»Stets gern für Sie beschäftigt ...«

Erinnerungsort »Topf & Söhne«, Erfurt Mit Blick auf das Konzentrationslager Buchenwald: Firmensitz von »Topf und Söhne« in Erfurt

Heerscharen von Besuchern drängen sich auf der berühmtem Krämerbrücke und schlendern dann hinüber zum »Fischmarkt«, um die prächtigen Renaissancefassaden vom Gildehaus und des Hauses »Zum Breiten Herd« zu bestaunen. Bunt und großartig präsentiert sich Thüringens Metropole hier und lädt am Straßenrand fast pausenlos zum erfrischenden Getränk ein. Vom größtmöglichen Kontrast dazu weiß oder ahnt kaum einer der Passanten etwas. Kopfschütteln zumeist. »Hin und wieder kommt es vor, dass jemand ganz zielgerichtet nach ›Topf und Söhne‹ fragt. Es ist ein sehr bedrückendes Kapitel unserer Stadtgeschichte, gehört aber nun mal dazu«, berichtet eine Mitarbeiterin der Erfurter Tourismusinformation.

Draußen vor der Tür führt Robert aus Kalifornien seinen Hund aus, und sein Gesicht nimmt sofort ernste Züge an. »Die Geschichte dieser Firma ist wirklich extrem«, sagt der Mann, der 2007 in Erfurt seine Wahlheimat fand. Die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald habe er besucht, den vom Erfurter Zentrum nur zwei Kilometer entfernten Erinnerungsort »Topf und Söhne« bislang gemieden, berichtet der amerikanische Thüringer. »Das ist bestimmt nichts für schwache Nerven.«

Dem kann Reinhold Kusche nur beipflichten. In dem dreistöckigen Gebäude mit der graugrünen Fassade unweit des Hauptbahnhofs arbeitet der frühere Ingenieur ein paar Stunden in der Woche am Empfang. Der 73jährige begrüßt die Besucher, hilft ihnen aus der Garderobe, verweist auf die kleinen Boxen für Handtaschen oder Rucksäcke und lässt, falls es jemand zu Beginn des Rundgangs wünscht, einen halbstündigen Film darüber ablaufen, was sich genau hier vor 80 Jahren an Ungeheuerlichem zutrug. »Als ich zum ersten Dienst zur Tür hereinkam, war ich sehr angefasst. Man wird innerlich aufgewühlt, wenn man so etwas sieht«, gesteht Kusche. »Am meisten bin ich darüber erschrocken, wie die Chefs und die leitenden Ingenieure damals als ganz normalen Job betrachtet haben, was sie hier tagtäglich machten. Für sie war das etwas völlig Normales. Sie kamen zur Arbeit, haben sie wie irgendeine andere erledigt und gingen abends wieder nach Hause zu ihren Familien, als wäre nichts gewesen. Unbegreiflich.«

Erinnerungsort »Topf & Söhne«, Erfurt »Ofen als reine Vernichtungsvorrichtung«: Massenmord am Reißbrett ermöglicht

Die Firma mit dem so harmlos klingenden Namen lieferte den Nazis für ihre massenmörderische Ideologie die Verbrennungsöfen sowie die Entlüftungstechnik für die Gaskammern. Von hier aus, wo nur noch das einstige Verwaltungsgebäude und die darin enthaltenen Ausstellungen von den Greueln künden, stammte ein wesentlicher Teil für die gigantische industrielle Fließbandmordmaschinerie. Von hier stammten die Öfen, um von den in Auschwitz und anderen Konzentrations- und Vernichtungslagern ums Leben gebrachten Menschen buchstäblich nichts mehr übrigzulassen, in dem Wahn, sämtliche elf Millionen europäische Juden »sonderzubehandeln«, »wegzuarbeiten«, »auszukämmen«, wie es perfide und menschenverachtend im Nazijargon hieß.

Auf diese generalstabsmäßig organisierte Ausrottung hatten sich am 20. Januar 1942 hochrangige Vertreter von SS, von Ministerien und Reichsbehörden am Wannsee verständigt. Ziemlich am Ende des Spielfilms »Wannseekonferenz« von Regisseur Matti Geschonneck, der im Januar dieses Jahres im ZDF ausgestrahlt wurde und noch immer in der Mediathek des Senders zu finden ist, kam einer der Teilnehmer auf technischen Details zu sprechen. Friedrich Wilhelm Kritzinger – ein Ministerialdirektor aus der Reichskanzlei – merkte an, dieses Vorhaben werde elf Millionen Schuss Munition kosten und selbst bei pausenlosen Erschießungen insgesamt etwa 488 Tage in Anspruch nehmen, was für die damit beauftragten Soldaten ungeheure psychische Belastungen bedeute. Der Mann – sofort als Bedenkenträger stigmatisiert – wurde in dem Film umgehend beruhigt. Unter anderem mit dem Hinweis auf erste »Probevergasungen« und Versuche mit »Zyklon B« und unter Berufung auf Kontakte zu einer Firma namens »Topf und Söhne«, die Hochleistungsöfen zu bauen imstande sei ...

Den Nazis angedient

Im Jahre 1878 begründet, hatte sich das Unternehmen nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges mit einer kleinen Abteilung auf den Bau von Einäscherungsöfen für Krematorien spezialisiert. In dieser Branche, zu der ebenfalls die Verbrennung von Müll aus Krankenhäusern oder Kadavern in Schlachthöfen gehörte, avancierte die Firma zum Marktführer in der Weimarer Republik. Ab 1939 dienten sich Ludwig und Ernst Wolfgang Topf, Firmeninhaber in dritter Generation, der SS als willfährige Geschäftspartner an. Unverzüglich lieferten sie erste und zunächst mobile, fahrbare Öfen, als mit Beginn des Zweiten Weltkrieges in den Konzentrationslagern damit begonnen wurde, Leichen zu verbrennen. Die technische Seite verantworteten insbesondere die Ingenieure Kurt Prüfer und Karl Schultze, Letzterer zugleich der »Lüftungsexperte« im Betrieb. Ein Geschäftsmodell, das auf Herz und Hirnzellen gleichermaßen einwirkt, durch den spartanisch-sachlichen Charakter der Ausstellung zusätzlich genährt. Nicht Produktionshallen gilt es zu besichtigen, sondern schlicht hinter Glas routinemäßige Geschäftsbriefe wie diesen vom 4. November 1941 aus Erfurt an die Bauleitung der Waffen-SS und Polizei Auschwitz: »Wir danken Ihnen bestens für den uns erstellten Auftrag auf Lieferung von 5 Dreimuffel-Einäscherungs-Öfen mit Druckluftanlage, 2 Sarg-Einführungsvorrichtungen mit Schiebeanlage für 5 Öfen, 3 Saugzug-Anlagen, 1 Müll-Verbrennungs-Ofen. Gesamtpreis: 51.237 Reichsmark.«

Erinnerungsort "Topf & Söhne", Erfurt Hand in Hand mit den Nazis: Routinemäßige Geschäftsbriefe über die Vernichtung von Menschen

Schautafeln mit historischen Dokumenten zur Firmengeschichte neben Reißbrettern mit Zeichnungen und Skizzen von den eigens für die Nazibarbarei entwickelten Öfen. Gerade dieses Nüchterne und Sachliche ist es, das unter die Haut geht. Am Boden einige Markierungen – so wenige Quadratmeter Bürofläche also hatten zur Konstruktion und Inbetriebnahme des Unfassbaren genügt. An einem der großen Fenster im dritten Stock der Hinweis auf den rund 20 Kilometer entfernten und knapp 500 Meter hohen Ettersberg bei Weimar. Bei klarem Wetter ist das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers gut zu erkennen. Was mochte den Gebrüdern Topf durch den Kopf gegangen sein, als sie genau hier standen? Was mochten Schultze und Prüfer gedacht haben, als sie da drüben jahrelang den Rauch aufsteigen und zum Himmel qualmen sahen? Welch ekelerregender Arbeitsnachweis! Dem Besucher von heute überkommt an diesem Fenster und bei solchen Assoziationen ein Brechreiz.

Ab 1941 wurde in der Fabrik, deren früheres Ausmaß ein Modell nahe am Eingang illustriert, eine eigenständige Abteilung für »Spezialofenbau« begründet. Dort entsprach das Unternehmen auch organisatorisch den ständigen Wünschen von Hitler, Heydrich, Eichmann und ihren Schergen nach immer mehr und immer größeren Anlagen. Rollten die Waggons mit der grausigen Ware von »Topf und Söhne« zunächst nach Buchenwald, Dachau und Mauthausen, fuhren sie später fast 700 Kilometer nach Auschwitz-Birkenau, um dieses Vernichtungslager mit insgesamt vier Großkrematorien auszustatten. Parallel zur Potenzierung der Naziverbrechen wuchs die Pervertierung in den Erfurter Büros. Zum Beispiel arbeitete der Prokurist Fritz Sander an einem Patent für einen »kontinuierlich arbeitenden Leichenverbrennungsofen für den Massenbetrieb«. Sein persönlicher Kommentar: »Dabei bin ich mir vollkommen klar darüber, dass ein solcher Ofen als reine Vernichtungsvorrichtung anzusehen ist, dass also die Begriffe Pietät … sowie jegliche Gefühlsmomente vollständig ausgeschaltet werden müssen.«

Banale Triebfedern

Mit diesen Verirrungen menschlichen Denkens einher gehen die Motive, mit denen die leitenden Ingenieure ihre Suche nach immer neueren und besseren Lösungen begründeten, damit immer mehr Leichen »in wünschenswert kurzer Zeit« verbrannt werden konnten. In den historischen Quellen seien eher banale Triebfedern zu finden wie beruflicher Ehrgeiz, das Ringen um (mehr) Anerkennung oder das Streben nach Provisionszahlungen, weiß Ausstellungsleiterin und Kuratorin Annegret Schüle. »Die Erwartung ist, dass ein monströses Verbrechen monströsen Motive hat. Doch hier begegnen uns ganz normale und bekannte Motive, wie sie uns in jeder anderen Branche in ihrer Alltäglichkeit begegnen könnten.«

Erinnerungsort »Topf & Söhne«, Erfurt Diesen sehr speziellen Ort näherbringen: Führung über das Gelände von »Topf und Söhne«

Hinzu komme der Umstand, dass das wirtschaftliche Überleben des Unternehmens mit seinen rund 860 Arbeitern und 290 Angestellten im Jahr 1939 zu keinem Zeitpunkt von den Geschäften mit der SS abhängig gewesen sei. Die »Ofenbauer von Auschwitz«, als die »Topf und Söhne« in die Geschichte eingingen und sie auf äußerst traurige Weise mitschrieben, hätten damit lediglich zwei Prozent des Gesamtumsatzes erwirtschaftet. Die eigentliche Produktion sei der Herstellung von Anlagen für Mälzereien und Brennereien sowie von großen Silos und Speichern vorbehalten gewesen, erläutert Schüle. Was angesichts der Aufträge zum Bau riesiger Speicher für Reich und Heer freilich ebenfalls zu engsten wirtschaftlichen Beziehungen mit den Nazis führen musste.

Inmitten von Erfurt existiert seit 2011 dieser bundesweit einmalige und zugleich einzigartige Ort. Nirgends sonst in der Bundesrepublik Deutschland ist Annegret Schüle zufolge authentischer und eindringlicher zu erleben, wie das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte Hand in Hand mit Industrie und Privatwirtschaft überhaupt erst möglich wurde. »Stets gern für Sie beschäftigt ...«, ist in übergroßen Lettern hoch oben an der Außenfassade zu lesen. Was könnte die engen geschäftlichen Beziehungen zwischen einer Firma und den Nazis besser ausdrücken und davor warnen!

Eine ähnliche Stätte wäre in Berlin nahe des S-Bahnhofes Gleisdreieck denkbar und wünschenswert, auf dem vormaligen Gelände einer 1887 vom Ingenieur Heinrich Kori gegründete Firma. Von der »Kori GmbH« wurden ebenfalls Öfen für Krematorien in einer ganzen Reihe von Konzentrationslagern hergestellt und installiert. »Dieses Berliner Unternehmen stand lange nicht so im Fokus, unter anderem weil diese Öfen kein Herstellerlogo hatten. An den Verbrechen in den Lagern war Kori trotzdem genauso beteiligt wie Topf und Söhne in Erfurt«, so die Expertin. Im November soll bei Hentrich und Hentrich der Sammelband »Die H. Kori GmbH. Eine Berliner Ofenbaufirma und der nationalsozialistische Massenmord« erscheinen. Damit, so hofft Herausgeberin Schüle, werde der ehemalige Standort der Firma Kori in der Dennewitzstraße 35 erstmals angemessen beleuchtet. Eine Mahntafel dort anzubringen, habe die Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg bereits vor drei Jahren beschlossen.

Erinnerungsort »Topf & Söhne«, Erfurt Werbeanzeige mit Firmengelände im Erfurter Stadtführer von 1935

»Das alles ist Teil unserer Industriegeschichte. Das alles betrifft die ständige Wechselbeziehung zwischen Arbeit und persönlicher Verantwortung und damit jeden einzelnen«, betont die Spezialistin für Industriegeschichte. Damit ist zugleich der wissenschaftliche Ansatz skizziert, von dem aus ihr kleines Team mit zwei festen Mitarbeiterinnen sowie mit Honorarkräften und Freiwilligen in Erfurt den vor Corona alljährlich etwa 13.500 Besuchern – rund die Hälfte davon Gruppen – begegnet und diesen sehr speziellen Ort nahebringen. »Wir verstehen uns als Lernort. Wir können mit historischen Belegen zeigen, wohin das geführt hat.«

Mit eindrücklicher Wirkung auf die Besucher. »Niemand, der sich das angesehen hat, kann den Holocaust leugnen. Jeder, der das noch immer versucht, sollte einmal hierherkommen«, berichtet ein Mann aus Hamburg. Seine Frau wirkt nach dem Rundgang wie ein bisschen gelähmt und benommen, setzt sich auf eine Treppe und fächelt sich frische Luft zu. Vielleicht denkt sie gerade daran, was sie vorhin las. Aus den nach draußen geschmuggelten Aufzeichnungen des jüdischen Häftlings Marcel Nadjari, die 1980 nahe Auschwitz-Birkenau gefunden wurden: »Die Dramen, die meine Augen gesehen haben, sind unbeschreiblich.«

topfundsoehne.de