Taste sie am Ende lautstark vom Hof gejagt, als Opener beim Cream-Abschiedskonzert 1968 in der Royal Albert Hall. Gallagher ist energetischer, explosiver als der leergespielte Eric Clapton, und stößt dann auch bald darauf bei einer Leserumfrage des Melody Maker den »God« vom Thron.

Dennoch sollte es nie zur Reputation und schon gar nicht zu den Verkaufszahlen von Cream langen. Dafür besitzen Gallaghers Sidekicks nicht die kompositorische Klasse eines Jack Bruce und auch nicht die virtuose Gewalttätigkeit eines Ginger Baker. Vor allem aber fehlt diesen irischen Plebejern Aura oder doch zumindest ein verkäufliches Image. Die Times versucht später, aus der Not eine Tugend zu machen und Gallagher als »Popstar eines neuen Typs« zu verkaufen, als einen »Antihelden im verwaschenen Kaufhaushemd, der eine acht Jahre alte Gitarre traktierte und sich inmitten der Drogenszene lieber an ein Bierglas hielt.«

Tatsache ist, trotz des bald einsetzenden Erfolgs bleibt Rory ein nahbarer Tresenbuddy, der sich nach dem Gig nicht mit ein paar Groupies ins Hotelzimmer verzieht, sondern mit den wartenden Fans die Nächte durchmacht und verlorene Körperflüssigkeit doppelt und dreifach mit Guinness auffüllt. Das hat irgendwann Spuren hinterlassen. Am Ende sieht er ein wenig aus wie der fette Frosch, den er im »Bullfrog Blues« besingt. Aber er tingelt bis zuletzt durch die Clubs und kleinen Hallen, und was er an Geschwindigkeit und Verve eingebüßt hat, macht er mit Gefühl und Straßenweisheit wieder wett. Und wenn das nicht reicht, gibt es immer noch die Liebe der ihm zu Füßen liegenden Addicts. Für Eingeweihte kaum überraschend, wird Rory Gallagher 1995 ins Krankenhaus eingewiesen, um seine marode Leber durch eine frische zu ersetzen, da ist er gerade mal 47 Jahre alt. Er fängt sich einen Virus ein, erkrankt an einer Lungenentzündung, von der er sich nicht mehr erholt.

Seine alte 61er-Signature-Strat mit der Fertigungsnummer 64.351 ist nun eine Waise.

Gallaghers Erben haben sie dummerweise 2011 Joe Bonamassa für einen Auftritt im Hammersmith Odeon geliehen. Man kann sich das bei Youtube anschauen. »This is worse than fuck his woman and put on the internet to everyone see«, schreibt eine erboste Zuschauerin. Man möchte sie dafür in den Arm nehmen.

Gekauft hat Gallagher sie 1963, als er noch mit der Fontana Show Band, später Impact, die Kneipensäle Irlands, Englands, ja sogar bald auch die westdeutschen Army-Clubs systematisch beackert. Schon bei Taste ist sie so zugerichtet, wie sie dann ins kollektive Gedächtnis eingeht: durchgenudelt, zerdengelt, die Sunburst-Lackierung bis auf das Holz runtergerockt.

Mit heißgemachten Bluesstandards von Sonny Boy Williamson, Big Bill Broonzy und Leadbelly sorgt das Trio – mit Norman Damery am Bass und Eric Kittringham an den Drums – für Aufsehen, sie haben bald einen wöchentlichen Jour fixe im Maritime Hotel, einem angesagten Bluesclub in Belfast, touren sogar durch die USA und spielen beim namhaften Newport-Jazzfestival. Aber der Plattendeal lässt auf sich warten. »Wir mussten im Bus schlafen, und es war eine ziemliche Schinderei in den Clubs, aber trotzdem hat es großen Spaß gemacht«, meint Rory später. Leider kommt zu wenig rum. »Eric wollte eine eigene Band gründen und Norman eine Weile von der Straße runter. Also haben wir Schluss gemacht.«

Schon ein paar Monate später hat Gallagher mit Richard McCracken (Bass) und John Wilson (Drums) zwei neue Wasserträger gefunden. Sie gehen nach London und spielen in jeder Spelunke, und jetzt endlich winkt ein Plattendeal mit Polydor. Rory hat sich nicht nur spieltechnisch weiterentwickelt, er vertraut jetzt auch seinem kompositorischen Potential. Es sind die eigenen Songs, die »Taste« (1969) und »On The Boards« (1970) in die Heavy-Rock-Frühgeschichte eingehen lassen. Dank des Hits »What’s Going On« landet ihr zweites, verjammtes, stellenweise fast schon jazziges Studioalbum sogar in den UK-Charts. »Everybody else is just woodshedding – Taste have arrived«, begrüßt sie der große Lästerer Lester Bangs, der keine Chance ausließ, über Cream herzuziehen. Taste dagegen hat er ins Herz geschlossen. Sie seien viel mehr als ein weiteres »heavy voltmeter trio«, sie zelebrierten »progressive blues«.

Taste klingen zerzaust und räudig wie ein Straßenköter, die Songstrukturen sind ornamentlos schlicht. Notwendigerweise schlicht, denn so bieten sie genügend Raum für Gallaghers in Schweiß und Passion ertrinkende Soli. Schon hier entwickelt er seinen dynamischen, spannungsreichen Personalstil, der sich in den folgenden Jahrzehnten nur mehr weiter verfeinert. Er renommiert mit aufgedrehten Heldenlegatoläufen, um sich danach auf eine melancholische Blues­exkursion zu begeben, er polkt in aller Seelenruhe die Obertöne aus den Saiten, zieht sie, bis es wehtut, und am Ende streift er auch noch das Stahlrohr über den kleinen Finger, da kommt die Sache erst richtig ins Rutschen.

»Ich wäre nie in der Lage, mich zu wiederholen, weil es bei mir kein festes Konzept gibt«, hat er mal gesagt. Und seine Mitstreiter sind alles andere als glücklich darüber. »Manchmal benahm er sich, als ob wir gar nicht existieren würden«, beklagt sich Schlagzeuger Wilson. »Mal spielte er drei Solonummern hintereinander, bei anderen Gelegenheiten begann er ein zwölftaktiges Stück und improvisierte über neun Takte, nur um uns zu verwirren.« Taste sind in dem Moment Geschichte, als sich seine Eleven zu laut über seine Alleingänge beschweren. Gallagher braucht keine Band, sondern Wasserträger. Und so geben sie bald nach dem elektrisierenden Auftritt beim Isle-of-Wight-Festival 1970 ihre Trennung bekannt. »Richard und John kamen nie mit einem eigenen Song, also dachte ich, dass sie zufrieden sein würden mit dem, was ich schrieb. Doch später zeigten sich die beiden unglücklich darüber, und so bin ich gegangen«, hat sich Gallagher gegen seine Kritiker verteidigt, die ihm Divengehabe und Herrschsucht vorwerfen. »Ich habe Taste nicht aufgelöst. Richard und John sind weiter zusammen und haben sogar immer noch dasselben Management. Nur ich bin nicht mehr dabei.« Tatsächlich versuchen die beiden mit der Progressive-Rock-Band Stud an den Erfolg anzuschließen, aber nach drei kommerziell enttäuschenden Alben geben sie auf.

Gallagher probiert es zunächst mit Mitch Mitchell und Noel Redding, dem Rest der Jimi Hendrix Experience, schließlich holt er sich mit Gerry McAvoy am Bass einen stoischen Muli in die Band, der ihm nun überallhin folgt. Wilgar Campbell am Schlagzeug komplettiert das Trio. Musikalisch macht er dort weiter, wo er aufgehört hat – sehr eklektisch. Vom Solodebüt »Rory Galagher« bis »Tattoo« wildert er in den unterschiedlichen Genres Blues, Folk, Jazz und Rock. Mit Rod de’Ath hat er bald auch einen Schlagzeuger, der ihm gewachsen ist, und einige Jahre stopft auch der Keyboarder Lou Martin die wenigen Lücken im Sound. Er bleibt dem Blues zwar stets treu, aber nie konsequent. Sowohl auf den Alben als auch auf der Bühne ist der Rocker stets in Reichweite, manchmal nur eine halbe Umdrehung des Lautstärkereglers entfernt. Er ist ein trick- und fintenreicher Folkbluesman, der mit seiner Akustischen jede schwarze Spelunke im Süden abgekocht hätte, aber wirklich zum Abheben bringt ihn erst seine Strat. Allein ihr Ton ist mindestens so unverwechselbar wie seine Stimme.

Mitte der Siebziger hielt sich hartnäckig das Gerücht, Gallagher werde nun Mick Taylor bei den Stones beerben. Zum Glück ist er dem Pfad der Kohlen nicht gefolgt, denn in diesem festen Bandkorsett hätte er nicht das machen können, was er wollte, jedenfalls nicht so, wie er es wollte. Gitarre spielen. »When was the last time you heard a guitarist really play guitar?« steht in dieser Zeit auf seinen Tourplakaten. Eine Frage, die sich nicht mehr stellt, wenn man eines seiner Konzerte besucht hatte. Gallagher ist flink, liquide, aber noch kein Saitenirrwisch der Überschallklasse. Er nimmt sich auch schon mal die Zeit, über sein Instrument nachzudenken, löst dann in aller Seelenruhe die Akkorde in ihre Einzeltöne auf und besitzt genügend dramaturgisches Gespür, um zu bemerken, wann der Solospaß ein Ende haben muss. Dass man auch so etwas Virtuosität nennen kann, steht außer Frage. Und er schafft es, auch auf größeren Bühnen seinen Auftritten die Intimität eines schwitzenden Clubgigs zu verleihen. Entsprechend lässt er die Marshall-Stack-Gigantomanie aus, er bleibt beim »kleinen, voll aufgedrehten Combo-Amp, der buchstäblich auf dem Stuhl auf und ab hüpft«.

Mit dem Album »Against The Grain« von 1975 beginnt seine kompositorisch reifste und auch energetisch heißeste Phase. Gallagher ist auf der Höhe seiner Kunst, seine Band ist eingespielt und lockt ihn aus der Reserve, schubst ihn an den Rand der Klippe. Oder vielleicht ist es auch umgekehrt. Bei »Souped-Up Ford« tritt er das Pedal bis zum Blech durch, und der aufgedrehte Boogie transformiert sich unter seinen Händen langsam in eine pumpende Hard-Rock-Nummer. Hier hat er Blut geleckt, denn in der Folge kommt es immer häufiger zu solchen krachenden Grenzüberschreitungen.

Seine neue Plattenfirma Chrysalis hat nichts dagegen, im Gegenteil, sie engagiert einen entsprechend temperierten Produzenten, Roger Glover, und so enthält das folgende Album »Calling Card« mit »Moonchild« und »Secret Agent« gleich zwei grandiose Riffer, die von nun an obligatorischer Teil des Live-Set sind. Auch die Nachfolger »Photo-Finish« und »Top Priority« offerieren ruppigen Blues Rock, der in den ekstatischen Momenten immer wieder den Hard Rock in den Schwitzkasten nimmt. Das rotzige, inspirierte, für Gallagher-Verhältnisse knochenharte Live-Album »Stage Struck« bringt seine intensiven Flirts mit dem Hard Rock grandios auf den Punkt. Hier gibt es »Wayward Child«, »Follow Me«, »Bought and Sold«, »Shadow Play« und »Moonchild« in kaum zu schlagenden Versionen: dynamisch, energiegeladen und immer im Zwiegespräch mit einem enthusiasmierten Publikum.

Deutschland war für Gallagher immer ein gutes Pflaster. Im Münchner Musicland und im Kölner Dierks-Studio nimmt er einige seiner stärksten Alben auf, und hier hat er schon in den frühen Siebzigern eine loyale Fanbase. Aber spätestens nach seinem Auftritt in der ersten Rockpalast-Nacht vom 23. Juli 1977 kennt ihn jedes Kind.

In dieser Nacht der langen Soli durfte man einen Künstler bei der Arbeit betrachten, dessen vielgestaltiges, trickreiches, trotzdem nie manieriertes oder selbstgefälliges Spiel für ihn selbst eine ewig sprudelnde Quelle der Freude war. Gallagher steht während der gesamten 85 Minuten so unter Strom, legt eine solche spielerische Eloquenz an den Tag, dass man fast erschrocken zur Kenntnis nimmt, wie er sich hinter der Bühne in den schüchternen, um Worte ringenden Jungen vom Lande zurückverwandelt.

Der hinreißendste dieses an hinreißenden Momenten reichen Auftritts ist seine Version von »Secret Agent«. Nach einem längeren Improvisationsstück lässt er die Band hinter sich, sie hört einfach auf. Und Gallagher kommt nach einem wütenden Slide-Ausfall auf einer sanften Fingerpicking-Strecke fast zur Ruhe, tritt auf der Stelle, bis, jaaaa, bis er den Kopf in den Nacken wirft, um wie ein Wolf den Mond anzuheulen, und schließlich die Band mit dem Erkennungsriff wieder punktgenau in den Song zurückholt. Das ist einer dieser Momente, die beweisen, dass Musik und Magie bisweilen ganz nah beieinander liegen.

*

Nachtrag. Neulich traf ich meinen Verleger Andreas Reiffer auf ein Guinness. Er kam gerade von einer längeren Irlandreise mit seiner Familie und wollte trinkend seinen Urlaub noch ein wenig prolongieren. Er war ziemlich angefixt von der Freundlichkeit der Iren und erzählte sehr farbig von seiner Rundreise durch den südlichen Teil der Insel. Er machte auch Halt in Cork, um Gallaghers Grabstelle auf dem St. Olivers Cemetery zu besuchen. Das ist mit seinen strahlenförmigen Messingapplikationen zwar auffällig, aber dennoch nicht so leicht zu finden angesichts der Größe des Friedhofs. Er schlenderte mit seiner Familie durch die Reihen und stieß schließlich auf einen älteren Herrn. Sie sprachen ihn freundlich an und erkundigten sich nach der Rory Gallagher Gravesite. Seine Gesichtszüge hellten sich sofort auf. Er stellte sich vor als Rorys alter Schulfreund, der sich seit langem schon um die Grabpflege kümmerte. Er führte sie hin und begann gleich damit, die verwelkten Blumen abzuräumen und schließlich auch noch akribisch die Messingstrahlen zu polieren. »Das war rührend«, sagte Andreas.