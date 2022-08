M. Golejewski/AdoraPress Schon die Ankündigungen linker sowie reaktionärer Proteste gegen die immer weiter steigenden Preise wirken in Berlin (17.8.)

Lange wollte die selbe Bundesregierung nichts von weiteren Entlastungen für die Mehrheit der Bevölkerung wissen. Doch nun zeigt sie sich händeringend darum bemüht, dem von ihr geworfenen Bumerang auszuweichen, als der sich ihre Energie- und Wirtschaftspolitik erweist. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert kündigte gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung vom Freitag die nächste Beruhigungspille an: »In wenigen Tagen« werde ein neues sogenanntes Entlastungspaket der Ampelkoalition vorliegen. Die in der Bevölkerung dahingehend herrschende »Ungeduld« sei für den 33jährigen »total verständlich«.

Zuvor hatte Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag in Magdeburg erklärt, die Koalition von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP werde rasch einen Vorschlag für ein nunmehr drittes »Entlastungspaket« machen. Ziel sei es, den aufgrund deutlich höherer Energiepreise drastisch gestiegenen Lebenshaltungskosten zu begegnen. Davon sollen Scholz zufolge auch Rentnerinnen und Rentner profitieren. Zur Erinnerung: In der Bundesrepublik beziehen laut Statistischem Bundesamt (Stand: 28. April) 588.780 Menschen im Rentenalter Grundsicherung.

Akute Probleme

Kühnert verwies gegenüber dem Blatt auf das Neun-Euro-Ticket für den ÖPNV sowie den sogenannten Tankrabatt – beide Maßnahmen laufen zum 1. September aus. Laut Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gehe es nun um ein »Entlastungspaket für den Winter«, wie er am Donnerstag abend in der ZDF-Sendung »Maybrit Illner« sagte. Ihm zufolge sei das Ziel der noch vorzulegenden Maßnahmen die staatliche Unterstützung von Menschen in der Grundsicherung und mit geringem Einkommen »bis in die arbeitende Mitte«. Niemand solle Angst haben »vor leerem Kühlschrank und kalter Wohnung«.

Dabei ist das Problem für viele akut. Bereits im vergangenen Jahr mussten 10,7 Prozent aller privaten Haushalte fast die Hälfte (40 Prozent) ihres Einkommens für Wohnkosten ausgeben – und galten damit als überlastet. Das teilte das Statistikamt am Freitag mit. In Mieterhaushalten lag der Anteil im Jahr 2021 bei 12,8 Prozent. Betroffen seien besonders Menschen, die niedrige Gehälter beziehen und in Städten wohnen. Bundesweit mussten demnach Haushalte im vergangenen Jahr durchschnittlich 23,3 Prozent ihres verfügbaren Einkommens fürs Wohnen aufbringen. Alleinlebende Mieterinnen und Mieter mussten sogar mehr als ein Drittel (35,4 Prozent) abdrücken. Dazu muss man wissen: 2021 lebte rund die Hälfte der Menschen hierzulande zur Miete. Die Nachzahlung für die Heizkosten stelle wegen der hohen Gaspreise für manche eine Existenzbedrohung dar, wusste die SPD-Kovorsitzende Saskia Esken am Freitag im ZDF-»Morgenmagazin« zu berichten.

Zu wenig, zu spät

Zwar ist für den kommenden Jahreswechsel eine Erhöhung des Regelsatzes der Grundsicherung vorgesehen, doch die gesetzlich festgeschriebene Anhebung um 4,6 Prozent zum 1. Januar »wäre deutlich unter dem aktuellen Anstieg der Lebenshaltungskosten«, kritisierte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, am Freitag gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Verband fordere »die Erhöhung der Regelsätze um 200 Euro monatlich noch im Herbst dieses Jahres und die zügige, seriöse und zeitgemäße Berechnung auskömmlicher Regelsätze für das Jahr 2023«.

Derweil bemüht sich die Bundesregierung um Schadensbegrenzung in Sachen »Gasumlage«. Am Montag hatte eine Sprecherin des von Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) geleiteten Wirtschaftsministeriums auf die Frage eines Journalisten zur geplanten Umlage von zusätzlich 2,4 Cent pro Kilowattstunde offen eingeräumt, dass mit dieser Umverteilung von den Endverbrauchern an die Großimporteure nicht nur insolvente Firmen, sondern auch profitable Unternehmen subventioniert werden. Nun prüfe man, »ob es Regelungen geben kann, die es Unternehmen mit Gewinnen schwerer machen, die Umlage in Anspruch zu nehmen«, schob eine Ministeriumssprecherin am Freitag in Berlin nach.