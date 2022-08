»Ohne Oskar Schindler gäbe es mich nicht, sagte mein Vater«

Sabine Gudath/imago Außenansicht von ­Oskar Schindlers früherer Fabrik in ­Krakow, Polen (2005)

Der Name ihres Vaters stand auf der berühmten Liste Oskar Schindlers. Wie kam es dazu?

Das ist eine lange Geschichte.

Erzählen Sie sie bitte. Gewiss erklärt sie auch, weshalb Sie seit mehr als dreizehn Jahren in Johannesburg eine Einrichtung leiten, die sich mit rassistischem Völkermord beschäftigt.

Mein Vater Moses stammt aus Nowy Targ, das liegt etwa 90 Kilometer südlich von Krakau (Krakow, jW). Als er zwei Jahre alt war, 1927, starb sein Vater. Dessen Frau Lea war dann mit vier Kindern allein. Meine Großmutter und ihre beiden Töchter Hela und Cela, meine Tanten, wurden im Lager Belzec ermordet. Meinen Vater und seinen fünf Jahre älteren Bruder, mein Onkel Henryk, trieben die Nazis durch mehrere KZ, schließlich kamen sie im Zwangsarbeitslager Plaszow* wieder zusammen. Sie wurden von der Roten Armee 1945 befreit.

In Plaszow hatte Schindler mehr als tausend jüdische Zwangsarbeiter für sein Unternehmen abgezogen und damit vor der Deportation in die Vernichtungslager bewahrt.

Ja. Mein Vater ging in den 50er Jahren nach Israel, wo inzwischen auch sein Bruder lebte. Er heiratete Judith, die in Warschau geboren worden war. Sie bekamen zwei Kinder: meinen Bruder Amir und mich. Vater arbeitete in einer Autowerkstatt, Mutter war Kindergärtnerin. Er sprach nicht viel über jene Zeit, Vater war traumatisiert. Das meiste darüber erfuhr ich von Onkel Henryk, der seine Erlebnisse auch in Erzählungen, Gedichten und Geschichten verarbeitete.

Wenn Emilie und Oskar Schindler in Israel waren, trafen sie sich mit ihnen. Vater war den Schindlers sehr dankbar und erklärte mir: Er sei wegen eines Deutschen, eines Mitglieds der Nazipartei, noch am Leben – und deshalb lebe auch ich. Als Kind gab er mir zwei Dinge mit auf den Weg: Man dürfe Menschen nie oberflächlich beurteilen, und jeder Mensch habe immer eine Wahl und könne sich entscheiden, ob er sich so oder anders verhalten wolle.

Sie wurden 1961 in Israel geboren, gingen 1985 aber nach Südafrika. Warum?

Während meines Geschichtsstudiums an der Hebräischen Universität in Jerusalem lernte ich Clive kennen. Wir verliebten uns und heirateten. Er war Südafrikaner und aktiver Gegner des Apartheidregimes. Darum wollte er seine Heimat auch nicht verlassen. Er überzeugte mich, nach Südafrika zu ziehen.

Um dort was zu machen?

Ich arbeitete zunächst als Dozentin an einem Lehrerkolleg. Mit Verweis auf die Geschichte der Judenverfolgung und -vernichtung in Europa machte ich die verbrecherische Ungerechtigkeit des Apartheidsystems bewusst, mit dem Ziel, es zu überwinden. Nach 1994 – inzwischen war nach vielen Jahren des Widerstandes die Apartheid beendet und Nelson Mandela zu unserem Präsidenten gewählt worden – engagierte ich mich in verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, die für die Überwindung der Apartheid, für den gesellschaftlichen Wandel und für Versöhnung tätig waren. Dabei waren mir meine Erfahrungen – die meiner Familie und die aus der Geschichte – sehr von Nutzen.

So gesehen ist die 2008 von Ihnen in Johannesburg erfolgte Gründung des Holocaust and Genocide Centre, um das Bewusstsein für die Schrecken von Holocaust und Völkermord zu schärfen, die logische Konsequenz.

Ja, durchaus. Südafrika trägt schwer am Erbe des Kolonialismus und der Apartheid. Auch wenn die Strukturen im wesentlichen beseitigt sind, existiert vieles noch unter der gesellschaftlichen Oberfläche und bestimmt unsere Gegenwart. Darum muss aufgeklärt werden. Das in der Apartheid erfahrene Leid führte nicht automatisch dazu, dass die Südafrikaner immunisiert sind gegen Rassismus. Es gibt mörderische rassistische Gewalt, Hassreden und Ausgrenzung.

Und da soll die Beschäftigung mit Geschichte helfen?

Davon bin ich überzeugt. Die Geschichte kann ein mächtiges Instrument sein, wenn die Lektionen in praktische Entscheidungen münden, die in der Gesellschaft um- und auch durchgesetzt werden. Dabei, da sind Ihre Zweifel nicht ganz grundlos, müssen wir die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart schneller und wirksamer herstellen.

Mit Verlaub, der Holocaust fand – aus der Perspektive Südafrikas – in Europa statt, also ganz weit weg. Ist das im südlichen Afrika überhaupt von Relevanz?

Mit Verlaub: Unsere Einrichtung hat einen Doppelnamen. Der grausame Genozid an den europäischen Juden ist zwar beispiellos, aber er war und ist nicht der einzige Massenmord in der Geschichte. Ich halte darum die oft benutzte Bezeichnung »einzigartig« für nicht hilfreich.

Warum sind Sie gegen diese Bezeichnung?

Diese Verabsolutierung hindert uns daran, etwas daraus zu lernen. Wenn etwas einzigartig war, dann kann es auch nie wieder geschehen. Ich folge Yehuda Bauer (Yehuda Bauer – 1926 als Martin Bauer in Prag geboren – ist ein israelischer Historiker, der u. a. das International Centre for Holocaust Studies in Yad Vashem leitete, jW), der für die Schoa den Begriff »beispiellos« prägte. Sehen Sie: Rassistisch motivierte Verbrechen fanden und finden weltweit statt – von Kambodscha bis Ruanda, von Bosnien bis Myanmar … Jede einzelne Greueltat weist spezielle Merkmale und Unterschiede auf, hat jedoch auch grundsätzliche Ähnlichkeiten. Man muss kein Auschwitz bauen, um zu morden, es geht auch mit Macheten und Granaten.

Der Appell »Nie wieder!« nach dem Holocaust war und bleibt richtig und notwendig. Aber führte er auch zur Überwindung von Antisemitismus und Rassismus? Da bleibt weltweit mehr zu tun.

Arbeiten Sie weltweit? Wer unterstützt das Holocaust and Genocide Centre in Johannesburg?

Unser Zentrum ist das Resultat einer öffentlich-privaten Partnerschaft zwischen der Stadt Johannesburg und einer von uns gegründeten NGO. Wir sind Mitglied der South African Holocaust and Genocide Foundation – wozu ähnliche, kleinere Einrichtungen in Kapstadt und Durban gehören – und verschiedener Wissenschaftlervereinigungen wie der seit 1994 bestehenden International Association of Genocide Scholars und der Association of Holocaust Organizations. Wir arbeiten mit vielen Museen, Universitäten und Zentren in der ganzen Welt zusammen. Unsere Unterstützer sind Stiftungen, Unternehmen, Botschaften und Einzelpersonen. Mit einigen deutschen und österreichischen Stiftungen und insbesondere mit dem Regionalbüro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Johannesburg und der Zentrale in Berlin pflegen wir seit vielen Jahren eine enge Zusammenarbeit.

Frank Schumann Tali Nates

Wer sind »wir«?

Ein festes Team von elf Personen, die von etwa hundert Freiwilligen engagiert unterstützt werden. Unsere Aufgaben liegen in den Bereichen Bildung, Forschung, Archivierung, der Organisation von Konferenzen, Ausstellungen, Filmvorführungen, Gedenkveranstaltungen und Publikationen. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit wissen wollen, schauen Sie sich unsere Homepage an.

Was lieferte den Anstoß für die Gründung des Zentrums?

2007 wurden Nazideutschland und der Holocaust obligatorischer Bestandteil des Schullehrplanes in Südafrika. Ab der neunten Klasse erfahren die Schüler von den rassistischen Greueln in Europa. Eine Reihe von Leuten in Johannesburg war der Auffassung, dass wir diese Aufklärungs- und Erziehungsarbeit unterstützen sollten. Wir suchten Partner, sammelten Spenden, fanden einen Architekten, der uns im Herzen von Johannesburg – gelegen zwischen Universitäten, Museen und gegenüber dem Hotel »Four Seasons«, also in bester Lage – ein Gebäude entwarf. 2012 begann der Bau, 2019 wurde eröffnet. Dazwischen – wir arbeiteten in einem angemieteten Schulgebäude – erfolgte die inhaltliche Vorbereitung: Wir sprachen mit Überlebenden, mit Lehrern, Schülern und Studenten, was sie von einer Einrichtung dieser Art erwarteten. Es waren fruchtbare, gesegnete Jahre.

Im weitesten Sinne lieferten Exilanten und Kriegsgegner wie Bert Brecht den Anstoß für unsere Arbeit. Brecht erinnerte 1952 daran, dass das Gedächtnis der Menschheit für erduldete Leiden erstaunlich kurz ist. Der Regen von gestern mache uns nicht nass, sagten viele. »Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zuwenig gesagt wurde! Lasst uns die Warnungen erneuern, und wenn sie schon wie Asche im Mund sind!«

Dennoch: Worin besteht die Beziehung zwischen Südafrika und dem Holocaust?

Möglicherweise ist vielen nicht bekannt, dass Südafrika Teil der Antihitlerkoalition war und nicht nur in Nordafrika gegen die Nazitruppen kämpfte. Es gab das South African Air Force 60, ein Geschwader der südafrikanischen Luftwaffe, das die ersten Luftaufnahmen vom Lager Auschwitz-Birkenau mit den rauchenden Krematoriumsschloten machte. Südafrikanische Piloten und Navigatoren machten den Holocaust sichtbar, ohne dass sie und die britischen Auswerter 1944 genau wussten, was sie da fotografiert hatten.

Ich könnte mir vorstellen, dass es sich in Südafrika über den Holocaust in Europa leichter reden lässt als etwa über den Genozid an indigenen Völker in Afrika, an denen Südafrika beteiligt war.

Das trifft zu. Der Holocaust war geographisch und ist zeitlich weit weg, Täter und Opfer waren Weiße. Aber mit diesem Thema haben wir einen Einstieg in unsere eigene Apartheidgeschichte und das, was sich hier zugetragen hat, etwa der Völkermord an den Tutsi in Ruanda. Binnen hundert Tagen wurden 1994 von den dort herrschenden Hutu vermutlich bis zu einer Million Menschen umgebracht. Und die Welt schaute zu. Die Wurzeln dieses ethnischen Konfliktes reichten weit zurück in die Kolonialzeit. Bis 1919 waren die Deutschen hier unterwegs, danach kamen die Belgier. Sie handelten ebenfalls nach dem Prinzip »Teile und herrsche«. Das alles führte zu Bürgerkriegen und gipfelte schließlich in diesem Völkermord. Der wurde im reichen Norden als »Stammesfehde«, als »Chaos«, als »verhängnisvolle Umstände« verharmlost. Erst 2010 räumte der französische Präsident Nicolas Sarkozy schwere Fehler ein: »Es hat eine Form von Blindheit gegeben, wir haben die Dimension des Völkermords nicht wahrgenommen.«

Als die Hutu die Tutsi bereits seit drei Wochen abschlachteten, fanden in Südafrika die ersten freien Wahlen statt. Mein Mann und ich standen vier Stunden an, um Nelson Mandela und den ANC zu wählen. Danach haben wir mit sehr vielen Südafrikanern das Ergebnis von fast 63 Prozent gefeiert: Das war das politische Ende der Rassentrennung in unserem Lande. Aber auch wir wurden erst später hellhörig, was da in Ruanda geschah.

Ihre Arbeit wird im Ausland sehr geschätzt. Sie haben vor der UN-Vollversammlung gesprochen, Sie gehören laut der südafrikanischen Wochenzeitung Mail & Guardian zu den einflussreichsten und wichtigsten 100 Frauen des Kontinents, und nun werden Sie im Nationaltheater Weimar mit der Goethe-Medaille geehrt. Erfährt Ihre Arbeit in der Heimat die gleiche Anerkennung?

Ja. Die große Mehrheit unserer Besucher sind Südafrikaner, darunter Schüler und Studenten. Vertreter der Stadt – wie der Bürgermeister –, der Regierung und der Zivilgesellschaft haben das Zentrum wiederholt besucht. Die südafrikanischen Medien berichteten häufig über unsere Einrichtung, wir erhielten Preise und Ehrungen für unsere Tätigkeit. Wir machen unsere Arbeit jedoch nicht wegen der Anerkennung und für Lob – wir machen sie, weil wir es für sehr wichtig halten, Lehren aus der Geschichte zu ziehen und diese Zusammenhänge als Warnungen für uns alle zu vermitteln. Ganz im Sinne des Auschwitz-Überlebenden und Schriftstellers Primo Levi: »Es ist geschehen, also kann es wieder geschehen. Das ist der Kern dessen, was wir zu sagen haben. Es kann passieren und es kann überall passieren.« Wir nutzen das Johannesburg Holocaust and Genocide Centre als Katalysator zum Erinnern.

Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht das »Dritte Reich«. Aber nicht nur für eine Historikerin wie Sie, Nachgeborene einer jüdischen Familie, die fast vollständig von den Nazis ermordet wurde, ist Deutschland objektiv das Land der Täter. Hier leben die Nachfahren derer, die systematisch und industriell Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle und »unwertes Leben« vernichtet haben. Wie denken Sie darüber?

Es ist unbestritten, dass die Verbrechen des Nazireiches Teil des deutschen Erbes und der deutschen Geschichte sind. Es hat viele Jahre gedauert, bis sich das Land in nennenswerter Weise damit auseinandergesetzt, Gedenkstätten errichtet und Aufklärung betrieben hat. Gerechtigkeit wurde dabei sicherlich nicht immer angestrebt oder erreicht. Als Südafrikanerin weiß ich, wie schwer es für mein Land ist, sich seiner schwierigen Vergangenheit zu stellen – seiner gesamten Vergangenheit. Zum Beispiel kontrollierte Südafrika von 1916 bis 1990 Südwestafrika (Namibia, jW) und beging dort viele Verbrechen. Wir stellen uns diesem Teil unserer Vergangenheit noch immer nicht. Es ist bequem zu sagen: »Nun, das hat das Apartheidregime getan – nicht wir, das demokratische Südafrika.« Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Land das gleiche in bezug auf die Naziverbrechen sagte?

Das muss ich mir nicht vorstellen – ich weiß, dass es so war und punktuell auch noch so ist. Nicht wir, Hitler ist es gewesen …

Wir müssen uns immer an unsere Vergangenheit erinnern – auch an jene Teile, mit denen wir wirklich zu kämpfen haben, um daraus zu lernen.

In Europa beschäftigt uns gegenwärtig der Krieg in der Ukraine.

Das verstehe ich. Aber wir haben seit Jahren Krieg im Jemen, in Syrien, in Äthiopien, in Kamerun … Nimmt daran die Welt in gleicher Weise Anteil? Jeder Krieg ist ein Verbrechen und muss mit diplomatischen Mitteln durch Verhandlungen beendet werden. Und die Kriegsverbrecher gehören vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag.

Die beiden in der Ukraine kriegführenden Seiten beschuldigen sich wechselseitig des Genozids.

Ich verfolge mit großer Sorge die Vorgänge in der Ukraine und registriere mit emotionaler Betroffenheit, dass Orte wie Lemberg (heute Lwiw, jW), Kiew oder Odessa auf unserer Holocaustkarte wieder im Zentrum der Auseinandersetzungen stehen. Gleichwohl warne ich vor der inflationären, propagandistischen Verwendung des Begriffes. Ich erinnere an Raphael Lemkin, einen polnischen Juden, der in Lemberg in den 20er Jahren Jura studierte. Ihm verdankt die Rechtsprechung den Begriff »Genozid« und die Menschheit die Genozidkonvention der Vereinten Nationen von 1948. Lemkin (1900–1959, jW) verlor seine ganze Familie im Holocaust. Er hatte sich schon als Student mit den antijüdischen Pogromen 1903 bis 1906 in Russland und mit dem Völkermord an den Armeniern beschäftigt und war erst recht während des Weltkrieges zu der Überzeugung gelangt, dass kein Staat das Recht habe, Millionen von Menschen aus nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Gründen umzubringen. Er fand dafür die Bezeichnung Genozid: aus genos, also Volk oder Stamm, und cide, also Tötung. Lemkin war Berater beim Internationalen Militärtribunal in Nürnberg, scheiterte aber zunächst daran, den Straftatbestand des Genozids dort einzubringen. Das gelang ihm jedoch in der UNO, die im Dezember 1948 die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes beschloss. Inzwischen von 147 Staaten ratifiziert, ist das Genozidverbot heute eine zwingende Regel des Völkerrechts.

Gestatten Sie zum Abschluss eine persönliche Frage: Sie leben seit 37 Jahren in Südafrika. Das ist der größte Teil Ihres Lebens. Sie sind in Tel Aviv geboren, dort zur Schule gegangen, haben in Jerusalem studiert. Wo fühlen Sie sich zu Hause?

In Südafrika. Meine Eltern kamen auf unterschiedlichen Wegen von Polen nach Israel. Ich habe sehr, sehr starke Bindungen an Polen, von dort stammt meine ganze Familie. Ich bin darum oft in Polen, aber auch in Israel, wo ich meine Jugend verbrachte. Da leben ebenfalls Angehörige von mir. Doch zu Hause bin ich in Südafrika.