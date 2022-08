Anno … 35. Woche

1792, 2. September: Während der Französischen Revolution dringt eine über das Vorrücken österreichisch-preußischer Truppen und Gerüchte über eine Verschwörung von Konterrevolutionären empörte Menschenmenge in die Gefängnisse ein und beginnt, inhaftierte Revolutionsgegner und andere Gefangene zu töten. Bis zum 5. September sterben bei dem sogenannten Septembermassaker mehr als 1.000 Monarchisten, Republikgegner und Geistliche.

1842, 29. August: Mit der Unterzeichnung des Vertrags von Nanjing zwischen China und England endet der sogenannte Erste Opiumkrieg. Vorangegangen war dem von 1939 bis 1942 dauernden militärischen Konflikt die drastische Ausweitung des Opiumhandels seitens der britischen East India Company, gegen den Kaiser Daoguang Maßnahmen hatte ergreifen lassen. Der von England daraufhin begonnene Aggressionskrieg erzwingt die Öffnung der Märkte Chinas sowie die Duldung des Opiumhandels und leitet den Niedergang des asiatischen Landes von einer regionalen Hegemonialmacht zu einer informellen Kolonie des Westens ein.

1897, 29.-31. August: Der von Theodor Herzl nach Basel einberufene erste Zionistische Weltkongress fordert die Errichtung eines jüdischen Staates in Palästina. Im »Basler Programm« wird der Grundstein für die Zionistische Weltorganisation gelegt.

1942, 31. August: Nachdem am Vortag der Nazigauleiter Gustav Simon die allgemeine Wehrpflicht mit sofortiger Einberufung der Jahrgänge 1920 bis 1924 bekanntgegeben hatte, kommt es im von der Wehrmacht besetzten Luxemburg zum Generalstreik. Die deutschen Okkupanten schlagen den Widerstand blutig nieder: 21 Menschen werden wegen der Beteiligung an dem Ausstand zum Tode verurteilt, insgesamt werden mehr als 800 Luxemburger inhaftiert oder in Konzentrationslager verschleppt. Familien, die für ihre antifaschistische Haltung bekannt waren, werden deportiert.